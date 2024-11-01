Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países hasta el punto de que el entonces mandatario puso "en pausa" la relación. "Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado López Obrador.
| etiquetas: presidenta , méxico , sheinbaum , relaciones , con españa
Edito: Ahora te veo. Es que estás cosas me ponen nervioso porque siempre es lo mismo en Latinoamérica. Los descendientes de los colonizadores que siguen teniendo el poder, pidiendo que pidan perdón los que se quedaron en España. Me parece ridículo.
The surname Sheinbaum is of Ashkenazi Jewish origin, derived from the Yiddish words sheyn ("beautiful") and baum ("tree"), meaning "beautiful tree". The surname likely emerged in Eastern Europe, with records showing families with this name later migrating to other parts of the world, including the United States and Mexico.
Ella es fruto de la colonizacion que tanto critica, casi tanto o mas que el payaso que la precedió.