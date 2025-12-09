Treinta personas del mismo pueblo comparten un solo coche: las llaves del Citroën ZX están en el bar

Desde hace años una treintena de personas comparten un coche Citroën ZX en la localidad francesa de Pont-de-Barret, un pueblo de Drôme ubicada en el suroeste de Francia. Los pueblerinos consiguen llevar a cabo la iniciativa que ayuda a ahorrar costes y cuidar el planeta siempre que se organicen adecuadamente
| etiquetas: francia , falta de servicios básicos , coches , movilidad
Ahora siguen siendo mierda, pero son caros y van atiborrados de software y electrónica que también es basura todo, con lo cual mejor no comprar esa marca.
Lo de que tengas que tirar el motor a la basura cada 50.000 o 100.000km y que no lo cubra la garantía nunca es para quitarse el sombrero y hacerles una reverencia.