Sarah Santaolalla, capítulo II: Las mujeres a las que les extirparon un pecho y ahora les quieren extirpar la voz
El Partido Popular no entiende que no todo el mundo tiene un precio, que no todo el mundo se compra. Las víctimas no quieren dinero en sus bolsillos, quieren dinero para la sanidad pública
etiquetas
sarah santaolalla
mujeres
cancer
mama
actualidad
#2
Delay
Hay Santaolalla, hay meneo (y fachas llorando).
1
K
36
#3
RegiVengalil
*
Pues va a resultar que sí, que
la gestión pública es nefasta,
una vez más
Cuales son las autonomías que menos conciertos sanitarios tienen en %
Las comunidades autónomas
que menos conciertos sanitarios tienen en porcentaje son Castilla y León (2,8%), Aragón (3,7%) y Andalucía (3,9%),
según un informe de 2023. Estas cifras representan el menor porcentaje del gasto sanitario destinado a la contratación con centros privados, en comparación con la media nacional de 6,6% en ese
…
ver todo el comentario
1
K
18
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#3
Las cifras y los datos no interesan cuando rompen el relato
0
K
12
#1
Leon_Bocanegra
Uy la Santaolalla. Con la de sarpullidos que crea está tipa en la derechusma.
1
K
25
#8
Torrezzno
Solo me pasa a mi?
0
K
20
#10
Torrezzno
#8
0
K
20
#6
UNX
El PP tiene que crear su propia asociación de afectadas, con casinos y putas, para lavar su imagen.
0
K
10
#5
Leon_Bocanegra
Ya está aquí otra vez el cansino que cita a todo el puto mundo para soltar sus peroratas.
0
K
9
#7
koe
*
Sarah Santaolalla, es la representación de como está el tema. Cómo puede llegar alguien ahí a hacer lo que hace.
Y así va el tema. A Podemos&Cia les pasó lo mismo. Lo que sorprende es la defensa a capa y espada que hay. Como si fuera el familiar de alguien que tiene cierta mano y haya gente que esté trabajando por su imagen.
0
K
9
#4
pirat
No me entusiasma como expresa sus convicciones con las que coincido.
Por otra parte, tampoco mola que el moderador enchufe a sus novias, por muy buena presencia y busto que tengan.
2
K
8
#12
DonaldBlake
#4
Coincido con tu primera frase. Me parece de mal gusto la segunda. ¿Ahora vamos a discriminar a las personas con buena presencia física? ¿Es la venganza de los feos?
0
K
7
#9
Estoeslaostia
" que buenah están las tiah!"
MalTorres.
0
K
7
ver todo el comentario
