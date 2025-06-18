·
4
meneos
32
clics
Tiroteo en Getafe: tercer homicidio en la Comunidad de Madrid en nueve días
El escenario del crimen es una urbanización de reciente construcción con piscina, ubicada en una zona residencial próxima a la autovía A-42.
etiquetas
tiroteo
madrid
getafe
3
1
0
actualidad
7 comentarios
#2
Don_Pixote
Los mejores tiroteos están en Madrid
3
#4
Imag0
Hay que ver el Madrid del PP
1
#1
Spirito
Ayuso y sus escoltas pagados con el dinero de todos, está muy preocupada por la seguridad de los madrileños.
2
#3
mcfgdbbn3
*
¿Y qué hace
#Pimpampún
respecto a esto? En otras zonas de España no ocurre tanto, así que el gobierno central no creo que tenga mucho la culpa..
0
#5
Asimismov
Los mejores tiroteos, los de Madriz
0
#6
Jointhouse_Blues
#Wardrid
disputando el título a
#Warcelona
0
#7
Pivorexico
*
Relacionada ?
Ocurrió a escaso kilómetro del homicidio con arma blanca en Juan de la Cierva , me acabo de dar cuenta de que se trataba de un Ex marine (peruano )
www.infobae.com/espana/2025/06/18/brutal-reyerta-en-getafe-un-joven-ex
(junio 2025)
Por cierto no se trata del sector III como indica El Mundo sino del barrio del Rosón , va ser que tenemos un problema de bandas .
0
