Europa propone un plan alternativo de paz: preserva el Ejército de Ucrania y mantiene abierta la puerta de la OTAN

Europa ha presentado una contrapropuesta al plan de paz de Donald Trump para Ucrania, acordado con el Kremlin a espaldas de Bruselas y Kiev, que rechaza la enorme reducción para las Fuerzas Armadas ucranianas y mantiene abierta a un posible ingreso en la OTAN.
enteraos ya que nuestro parlamento europeo es medio nazi.
ese es el problema de los
ucranianospalestinos con los rusosisrealíes ¿porqué se tiene que meter europa? Yo no tengo que tener ninguna afrenta contra rusiaisrael por causa de UcraniaGaza. Ni quiero.
The European Union's plan to resolve the conflict in Ukraine was prepared in response to the US president's proposal.
️ 1. After the conflict ends, measures will be created for reliable peace and security.
️ 2. Russia and Ukraine commit to observing a ceasefire in the air, on land, and at sea.
️ 3. Moscow and Kiev will immediately enter negotiations regarding third-party monitoring of the ceasefire
Pues nada, en un par de meses estaran a las puertas de Zaporiya y quizas para primavera a las puertas de Jarkov.
Y pensar que yo creía que Ucrania y la UE eran unos lacayos que tragaban con todo lo que exigiera EEUU, porque me lo habian dicho los Zazis de MNM.
Es la tranquilizador ver que esos radicales rusoplanistas en Europa son una burda y ridicula minoria de fanaticos codnenados al fracaso.
Más pronto que tarde tendrán que aceptar la realidad aplastante.
Es que esto es de película de miedo.
Se habla de injerencia de USA negociando sin la UE, pero la UE al parecer tiene poder de veto sobre el acuerdo de ucrania con Rusia.
Ahora sí afecta económicamente a la ue, la integridad territorial ya no es importante
Pero en este caso ni siquiera lo quiere Ucrania así que no veo dónde está el dilema.
No, se hará lo que acuerden Rusia y USA.
x.com/Megatron_ron/status/1958472397872398595?s=20
x.com/EsteparioTotal/status/1992553097768698363
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo
Solo un tonto se tendria la burda esperanza de que la propuesta presentada hace unos dias tenia alguna oportunidad de salir adelante.
Aqui los puntos de la propuesta europea:
24. Que me toque el euromillon
Si quieres que Rusia diga que no, pues ya lo tienes
Es justamente no estar en la otan lo que garantiza que Rusia te va a invadir.
Vease Ucrania, Georgia, Chechenia, Moldavia,...
Y si os invade EEUU, también.