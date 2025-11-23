edición general
19 meneos
50 clics

Texto completo de la contrapropuesta europea al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania [ENG]

A continuación se muestra el texto de una contrapropuesta europea al borrador del plan de paz de 28 puntos para Ucrania presentado por Estados Unidos, al que tuvo acceso Reuters el domingo. La contrapropuesta, redactada por las potencias europeas del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), toma como base el plan estadounidense, pero lo revisa punto por punto con sugerencias de cambios y eliminaciones.

| etiquetas: europa , contra plan , guerra , ucrania
17 2 1 K 321 actualidad
24 comentarios
17 2 1 K 321 actualidad
Comentarios destacados:        
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
En resumen: la OTAN europea (UK y sus palmeros) quieren sacrificar hasta el último ucraniano. Tampoco es que el plan de Trump sea una maravilla para Ucrania, pero es un poco más realista.
10 K 117
Cantro #6 Cantro *
#2 en resumen, que este sería un plan que cumple con las peticiones de Rusia (elecciones en Ucrania, que la OTAN no se siga expandiendo etc), pero ya vemos que no es lo que Rusia querría

Si lo que Rusia pide fuese lo que Rusia quiere, no tendrían ningún interés en quedarse con ni un milímetro cuadrado de terreno ucraniano

Rusia lo que quiere es un estado vasallo, al estilo Bielorrusia, explotar sus recursos, y que le den por culo a los ucranianos, sean ucranianos étnicos o rusos étnicos.

Si ya les dan igual los rusos que viven en Rusia, imaginad lo que les pueden importar los rusos que viven fuera de Rusia
3 K 39
Veelicus #9 Veelicus
#6 pues para darle por culo los rusos etnicos de Ucrania se han metido en una guerra muy costosa...
4 K 16
Cantro #22 Cantro
#9 aproximadamente un tercio de la población ucraniana es rusa étnica

Curiosamente, sólo los rusos étnicos que están viviendo cerca de Sebastopol y de las minas del Dombas, estaban oprimidísimos y requirieron de la intervención de la madre Rusia para liberarles, o algo

También cabe recordar que todos los presidentes de Ucrania, exceptuando el primer presidente, tenían como lengua materna el ruso y la mayoría procedían del oriente del país
1 K 16
#13 Aitr
#6 Que la OTAN no se siga expandiendo no es lo que dice el punto 7, o lo he entendido mal?
0 K 7
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#13
Solo dice que Ucrania no entrará hasta que ellos digan.

7. La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de los miembros de la OTAN, que no existe.
0 K 20
Cantro #21 Cantro
#16 aquí cabe recordar, una vez más, que la candidatura de Ucrania ya fue rechazada en dos ocasiones. Una antes de la primera invasión, en 2008 y otra antes de la segunda invasión, en 2021

A Rusia esto se la trajo completamente al pairo porque se les caía una de las excusas para invadir el país
1 K 16
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#6

Vuestro señor Trump estará orgulloso de tí y te dejará limpiarle las perreras.
1 K 40
Cantro #20 Cantro
#14 puedes entretenerte buscando mi opinión acerca de Donald Trump

Y de los Estados Unidos, para el caso
0 K 10
#17 chavi
#6 No veo yo por ahí la renuncia a la OTAN y el reconocimiento del Dombás y Crimea como territorio Ruso, que es lo que pide Rusia.
0 K 12
Cantro #19 Cantro
#17 hablan de que hay que negociar, caso a caso, el destino de esos territorios y que Ucrania debe renunciar a tomarlos de forma militar
0 K 10
#23 chavi
#19 Es que Rusia ya ha dicho que eso no es sujeto de. negociación, que el Dombas y Crimea son rusos.

No, no se les ofrece "lo que rusia pide".
0 K 12
Don_Pixote #18 Don_Pixote *
#6 “ Rusia lo que quiere es un estado vasallo, al estilo Bielorrusia, explotar sus recursos, y que le den por culo a los ucranianos, sean ucranianos étnicos o rusos étnicos”

Les has intentado resumir el conflicto a un rusoplanista, no te van a entender
2 K 24
Priorat #10 Priorat
#2 ¿En que punto concreto no estás de acuerdo y porqué? Sin resúmenes.
0 K 12
#12 Aitr
#10 Quitar el punto donde la OTAN no se va a expandir y volver a darle alas de entrada en la OTAN y en la UE no estoy yo seguro de que Rusia lo vaya a aceptar. Se han metido en esta guerra en gran parte por eso.
4 K 61
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los puntos traducidos por Deepl.

El texto es el siguiente:
1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania.
2. Se alcanzará un acuerdo de no agresión total y completo entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Se resolverán todas las ambigüedades de los últimos 30 años.
(Se elimina el punto 3 del plan estadounidense. Según un borrador de dicho plan al que ha tenido acceso Reuters, «se espera que Rusia no invada a sus vecinos y que la OTAN no se expanda más»).
4. Tras la firma del acuerdo de paz, se convocará

…   » ver todo el comentario
6 K 90
Connect #4 Connect
14 Ukraine will be fully reconstructed and compensated financially, including through Russian sovereign assets that will remain frozen until Russia compensates damage to Ukraine.

Vamos a ver, eso es decirle a Rusia que vuelva a sus fronteras y pague todos los daños hechos. Que si, que es lo lógico, pero eso es como decirle a Rusia que sus esfuerzos no han valido para nada y encima tiene que pagar. ¿Quién leches cree que eso Putin lo va a aceptar?

De risa. Esos dos países van a seguir…   » ver todo el comentario
4 K 72
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 21. Territories
Ukraine commits not to recover its occupied sovereign territory through military means. Negotiations on territorial swaps will start from the Line of Contact.
0 K 15
HeilHynkel #15 HeilHynkel *
#8

Negotiations on territorial swaps will start from the Line of Contact.

Aquí puedes interpretar lo que quieras. Si hay ingleses por en medio, ya sabes que se va a liar.
0 K 20
salteado3 #5 salteado3
Qué triste... ¡Eh! ¡Que estamos aquí! ¡Cógeme el papel este que he hecho unos cambios! ¡Pero cógelo, que me ha costado mucho escribirlo! (Trump y Putin se descojonan)
5 K 62
cocolisto #11 cocolisto
Me temo que están empeñados en la guerra y hasta que no nos metan en el follón no van a parar.
2 K 47
#7 sorecer
Y aun no pensamos que tenemos algo que decir. No decidimos ni quien la provocó, ni quien la alimenta ni quien la va a terminar. No sabemos ni quien ha hundido a Alemania en una puta miseria jodiendo el acceso a la energía barato que tenía... Y no hablo de la explosión.
1 K 17
pitercio #24 pitercio *
No lo podrán aceptar los rusos porque no incluye qué pasará con el festival de Eurovisión.
0 K 12

menéame