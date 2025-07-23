·
148
meneos
288
clics
Rescatan a 65 inmigrantes que trabajaban las 24 horas en Murcia
Rescatan a 65 inmigrantes que trabajaban las 24 horas y dormían en condiciones insalubres en una finca de Ulea
|
etiquetas
:
explotacion
,
esclavitud
,
murcia
67
81
0
K
371
actualidad
46 comentarios
67
81
0
K
371
actualidad
#3
makinavaja
Otro empresario ejemplar, de los de pulsera con banderita...
15
K
140
#5
Canha
#3
será de banderita pero a estos en realidad lo que se la pone dura es la inmigración ilegal, no los que quieren que se deporten ipso facto.
1
K
23
#9
devilinside
#3
No sé por qué dices eso, si los wokes del medio no dan la nacionalidad en la noticia
0
K
12
#14
Daniel2000
#3
¿ Me puede usted decir que bandera llevaba en la pulsera ?
Es que cada vez mas, me encuentro con explotadores con pulseras rojas y la estrella pentagonal verde (los cinco valores del islam ... fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación)
3
K
-8
#25
Jesusor
*
#14
¿Un señor que explota a inmigrantes, dueño de una finca de Murcia?
Por favor. No insultes a nuestra inteligencia.
0
K
10
#32
Daniel2000
#25
www.abc.es/espana/castilla-leon/condenado-ano-medio-prision-empresario
Bajo explotación hacían jornadas infinitas en labores agrícolas tras las cuales vivían hacinados en viviendas insalubres y sin luz. Así sometía a compatriotas en situación irregular el empresario de origen marroquí Albdelkarim I, quien la Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto una condena de un año y medio de cárcel.
"Por favor. No insultes a nuestra inteligencia."
Defino a los meneantes.
0
K
14
#1
cocococo
*
Si trabajaban las 24 horas es imposible que pudieran dormir porque el día tiene 24 horas.
15
K
114
#11
laruladelnorte
*
#1
Según la investigación, los trabajadores eran obligados a trabajar las 24 horas del día, organizados en distintos turnos, y bajo un régimen de explotación continuada. Durante la inspección llevada a cabo en la finca, en la que participaron también técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, los agentes localizaron estancias insalubres dentro de las propias instalaciones agrícolas, utilizadas como zonas de descanso y aseo.
Y cuando descansaban lo hacian en condiciones insalubres.
4
K
49
#12
El_empecinado
#11
"organizados en distintos turnos"
Si se repartían por turnos no trabajaban "las 24 horas". Por supuesto esto no quita importancia a las condiciones en que vivían.
4
K
46
#13
Daniel2000
#11
En la empresa donde trabaja mi hermano ,
los empleados trabajan 24 horas al día ... REPARTIDOS EN TRES TURNOS DE 8 HORAS.
Otra cosa son las condiciones de alojamiento, si el convenio colectivo obliga a dar alojamiento, si cobra por ese alojamiento, si se alojan allí por voluntad propia.
3
K
34
#30
Escafurciao
#1
pero es que en alicante trabajaban otras 24h, las cosas.
0
K
8
#2
HangTheRich
Solo vienen por las paguitas!!!
8
K
82
#16
El_empecinado
#2
Y las cobran, al menos al principio.
webparainmigrantes.com/ayudas-economicas-para-inmigrantes-en-espana/
ayuda-social.es/inmigracion/
info-migracion.es/ayudas-inmigrantes-sin-papeles/
8
K
-35
#17
HangTheRich
#16
en las 3 fuentes que has puesto se citan ayudas de tipo cursos, comida, alojamiento temporal, asistencia juridica... el 90% dice que las ofrecen ONG's y varias son para retornados, es decir, españoles que vuelven de vivir en el extranjero... asi que... de cobrar poco.
7
K
62
#31
Anfiarao
*
#_16
no os da la cabeza para más.
Me cuelgo de
#17
0
K
11
#44
OTANASIA
#16
Hay que vigilar a dónde van esas paguitas, que como haya uno de VOX cercano...
www.infobae.com/espana/2025/07/23/detienen-al-excandidato-de-vox-de-un
0
K
8
#45
satchafunkilus
#16
ninguna de las cosas que has puesto son pagas. La mayoría las ofrecen ongs y el resto son asesoramiento, acogida y formación.
0
K
7
#46
KerryCaverga
#16
mejor ni les asesoremos, así el que no hable el idioma y tenga un nivel cultural alto se verá obligado a delinquir y tendréis mas excusas para echarlos
0
K
6
#7
Olepoint
A esta puta chusma de la pulserita en una mano y el látigo en la otra deberían expropiarle todos sus bienes y donarlos a las ONG que ayudan a los que ellos explotan y esclavizan.
4
K
44
#15
El_empecinado
*
A los que habláis de "los de las pulseritas" dando por hecho que el explotador es un español mucho español y muy español, que podría serlo... Y esto sólo son marroquíes explotando a sus compatriotas. Otro día hablamos de la mafia del top manta, o de la explotación sexual de mujeres subsaharianas, o incluso de hombres obligados a prostituirse por sus compatriotas.
Siete marroquíes detenidos por explotar a compatriotas en explotaciones agrícolas de La Rioja
…
» ver todo el comentario
3
K
40
#22
ElmaEscobar
#15
De la propia noticia:
Como resultado del operativo, se logró liberar a 65 ciudadanos extranjeros, en su mayoría procedentes de
India y Nepal
, que estaban siendo explotados laboralmente.
1
K
17
#36
Maelstrom
#22
También tenemos noticias de pakis y asiáticos explotando a sus paisanos o de países cercanos en supermercados.
0
K
9
#40
ElmaEscobar
#36
Yo tengo lentejas para comer hoy
0
K
7
#10
Daniel2000
Pulseras, pulseras, pulseras ...
Por partes, jornadas de 24 horas ... ¿algo mas que objetar?
Si hablamos de pulseras, la de veces que uno de la pulsera de "mas del sur de españa" era el que organizaba a esas cuadrillas.
Eso si, el empresario ibérico, pagaba la factura laboral ... y asunto solucionado.
El que sabe, sabe defraudar.
1
K
24
#4
Tunguska08Chelyabinsk13
*
¿Y han rescatado al empresario de su libertad?
PD: Pues si.
"El principal investigado, considerado el cabecilla de la organización criminal y propietario de la empresa responsable de la explotación, ya se encuentra en prisión tras haber sido detenido recientemente por la comisión de delitos similares en la provincia de Albacete."
1
K
19
#8
Anfiarao
#4
menos mal que murcia tiene a Albacete de vecinos para, de vez en cuando y dentro de sus posibilidades, poner algo de orden en el Mordor apañol que es murcia
0
K
11
#18
lameiro
#8
No olvidemos que Albacete perteneció a la región de Murcia hasta 1978.
es.wikipedia.org/wiki/Región_de_Murcia_(1833-1978)
0
K
13
#19
Anfiarao
#18
y felizmente separada desde entonces
0
K
11
#23
Herrerii
Cuando PPVOX expulsen a los inmigrantes a ver cuantos españoles quieren trabajar 24 horas al día
1
K
17
#27
Daniel2000
#23
Dime que persona, nacional o inmigrante , trabaja 24 horas al día ...
¿ O te comes todos los titulares sensacionalistas ?
Como he comentado antes, donde trabaja mi hermano ... "los empleados trabajan 24 horas al día ... REPARTIDOS EN TRES TURNOS DE 8 HORAS."
1
K
24
#35
Herrerii
*
#27
He vivido 7 años en Almería, he visto de todo, incluso violencia fisica contra los trabajadores
Hay empresarios que son esclavistas mas que otra cosa.
0
K
7
#42
Daniel2000
#35
"he visto de todo, incluso violencia fisica contra los trabajadores"
¿ Lo denunciaste ?
La intimidación (quédate unas horas mas o te despido), el incumplir convenio (ahora te cambio el horario) , etc ... es dificil de probar.
La violencia física no es dificil.
0
K
14
#6
Elanarkadeloshuevos
Y que nunca, NUNCA digan el nombre de la empresa y su dueño... Es un constante... ¿Por qué no no dicen? Yo quiero saber la marca y hacer boicot a tremendos esclavistas. Nada... Ni con las drogas ni con la trata de personas. Nunca dicen el nombre de la empresa...
1
K
17
#28
josejon
*
#6
edit
0
K
10
#24
Huginn
#_21
Como en sus países de origen viven en la miseria, hagámosles trabajar aquí en una miseria un poquito más suave. El gran razonamiento de nuestra "profesora" de cabecera...
0
K
14
#20
lameiro
Al menos el segundo enlace que pones es para inmigrantes, pero para inmigrantes españoles.
0
K
13
#34
alfre2
Estos son los de las paguitas, verdad? Los que vienen a quitarle el trabajo a los fachatrolls de las pulseritas.
Claro, así no hay quien compita!
0
K
12
#43
kinz000
Los voxicómanos de pulserita. No falla.
0
K
11
#39
poxemita
¿Han intervenido un hospital y liberado a todos los médicos de guardia?
0
K
11
#26
Forestalx
Esto es lo que algunos entienden por jornada completa
0
K
10
#41
Maelstrom
#38
Lol, qué? ¿Estás de coña?
Jefes de mafias de trata, en explotación de colmados, lo que salió el año pasado de los supermercados... En fin.
www.google.com/search?q=pakis+explotando+condis&oq=pakis+explotand
0
K
9
#33
Lamantua
Seguramente sea muy español y mucho español.
0
K
9
#29
re10
El empresario ¿se llamaba Julio ?.
0
K
7
#37
Maelstrom
#29
O Abdul, o Adnan.
Muchas de esas empresas, "surtidoras de mano de obra", son regentadas por extranjeros. Incluso ya llegan a explotar supermercados y taxis con toda una flota de coches.
0
K
9
#38
re10
#37
Abdul no porque el Corán lo prohibe.
0
K
7
#21
ElenaCoures1
¿Y sigue habiendo cola para entrar a Occidente con estas condiciones?
Qué raro
2
K
-18
