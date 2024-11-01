·
37
meneos
240
clics
Todos los 'whatsapps' de Mazón a Feijóo, la tarde de la dana: "Tenemos lo que necesitamos, que es la UME"
Este es el documento donde Feijóo se dirige al juzgado y, también, el fragmento del acta notarial con los mensajes de Mazón:
static.eldiario.es/eldiario/public/content/file/original/2025/1224/17/
|
etiquetas
:
whatsapps
,
mazón
,
feijóo
,
tarde
,
dana
,
ume
14 comentarios
#1
Harkon
*
Lleva un año diciendo que nadie les ayudó y que la UME llegó 3 días tarde y que el frijol estuvo informado por Mazón en tiempo real... la farlopa era buene, buena, buena....
18
K
203
#3
Tontolculo
#1
la desvergüenza que tienen sí que es buena, mejor que la farlopa
5
K
59
#6
tul
#3
solo a la altura del catetismo suicida de sus votontos.
5
K
68
#5
IsraelEstadoGenocida
#1
es muy burdo, pero vamos con ello
1
K
32
#2
ipanies
Esto inhabilitaria a cualquier líder político y no se podría presentar ni a las elecciones de presidente de escalera... Aquí lo haremos presidente del país y hará echar de menos al mentiroso egocéntrico actual. Al tiempo!!
15
K
180
#10
Supercinexin
Tontos, mentirosos, inútiles y además choriceando el dinero de las ayudas estatales y hasta el de la caridad de los ciudadanos.
Desde luego no se puede negar que los valencianos tienen los gestores que han votado.
1
K
23
#14
XtrMnIO
El gobierno salvando una vez más a una comunidad secuestrada por la derecha...
Menos mal que no gobernaban estos inútiles cuando la pandemia...
0
K
12
#8
Otrebla8002
A ver cuánto tardan en juzgar a este. Y a ver si se desvelan los mensajes que envío Feijoo, el cobarde.
Ese es el respeto de los PePesunos por la justicia.
Como siempre, la mafia bailando sobre los muertos.
0
K
11
#12
eldarel
Me sorprende que este documento se publique. ¿Lo ha dado a conocer el Sr. Feijoó?
Estamos hablando de la instrucción, no de la fase de juicio oral.
0
K
10
#4
mund4y4
¿Es por algo concreto que no muestra los mensajes que él envió?
0
K
10
#7
tul
#4
porque entonces quedaria demostrado que ademas de tonto de baba es un malnacido y un delincuente.
7
K
69
#9
gauargi
#4
si ya queda mal solo con los recibidos, imaginate donde le dejan los enviados
1
K
13
#11
casicasi
#4
Por múltiples razones. Algunas por autoprotección juridica. Otras por autoprotección estética. A saber qué idioteces hay escritas en ese teléfono que no borró a tiempo.
0
K
11
#13
Jack_Burton
Feijoo hace público los mensajes mediante acta notarial? Qué raro es todo
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
