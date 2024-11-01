Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países hasta el punto de que el entonces mandatario puso "en pausa" la relación. "Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado López Obrador.