edición general
22 meneos
25 clics
Salomé Pradas: "Mazón estaba informado, que diga lo que quiera"

Salomé Pradas: "Mazón estaba informado, que diga lo que quiera"

"Mazón estaba informado, que diga lo que quiera". Así de contundente se ha ha mostrado este viernes la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien en conversaciones con Mediterráneo ha asegurado que durante la tarde del 29 de octubre del 2024, cuando una riada destrozó parte de la provincia de Valencia y acabó con la vida de 229 personas, mantuvo informado al president de la Generalitat Valenciana de todas las gestiones del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi). Una información que incluyó el envío del mensaje Es-Alert

| etiquetas: dana , valencia , mazón , pradas , emergencia
20 2 0 K 259 actualidad
12 comentarios
20 2 0 K 259 actualidad
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Ya vuelan los cuchillos!!!
6 K 78
#5 Celsar
#1 han aguantado bastante, yo habría apostado a que empezarían las puñaladas mucho antes.
1 K 27
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Porque su versión se mantenía mientras no aparecieran el sonido de los vídeos. Una vez que es eso ha aparecido, ya se desmonta todo eso de vender, que era una inútil, que no sabía ni que era el barranco Poyo, que ni idea que era eso del ES-Alert... vamos la táctica de los dos, yo no me entero de nada, todo es culpa de los técnicos, que para eso han estudiao.
0 K 14
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Qué cuchillos, si su jefe fue el primero, apoyado siempre por los Voxenetas, que la tiró a las ruedas del autobús. El muy miserable rata cobarde.

La mujer está diciendo la verdad y punto, una vez le han preguntado. Decir la verdad no es "lanzar cuchillos".
1 K 27
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Si bueno, pero se podría suponer que es pactado, te echo para capear el temporal, y te recolocó ganando más pasta. Esa frase no denota ya, sintonía, lealtad, etc...
0 K 14
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Mazón estaba informado, mamado y empalmado.
1 K 30
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 Y seguramente también borracho y sin acostarse la noche anterior :troll:
0 K 18
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La historia es, Mazón hizo el trabajo de no hacer nada para salvar el consumo, turismo, economía

La cosa es cuanto lo van a mantener, porque toda la vida no creo que aguante encubriendo a los que presionaron

Pronto pasa a la lista de fallecidos por corrupcion del PP
0 K 20
pepel #4 pepel
Mentira nº 9.
Ah, no, era Al preso numero 9.
0 K 20
fareway #3 fareway
Empiezan los temores por las partes implicadas de acabar en la cárcel si siguen callando.
0 K 14
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
De todas formas, la responsable era ella, da igual lo que hicera Mazón, que por ahí no se salva. Aunque tuviera grabado a Mazón diciéndole que no enviara la alerta o que la retrasara, la responsable era ella.
0 K 14
#7 Tecar
No empecemos a chuparnos las pollas todavía.
:troll:
0 K 7

menéame