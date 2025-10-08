·
17
meneos
92
clics
Red Eléctrica reconoce ahora que España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón
Máxima alerta en Red Eléctrica. La compañía que preside Beatriz Corredor acaba de reconocer que España se encuentra otra vez en riesgo inminente de apagón.
ree
apagón
españa
actualidad
29 comentarios
actualidad
#6
Charles_Dexter_Ward
#0
->
www.meneame.net/story/ree-pide-cnmc-cambios-urgentes-operacion-sistema
3
K
67
#10
calde
#6
En cual manipulan menos?
PD: Habría que empezar a filtrar por este concepto...
0
K
11
#3
Pertinax
Pues algo estarás haciendo mal, Beatriz.
4
K
52
#8
doppel
*
#3
Hola. Soy Bea, y soy otra garrapata del sistema. Mi trabajo consiste en hacer parecer que trabajo. Me enchufaron en REE gracias a mis servicios como política años antes. Mi sueldo es de 546.000 €, REE (o sea, yo) me lo ha subido hace poco.
2
K
40
#14
Cehona
*
#8
Hola, soy quien no he aprobado el decreto antiapagón
Era esencial para potenciar el despliegue de almacenamiento y fortalecer el autoconsumo compartido, su articulado presentaba medidas imprescindibles para avanzar hacia una transición energética justa y distribuida. Es el modelo de California basado en Baterías, para seguir implantando energías renovables y huir de las nucleares.
Pero como tengo una cruzada anti sanchista, votaré no por Sistema. Me importan un comino los españoles, "Cuanto peor, mejor".
2
K
31
#24
Veelicus
#18
A ti te parece que
"Tiempos de rojos, hambre y piojos" (refrán popular español, año desconocido) "
no es propio del franquismo o no te has dado cuenta que estoy replicando a un comentario?
3
K
50
#16
javierchiclana
Duplicada
www.meneame.net/story/ree-pide-cnmc-cambios-urgentes-operacion-sistema
y Muro de pago
1
K
31
#2
Veelicus
Me veo esta noche a unos cuantos de NNGG tirando abajo unas cuantas torres de iberdrola para echarle la culpa al Gobierno...
1
K
25
#21
Katos
#2
manda fotos cuando tu deseo no se cumpla
0
K
8
#9
vicus.
Aparte de ser el inmundo, es muro de pago.
0
K
20
#27
unlugar
#18
¿Cualquier respuesta que sitúe su origen en la posguerra es obsesión por el franquismo? Le dijo la sartén al cazo...
La frase "tiempos de rojos, hambre y piojos" no tiene un autor único, sino que se popularizó tras la Guerra Civil Española como un refrán que se asoció con la epidemia de tifus exantemático que afectó a España en los primeros años de la posguerra. El régimen franquista utilizó esta frase como parte de una campaña de propaganda para culpar a la República de la…
» ver todo el comentario
1
K
18
#25
fremen11
#20
Te refieres a la Quironesa? Al que ha levantado 7 millones de su fundación?? A Juanmi?? Rueda??
1
K
14
#13
Emotivo
*
Si se quiere las sobretensiones de producción se pueden regular y controlar, hace falta voluntad.
Quieren más dinero del estado para obtener más beneficios, por si no tienen pocos.
1
K
14
#23
Priorat
Ese "ahora" convierte en sensacionalista la noticia.
0
K
13
#17
manzitor
Oye, pues no recuerdo tan mal el apagón. Que lo avisen un rato antes que le ponga pilas a la radio.
0
K
11
#4
enochmm
Vaya panda de inútiles, que ahora para presionar no saben más que meter miedo.
0
K
11
#12
loborojo
Expropiese
0
K
10
#29
manc0ntr0
#18
esa comprensión lectora de vacaciones
0
K
7
#26
lluissubi
Algun medio diferente? El mundo no me parece un buen medio para recibir info.
Me decanto más que es para crear sensación contra el gobierno.
Otro medio informativo?
0
K
7
#28
frg
*
#26
Dicen:
El operador del sistema pone de manifiesto la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos
Para acabar diciendo que la factura de la luz va a subir:
Otro golpe a la factura de la luz
Las reformas que ha solicitado Red Eléctrica van a disparar aún más el recibo de la luz de los españoles.
Tienen toda la pinta que han cogido el informe del apagón y sus recomendaciones y han empezado a repartir
miedo
. Es un bulo muy malintencionado.
0
K
12
#1
Professor
"Tiempos de rojos, hambre y piojos" (refrán popular español, año desconocido)
10
K
-48
#5
Veelicus
#1
Año, aprox 1939, y se escuchaba sobre todo en casa de los fascista.
Te digo que cuando gobernaban los rojos en España, que tampoco eran tan rojos, se crearon escuelas, las mujeres adquirieron derechos y España se acercaba en cuanto a PIB a los principales paises de Europa.
Luegon llegaron fachas y las mujeres a la cocina y las escuelas llenas de curas.
11
K
104
#18
Katos
#5
¿ lo de la obsesión con el franquismo por no opinar nada fascista sino simplemente tener una opinión distinta a la tuya, te viene de hace mucho o solo es una evidencia reciente de extremismo ideológico?.
1
K
-12
#22
Tertuliano_equidistante
#5
Y la economía ni te cuento
0
K
10
#7
fremen11
#1
En tiempos de derechas miseria y cucarachas, anónimo
2
K
26
#20
Katos
#7
pues mira que lo tendria que hacer mal para empeorar la corupcion actual del PSOE
0
K
8
#11
Cehona
#1
"En tiempos de fachas hambre, incultura y cucarachas" (refrán popular español muy actual)
2
K
31
#15
alamajar
#1
jope. algún día se hablará de quien polarizó.
0
K
10
#19
obmultimedia
#15
Siempre han habido 2 bandos, buenos y malos ( o malos y buenos, dependiendo del bando en el que estes)
0
K
11
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
