edición general
9 meneos
20 clics
La recomendación de dar cacahuetes a los bebés ayudó a 60.000 niños a evitar alergias

La recomendación de dar cacahuetes a los bebés ayudó a 60.000 niños a evitar alergias

Una década después de que un estudio histórico demostrara que alimentar a los bebés con productos de maní podría prevenir el desarrollo de alergias potencialmente mortales, una nueva investigación reveló que el cambio ha tenido un gran impacto en el mundo real. Aproximadamente 60.000 niños han evitado desarrollar alergias al maní después de que las directrices emitidas por primera vez en 2015 revolucionaran la práctica médica al recomendar la introducción del alérgeno a los bebés a partir de los cuatro meses.

| etiquetas: alergia , cacahuete
8 1 0 K 131 ciencia
4 comentarios
8 1 0 K 131 ciencia
#2 Pivorexico
Vaya lo mio se debe a que no me dieron potitos de marisco , que cosas ¬¬
1 K 23
El_Tio_Istvan #3 El_Tio_Istvan
#2 Yo le tengo alergia a los gatos... (Joder! Qué mal rollo... :shit: :foreveralone: )
2 K 34
#4 Meconvirtióengrillo
Yo a mi hija con más de seis meses, creo que 8 o 9, le daba un poco de pan con manteca de cacahuete, de pistacho, de almendras... Vamos, las que fui yo encontrando.
Aunque como sea como yo, le saldrán cuando tenga veintitantos xD
0 K 6

menéame