REE pide a la CNMC cambios urgentes en la operación del sistema ante el riesgo de un nuevo apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido someter a audiencia pública la propuesta remitida por Red Eléctrica de España (REE) de modificar determinados procedimientos de operación del sistema por razones operativas, según informó el organismo a través de un comunicado. Estos cambios se implementarían de forma temporal con el objetivo de reforzar las herramientas del operador del sistema para fortalecer la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión.