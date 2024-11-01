edición general
El sindicato de maquinistas convoca Huelga General en el sector, entre otras medidas - SEMAF

Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red // Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria // La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación. // Solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red /...

pandasucks
Huele sospechoso
jonolulu
#1 ¿Que los trabajadores hagan huelga porque han muerto compañeros suyos y quieren asegurar las condiciones de seguridad? Pues tú dirás...
sotillo
#2 Ya me gustaría ¿ Cuántos van en construction y transporte?
