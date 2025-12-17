edición general
Tras la polémica, se eliminarán todos los nombres del monumento canadiense a las «víctimas del comunismo» tras descubrirse que muchos eran nazis (Eng)

Tras la polémica, se eliminarán todos los nombres del monumento canadiense a las «víctimas del comunismo» tras descubrirse que muchos eran nazis (Eng)

Más de la mitad de los nombres que inicialmente se iban a inscribir en el monumento de Ottawa están relacionados con los nazis. Varios historiadores y grupos judíos advirtieron que más de la mitad de los nombres propuestos tenían vínculos con los nazis o con grupos fascistas (por ejemplo colaboradores o participantes en crímenes de guerra)

Lutin #1 Lutin *
Vaya vaya, quién lo iba a decir! Los comunistas se cargaron a la basura nazi de Europa y ahora nos damos cuenta.

Más de 25 millones de muertos puso la Unión Soviética para frenar a la basura nazi que ahora vuelve a campar a sus anchas por el mundo.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 De ahí el odio que muchos tienen al comunismo, acabaron con sus putos nazis.
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan *
Pues me parece fatal. Los nzis sí que fueron víctimas del comunismo. Menuda somanta de hostias les dieron. :troll: xD xD

Lo suyo hubiese sido mantener los nombres y añadir el relevante dato que que fueron nazis, gestapo o SS al ladito.
#9 txepel
Historians now dispute the claim propagated by both the museum in Washington and the TTL in Ottawa that communism has claimed “more than 100 million” victims. The figure, according to critic Billie Anania, “was lifted from The Black Book of Communism, a controversial piece of Western agitprop that has since been delegitimised by its own contributors” and includes every Nazi soldier killed in the Second World War.

Ah bueno, de una vez alguien explica de dónde leches sale esa cifra.
WcPC #10 WcPC *
#9 Pues hace unos años vi un estudio y resulta que conseguían llegar a ese número añadiendo enfermedades, hambrunas y los nazis, claro...
Como si no existieran hambrunas antes de la llegada del comunismo o en países no comunistas...

Que si solo pones los muertos por el Imperio Británico desde el s XIX y hasta que dejó de ser Imperio ya superas esa cifra pero por mucho.
Solo Churchill y en un año tiene a sus espalda la muerte de unos 8 millones en una hambruna provocada porque era más "rentable" enviar el alimento que se producía en su colonia de la India a otros mercados que alimentar al pueblo que lo producía....

Es simplemente propaganda.
JackNorte #7 JackNorte
La memoria histrica buena para gente de bien.
Ya no saben distinbguir a un nazi ni cuando lo tienen delante y tienen que venir otros a decirselo
Orange_Noticias #2 Orange_Noticias
Hijos de nazis, en el gobierno de Trudeau, unos cuantos. Normal que luego pasen estas cosas. :roll:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 y los que no fueron a Canadá, emigraron a Sudamérica y sus hijos acabaron en política :roll:
Orange_Noticias #4 Orange_Noticias
#3 gol de medio campo xD
El_Tio_Istvan #8 El_Tio_Istvan *
#3 Kast, kasst... Ajem, ay qué tos me ha entrado. :roll:
#12 Abril_2025 *
No lo veo correcto. Victo as son víctimas aunque fueran afiliados o simpatizantes nazis.
Si no fue durante una batalla en una guerra, tampoco está bien. Eso no es justicia, es ajusticiar, asesinar.

Buscando un ejemplo actual es como los traficantes de drogas asesinados por el ejercito de EEUU.

El hecho de que las víctimas sean personas que al morir mejoraron el mundo no justifica su asesinato.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#12 cierto, siempre puede acabar en la NASA trabajando
