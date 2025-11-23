Texto completo de la contrapropuesta europea al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania [ENG]

A continuación se muestra el texto de una contrapropuesta europea al borrador del plan de paz de 28 puntos para Ucrania presentado por Estados Unidos, al que tuvo acceso Reuters el domingo. La contrapropuesta, redactada por las potencias europeas del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), toma como base el plan estadounidense, pero lo revisa punto por punto con sugerencias de cambios y eliminaciones.
Si lo que Rusia pide fuese lo que Rusia quiere, no tendrían ningún interés en quedarse con ni un milímetro cuadrado de terreno ucraniano
Rusia lo que quiere es un estado vasallo, al estilo Bielorrusia, explotar sus recursos, y que le den por culo a los ucranianos, sean ucranianos étnicos o rusos étnicos.
Si ya les dan igual los rusos que viven en Rusia, imaginad lo que les pueden importar los rusos que viven fuera de Rusia
Curiosamente, sólo los rusos étnicos que están viviendo cerca de Sebastopol y de las minas del Dombas, estaban oprimidísimos y requirieron de la intervención de la madre Rusia para liberarles, o algo
También cabe recordar que todos los presidentes de Ucrania, exceptuando el primer presidente, tenían como lengua materna el ruso y la mayoría procedían del oriente del país
Solo dice que Ucrania no entrará hasta que ellos digan.
7. La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de los miembros de la OTAN, que no existe.
A Rusia esto se la trajo completamente al pairo porque se les caía una de las excusas para invadir el país
Vuestro señor Trump estará orgulloso de tí y te dejará limpiarle las perreras.
Y de los Estados Unidos, para el caso
No, no se les ofrece "lo que rusia pide".
Les has intentado resumir el conflicto a un rusoplanista, no te van a entender
El texto es el siguiente:
1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania.
2. Se alcanzará un acuerdo de no agresión total y completo entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Se resolverán todas las ambigüedades de los últimos 30 años.
(Se elimina el punto 3 del plan estadounidense. Según un borrador de dicho plan al que ha tenido acceso Reuters, «se espera que Rusia no invada a sus vecinos y que la OTAN no se expanda más»).
4. Tras la firma del acuerdo de paz, se convocará
Vamos a ver, eso es decirle a Rusia que vuelva a sus fronteras y pague todos los daños hechos. Que si, que es lo lógico, pero eso es como decirle a Rusia que sus esfuerzos no han valido para nada y encima tiene que pagar. ¿Quién leches cree que eso Putin lo va a aceptar?
Ukraine commits not to recover its occupied sovereign territory through military means. Negotiations on territorial swaps will start from the Line of Contact.
Negotiations on territorial swaps will start from the Line of Contact.
Aquí puedes interpretar lo que quieras. Si hay ingleses por en medio, ya sabes que se va a liar.