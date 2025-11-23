Texto completo de la contrapropuesta europea al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania [ENG]

A continuación se muestra el texto de una contrapropuesta europea al borrador del plan de paz de 28 puntos para Ucrania presentado por Estados Unidos, al que tuvo acceso Reuters el domingo. La contrapropuesta, redactada por las potencias europeas del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), toma como base el plan estadounidense, pero lo revisa punto por punto con sugerencias de cambios y eliminaciones.