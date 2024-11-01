edición general
Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países hasta el punto de que el entonces mandatario puso "en pausa" la relación. "Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado López Obrador.

wata #1 wata
Que siga esperando.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Pues que espere sentada, pero bien sentada que va para rato la espera.
Torrezzno #2 Torrezzno
Que espere al cartel de Sinaloa
Lenari #7 Lenari
A ver... que los que montaron las colonias fueron ellos. Quienes están en España son los descendientes de quienes no fueron a las colonias.
#4 Leclercia_adecarboxylata
Siento muchísimo lo que hizo mi antepasado Abel con Caín.
Priorat #8 Priorat *
Yo creo que el perdón debería pedirlo Sheimbaum porque ellos son los descendientes de los colonizadores. Los que se quedaron en España no lo son.

Edito: Ahora te veo. Es que estás cosas me ponen nervioso porque siempre es lo mismo en Latinoamérica. Los descendientes de los colonizadores que siguen teniendo el poder, pidiendo que pidan perdón los que se quedaron en España. Me parece ridículo.
toshiro #9 toshiro
Si ellos piden perdón por Maná, podríamos hacer de tripas corazón
francesc1 #5 francesc1
Le ha pedido al Trumpetas que pida perdón por chorizarle medio país?
#6 pozz *
Una busqueda rapida: "Sheinbaum surname origin"
The surname Sheinbaum is of Ashkenazi Jewish origin, derived from the Yiddish words sheyn ("beautiful") and baum ("tree"), meaning "beautiful tree". The surname likely emerged in Eastern Europe, with records showing families with this name later migrating to other parts of the world, including the United States and Mexico.

Ella es fruto de la colonizacion que tanto critica, casi tanto o mas que el payaso que la precedió.
