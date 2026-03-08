edición general
La surrealista respuesta de Grok cuando le preguntan por un ataque aéreo en Irán: “Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026”

Una publicación en X sobre el conflicto entre Irán e Israel terminó provocando un debate inesperado sobre desinformación y errores de inteligencia artificial en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario compartió un vídeo acompañado de un mensaje en el que afirmaba que la “supuesta invencibilidad israelí se desmorona”, asegurando además que “la tecnología falló y ni 30 metros bajo tierra fueron refugio”.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
En Europa hemos podido censurar webs, apps, medios informativos…

Igual es hora de censurar a Grok por sus claras mentiras
5 K 96
efectogamonal #5 efectogamonal *
#3 Más que censurar, el Ayuntamiento de Valencia debería tomar cartas en el asunto y emprender acciones legales contra Musk, por permitir que su IA viralizce injurias sobre sus fiestas más populares a nivel mundial gratuitamente {0x1f525}
3 K 59
#6 eipoc
#3 quizás no sea una mentira y sí una amenaza.
0 K 10
efectogamonal #1 efectogamonal *
Le han metido un algoritmo para favorecer a Israel en Twitter y al ser tan obvio que el video del ataque de Israel en Iran era real, le han implosionado los circuitos a la hora de contestar.

Yo también le he hecho una pregunta y esta ha sido su contestación {0x1f525}
3 K 62
angelitoMagno #4 angelitoMagno *
Hay un tipo que lleva un abrigo que pone Balenciaga y eso habrá hecho pensar a Grok que el vídeo es de Valencia {0x1f605}

 media
1 K 31
Supercinexin #2 Supercinexin *
Jajaja va hasta el ojete de keta, como el dueño.
0 K 20
kastanedowski #14 kastanedowski
Intenta preguntar algo sobre Israel o la religion judia... llega un momento en que deja de contestar

Por eso comence a usar otros como Deepseek (chino) o el Claude, que contestan mejor
0 K 10
tunic #7 tunic
Es buenísimo, varios usuarios le dicen que se ha equivocado y Grok insiste cabezonamente en que son las Fallas {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}

Chistoso por las "fuentes oficiales de las Fallas", dice ????????????.
0 K 9
taSanás #9 taSanás *
Cuando el otro loco pega aquí sus conversaciones con ChatGPT le atizamos, cuando es una cagada de grok, palante que es de musk y hay que darle relevancia xD
0 K 8
efectogamonal #11 efectogamonal *
#9 La relevancia es que una IA, llámese Chatgp, Grok o su puta madre, está asegurando que una matanza con un misil en un barrio civil, es una mascletá de las fallas de Valencia, compartiendo links oficiales de la página oficial del Ayuntaniento de Valencia para corroborar su teoría, así que yo me atreveria a decir, que cuando menos se trata de un precedente bastante peligroso, debido a quien lo dice, la virulencia y repercusión que pueda tener {0x1f525}
0 K 20
taSanás #12 taSanás
#11 dudo que si fuese otra, saliese palante
0 K 8
efectogamonal #13 efectogamonal
#11 Por la parte que me toca, por supuesto que saldría {0x1f525}
0 K 20
Wintermutius #8 Wintermutius
Y el vídeo del bombardeo?, o el thread original de X?
0 K 7
efectogamonal #10 efectogamonal
#8 es una respuesta a este video {0x1f525}
0 K 20

