Tras la polémica, se eliminarán todos los nombres del monumento canadiense a las «víctimas del comunismo» tras descubrirse que muchos eran nazis (Eng)

Más de la mitad de los nombres que inicialmente se iban a inscribir en el monumento de Ottawa están relacionados con los nazis. Varios historiadores y grupos judíos advirtieron que más de la mitad de los nombres propuestos tenían vínculos con los nazis o con grupos fascistas (por ejemplo colaboradores o participantes en crímenes de guerra)
| etiquetas: ottawa , comunismo , nazis , extrema derecha , muertos , canadá
Más de 25 millones de muertos puso la Unión Soviética para frenar a la basura nazi que ahora vuelve a campar a sus anchas por el mundo.
Lo suyo hubiese sido mantener los nombres y añadir el relevante dato que que fueron nazis, gestapo o SS al ladito.
Ah bueno, de una vez alguien explica de dónde leches sale esa cifra.
Como si no existieran hambrunas antes de la llegada del comunismo o en países no comunistas...
Que si solo pones los muertos por el Imperio Británico desde el s XIX y hasta que dejó de ser Imperio ya superas esa cifra pero por mucho.
Solo Churchill y en un año tiene a sus espalda la muerte de unos 8 millones en una hambruna provocada porque era más "rentable" enviar el alimento que se producía en su colonia de la India a otros mercados que alimentar al pueblo que lo producía....
Es simplemente propaganda.
Ya no saben distinbguir a un nazi ni cuando lo tienen delante y tienen que venir otros a decirselo
Si no fue durante una batalla en una guerra, tampoco está bien. Eso no es justicia, es ajusticiar, asesinar.
Buscando un ejemplo actual es como los traficantes de drogas asesinados por el ejercito de EEUU.
El hecho de que las víctimas sean personas que al morir mejoraron el mundo no justifica su asesinato.