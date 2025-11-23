edición general
14 meneos
39 clics
Europa propone un plan alternativo de paz: preserva el Ejército de Ucrania y mantiene abierta la puerta de la OTAN

Europa propone un plan alternativo de paz: preserva el Ejército de Ucrania y mantiene abierta la puerta de la OTAN

Europa ha presentado una contrapropuesta al plan de paz de Donald Trump para Ucrania, acordado con el Kremlin a espaldas de Bruselas y Kiev, que rechaza la enorme reducción para las Fuerzas Armadas ucranianas y mantiene abierta a un posible ingreso en la OTAN.

| etiquetas: europa , ucrania , rusia , paz , otan
12 2 1 K 112 actualidad
55 comentarios
12 2 1 K 112 actualidad
Comentarios destacados:              
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
Son tontos de remate, o malnacidos con oscuros planes.
No hay más.
14 K 127
ElBeaver #14 ElBeaver
#1 los rusos?
4 K 43
Cantro #33 Cantro
#28 porque por algún oscuro motivo no les da la gana de regalar Ucrania a Rusia
1 K 19
suppiluliuma #39 suppiluliuma
#1 Mira que no querer obligar a los ucranianos a ser subyugados por Rusia. ¡Menudos monstruos! ¡No había visto nada tan horrible desde Edmund Morel y la Congo Reform Association! :troll:
1 K 19
starwars_attacks #44 starwars_attacks
#39 ese es el problema de los ucranianos con los rusos ¿porqué se tiene que meter europa? Yo no tengo que tener ninguna afrenta contra rusia por causa de Ucrania. Ni quiero.

enteraos ya que nuestro parlamento europeo es medio nazi.
0 K 9
suppiluliuma #46 suppiluliuma *
#44 No estás expresando correctamente lo que en realidad quieres decir. Te lo arreglo:

ese es el problema de los ucranianos palestinos con los rusos isrealíes ¿porqué se tiene que meter europa? Yo no tengo que tener ninguna afrenta contra rusia israel por causa de Ucrania Gaza. Ni quiero.

enteraos ya que nuestro parlamento europeo es medio nazi.

No hace falta que me des las gracias. Me gusta ayudar. :troll:

Por cierto, esos nazis del…  media   » ver todo el comentario
0 K 9
#51 tpm1
#44 ¿Dices lo mismo sobre Israel? ¿Por qué se tienen que meter Europa?
0 K 10
frg #48 frg
#1 Primero una cosa y luego la otra. No son excluyentes.
0 K 11
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Claro meter la Ucrania en la OTAN, ahi ahi, insistiendo en tirar para adelante lo que originó esta guerra... un plan sin fisuras :popcorn:
9 K 70
HeilHynkel #30 HeilHynkel
Esto no es un plan de paz. Es una declaración de guerra.

The European Union's plan to resolve the conflict in Ukraine was prepared in response to the US president's proposal.
{0x25aa} ️ 1. After the conflict ends, measures will be created for reliable peace and security.
{0x25aa} ️ 2. Russia and Ukraine commit to observing a ceasefire in the air, on land, and at sea.
{0x25aa} ️ 3. Moscow and Kiev will immediately enter negotiations regarding third-party monitoring of the ceasefire

…   » ver todo el comentario
3 K 56
Veelicus #32 Veelicus
#30 me parto el culo... como si Ucrania fuese ganando la guerra.
Pues nada, en un par de meses estaran a las puertas de Zaporiya y quizas para primavera a las puertas de Jarkov.
4 K 39
tul #42 tul
#30 parece una carta a los reyes magos
1 K 24
suppiluliuma #10 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envíos: Zazis de MNM experimentan una súbita deflacción cuando estaban en medio del circle-jerk, festejando la rendición de Ucrania.

Y pensar que yo creía que Ucrania y la UE eran unos lacayos que tragaban con todo lo que exigiera EEUU, porque me lo habian dicho los Zazis de MNM. :troll:
6 K 45
#13 pozz *
#10 Zazis llorandy pataleando, teniendo ensoñaciones con gobiernos ultraderechistas que sean complacientes con su amo Putin. Son un meme andante.
Es la tranquilizador ver que esos radicales rusoplanistas en Europa son una burda y ridicula minoria de fanaticos codnenados al fracaso.
3 K 33
Don_Pixote #9 Don_Pixote
Quien se ha muerto? Que la sección de comentarios está llena de lloros :troll:
4 K 41
#11 pozz *
#9 Hay mucho facha rusoplanista escocido. Son una fuente de risas interminables, llevan desde Febrero del 2022 haciendo tremendo ridiculo, y no aprenden de todas las humillaciones a las que se ven sometidos, siguen erre que erre haciendo el ridiculo, teniendo la burda esperanza de que los ucranianos se van a rendir pronto y que sus idolatrados neonazis rusos se van a salir con la suya. El nivel de estupidez de estos ultras totalitarios y antioccidentales no alcanza límites. :roll:
5 K 18
#3 Bravok1
Bueno Europa si esa es la propuesta de Europa ....bueno... podemos decir que Europa es subnormal como mínimo....sino lo acepta por las buenas mediante claudicación de ucrania, será por las malas....pero Ucrania no tendrá ejercito nunca mas, cualquier otra mierda es una paja mental occidental de subnormal.
Más pronto que tarde tendrán que aceptar la realidad aplastante.
4 K 40
suppiluliuma #23 suppiluliuma
#3 ¡Exacto, amigo likudnik! La guerra en Gaza sólo puede terminar con la rendición de los hamasniks. :troll:
1 K 16
starwars_attacks #43 starwars_attacks
Europa se pone de parte de los nazis. Les deja entrar en la OTAN y conservar su ejercito. Por favor, escriban sendos emails para quejarse de esto, y pedir a Rusia y a USA que no tomen en cuenta a Europa. Nos hemos corrompido total. Claro, si el gobierno europeo es casi fascista, es normal que Europa pida lo que leemos. Luego nos quejamos de Trump ¿nos hemos visto a nosotros?
2 K 35
Kasterot #7 Kasterot
Resulta que la vonderleyen dijo que el acuerdo no se firma si no lo quiere europa.
Es que esto es de película de miedo.
Se habla de injerencia de USA negociando sin la UE, pero la UE al parecer tiene poder de veto sobre el acuerdo de ucrania con Rusia.
2 K 33
ElBeaver #17 ElBeaver
#7 Te parecerá a ti, la UE siempre ha sostenido que ningún plan será aprobado sin Ucrania.
1 K 14
Kasterot #20 Kasterot
#17 tú has leído lo que puse. Pues dice que no es que ucrania apruebe. Es que la UE apruebe lo que quiere para Ucrania
1 K 24
ElBeaver #45 ElBeaver
#20 La UE solo está de acuerdo con lo que decida Ucrania respecto a su seguridad. Esto lo han manifestado repetidamente todos los políticos europeos que apoyan a Ucrania.
0 K 7
solrac79 #21 solrac79
#7 obviamente si un acuerdo no sólo te afecta sustancialmente a futuro sino que además te exige poner un pastizal que menos que tener algo que decir al respecto.
0 K 9
Kasterot #27 Kasterot
#21 super obvio. Para usted seguro. Pero al parecer está guerra iba de ucrania y su integridad territorial.
Ahora sí afecta económicamente a la ue, la integridad territorial ya no es importante
0 K 12
solrac79 #40 solrac79
#27 Yo te digo por qué Europa puede oponerse a un tratado que la obligue a algo. Y sería así incluso si Ucrania lo firmase porque apoyar a alguien no te obliga a aceptarlo todo sin excepción.

Pero en este caso ni siquiera lo quiere Ucrania así que no veo dónde está el dilema.
0 K 9
salteado3 #38 salteado3
#7 La UE es famosa por tener opinión propia (si USA le deja).

No, se hará lo que acuerden Rusia y USA.
0 K 14
#8 unomas23
Han dilapidado mucha pasta, nuestra pasta para ser exactos. Antes de reconocer que no pintan una mierda y que no se va a recuperar lo invertido, nos meten en una guerra. Caiga quien caiga.
2 K 28
Andreham #12 Andreham
Qué gusto da volver a ver a los clásicos, supongo que estarían aprovechando las vacaciones antes de terminar contrato.
2 K 26
u_1cualquiera #25 u_1cualquiera
#15 es el plan ruso traducido al inglés
2 K 25
#4 Feliberto
Pero robarnos a los europeos para darselo a usa/rusia/ucrania si, no? hostia puta que asco dan los mandatarios europeos y los propios habitantes europeos por no colgarlos a todos por alta traición.
1 K 22
ElBeaver #16 ElBeaver
#4 ¿Robar qué exactamente?
2 K 24
#29 pozz
#16 En su cabeza suena espectacular. :troll:
1 K 14
HeilHynkel #47 HeilHynkel *
Aquí vemos a los alegres voluntarios ucranianos.

x.com/Megatron_ron/status/1958472397872398595?s=20
0 K 20
suppiluliuma #49 suppiluliuma
Aquí vemos a los alegres voluntarios rusos.

x.com/EsteparioTotal/status/1992553097768698363
1 K 19
GerardoSinMana #54 GerardoSinMana
#49 el segundo empezando por la derecha tiene una cara de haberse comido 4 putins es clavado. Es como si Putin hubiera follado con Lucas de Andy y Lucas
0 K 6
azathothruna #22 azathothruna
tambien, pero como los zaristas estan debiles por su cagada especial, y no se metieron en el atlantico siguiendo a colon, pues son mas tolerables
0 K 18
suppiluliuma #41 suppiluliuma *
Efectivamente, todo el mundo sabe que la invasión de Ucrania tiene muchísimo que ver con la OTAN.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo

…   » ver todo el comentario
1 K 18
#2 pozz *
Propuesta que no va a gustar a los rusoplanistas, nazis y sus amos Trump y Putin.

Solo un tonto se tendria la burda esperanza de que la propuesta presentada hace unos dias tenia alguna oportunidad de salir adelante.

Aqui los puntos de la propuesta europea:  media
6 K 16
ElBeaver #15 ElBeaver
#2 Ya están saliendo algunos desde la Casa Blanca retractándose de su plan.
0 K 7
#24 pozz
#15 se han hecho caquita por el tremendo ridiculo al que se estaban exponiendo... y lo gracioso que es ver a los rusoplanistas actuando como los fanaticos que son xD
1 K 14
ElBeaver #18 ElBeaver *
#_8 La guerra ya existe, está en Ucrania. Si quieres que Rusia deje de causar problemas, solo se puede apoyar a Ucrania.
1 K 14
pitercio #53 pitercio
800K soldados o un millón, esa parte es la que firmaría Rusia descojonándose, porque semejante cantidad de funcionarios improductivos con manutención diaria, además de sus sueldos, está al alcance de pocos emperadores.
0 K 12
JackNorte #50 JackNorte *
Añado una clausula mas
24. Que me toque el euromillon
0 K 12
#36 perej
Está claro que no quieren la paz. Ucrania en la OTAN.
Si quieres que Rusia diga que no, pues ya lo tienes
0 K 11
zentropia #55 zentropia
el problema es creer que Rusia solo quiere evitar tener la otan cerca en vez de pensar que los paises piden entrar en.la otan para evitar a Rusia.

Es justamente no estar en la otan lo que garantiza que Rusia te va a invadir.
Vease Ucrania, Georgia, Chechenia, Moldavia,...
0 K 10
#26 Perrota
¿Y qué dicen los ucranianos?
0 K 10
#31 pozz *
#26 que ni en pintura se van a rendir ante los nazis rusos.
0 K 7
#34 Aitr
#26 ¿Qué más da? Si estuvieran en situación de elegir valdría de algo. Ya has visto que aquí la cosa va de trincar y EEUU lo tiene claro, por lo menos esta vez van de cara. Saben que tienen la batuta y no lo esnconden. Se paga la fiesta con dinero congelado en Europa y me quedo el 50%. Europa tiene que poner dinero para armas para mantener la OTAN y por su seguridad pero me lo tienen que dar a mi... Y así con todo.
1 K 19
#37 Perrota
#34 La administración Trump ha demostrado ser bastante torpe. Decir una cosa y luego que se haga otra. No se van a llevar nada de la reconstrucción y no van a cobrar la ayuda militar. La pagarán los ignorantes ciudadanos americanos que no saben ni donde está Ucrania.
0 K 10
suppiluliuma #35 suppiluliuma *
Para #_30 #_32 cualquier cosa que no sea una rendición de Ucrania es una declaración de guerra. Recordad niños, si Rusia os invade la única opción moralmente aceptable es rendirse.

Y si os invade EEUU, también. :troll:
0 K 9
#52 Cincocuatrotres
Si pierdes pagas, Europa ha apostado mucho al robo a Rusia, les toca pagar.
0 K 8
ElBeaver #19 ElBeaver
es lo que toca
0 K 7
#5 Bravok1 *
Voy a guardar tu supersesudo comentario para restregartelo en la cara públicamente más pronto que tarde. No pareces el lapiz más afilado de la caja.
0 K 7

menéame