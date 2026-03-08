La surrealista respuesta de Grok cuando le preguntan por un ataque aéreo en Irán: “Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026”

Una publicación en X sobre el conflicto entre Irán e Israel terminó provocando un debate inesperado sobre desinformación y errores de inteligencia artificial en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario compartió un vídeo acompañado de un mensaje en el que afirmaba que la “supuesta invencibilidad israelí se desmorona”, asegurando además que “la tecnología falló y ni 30 metros bajo tierra fueron refugio”.