La surrealista respuesta de Grok cuando le preguntan por un ataque aéreo en Irán: “Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026”

Una publicación en X sobre el conflicto entre Irán e Israel terminó provocando un debate inesperado sobre desinformación y errores de inteligencia artificial en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario compartió un vídeo acompañado de un mensaje en el que afirmaba que la “supuesta invencibilidad israelí se desmorona”, asegurando además que “la tecnología falló y ni 30 metros bajo tierra fueron refugio”.
Igual es hora de censurar a Grok por sus claras mentiras
Yo también le he hecho una pregunta y esta ha sido su contestación
Por eso comence a usar otros como Deepseek (chino) o el Claude, que contestan mejor
Chistoso por las "fuentes oficiales de las Fallas", dice ????????????.