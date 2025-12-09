edición general
Treinta personas del mismo pueblo comparten un solo coche: las llaves del Citroën ZX están en el bar

Desde hace años una treintena de personas comparten un coche Citroën ZX en la localidad francesa de Pont-de-Barret, un pueblo de Drôme ubicada en el suroeste de Francia. Los pueblerinos consiguen llevar a cabo la iniciativa que ayuda a ahorrar costes y cuidar el planeta siempre que se organicen adecuadamente

6 comentarios
#1 Grahml
Ese no lleva motor pudretech.
4 K 77
makinavaja #2 makinavaja
#1 Es de cuando Citroen aun hacia coches medianamente bien....
2 K 47
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Eran mierda, pero eran baratos, sencillísimos de mantener y por su sencillez tenían pocas averías.

Ahora siguen siendo mierda, pero son caros y van atiborrados de software y electrónica que también es basura todo, con lo cual mejor no comprar esa marca.
0 K 19
Pablosky #5 Pablosky
#4 Si sólo fuera eso serían igual que la mitad de su competencia, pero con esa maravilla de motor que le pusieron hace años es peor, mucho peor. De hecho creo que podrían ganar el premio al peor coche de 2016 a 2021 todos los del grupo Stellantis.

Lo de que tengas que tirar el motor a la basura cada 50.000 o 100.000km y que no lo cubra la garantía nunca es para quitarse el sombrero y hacerles una reverencia.
0 K 10
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
espero que lo tengan todo por escrito y legalizado, cuado haya multas, accidentes, repostar, pagar el seguro, etc.
0 K 19
enochmm #3 enochmm
Hay iniciativas muy interesantes parecidas, como esta cooperativa en baleares: www.ecotxe.coop/
0 K 16

