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El reclutamiento más grande del siglo: 13 millones de iraníes firmaron para dar su vida en el conflicto contra EE. UU
La preparación ante una posible operación terrestre estadounidense.
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#1
Moderdonia
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-¿De dónde eres, recluta?
-Señor, de Teherán, Señor.
-¿De Teherán? En Teherán sólo hay cabras y maricones, y no te veo el hiyab.
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#3
Connect
Creo que pocos quieren volver al terror de la era del Sha. No les gusta esa democracia americana.
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#4
Aokromes
#3
no veo yo la epoca del sha una democracia, era una dictadura de las que gusta a los eeuu.
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#6
loborojo
#3
No volverían ni a eso, serian un estado fallido como Irak, Siria o Libia en guerra permanente auspiciada por el sionismo
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#5
laruladelnorte
Cualquiera preferiría morir matando defendiendo a los suyos viendo como esos dos asesinos no dudan en bombardear un colegio sin el menor reparo.
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#2
EldelaPepi
Va a ser que al final Netantrump le ha hecho un favor al régimen de los Ayatolás
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-Señor, de Teherán, Señor.
-¿De Teherán? En Teherán sólo hay cabras y maricones, y no te veo el hiyab.