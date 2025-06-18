edición general
4 meneos
32 clics

Tiroteo en Getafe: tercer homicidio en la Comunidad de Madrid en nueve días

El escenario del crimen es una urbanización de reciente construcción con piscina, ubicada en una zona residencial próxima a la autovía A-42.

| etiquetas: tiroteo , madrid , getafe
3 1 0 K 40 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Los mejores tiroteos están en Madrid
3 K 32
Imag0 #4 Imag0
Hay que ver el Madrid del PP
1 K 26
Spirito #1 Spirito
Ayuso y sus escoltas pagados con el dinero de todos, está muy preocupada por la seguridad de los madrileños. 8-D
2 K 21
#3 mcfgdbbn3 *
¿Y qué hace #Pimpampún respecto a esto? En otras zonas de España no ocurre tanto, así que el gobierno central no creo que tenga mucho la culpa..
0 K 12
Asimismov #5 Asimismov
Los mejores tiroteos, los de Madriz
0 K 12
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#Wardrid disputando el título a #Warcelona :-D
0 K 12
#7 Pivorexico *
Relacionada ?

Ocurrió a escaso kilómetro del homicidio con arma blanca en Juan de la Cierva , me acabo de dar cuenta de que se trataba de un Ex marine (peruano ) :shit: www.infobae.com/espana/2025/06/18/brutal-reyerta-en-getafe-un-joven-ex (junio 2025)

Por cierto no se trata del sector III como indica El Mundo sino del barrio del Rosón , va ser que tenemos un problema de bandas .
0 K 12

menéame