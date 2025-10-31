Salomé Pradas: "Mazón estaba informado, que diga lo que quiera"

"Mazón estaba informado, que diga lo que quiera". Así de contundente se ha ha mostrado este viernes la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien en conversaciones con Mediterráneo ha asegurado que durante la tarde del 29 de octubre del 2024, cuando una riada destrozó parte de la provincia de Valencia y acabó con la vida de 229 personas, mantuvo informado al president de la Generalitat Valenciana de todas las gestiones del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi). Una información que incluyó el envío del mensaje Es-Alert