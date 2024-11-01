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El reclutamiento más grande del siglo: 13 millones de iraníes firmaron para dar su vida en el conflicto contra EE. UU

El reclutamiento más grande del siglo: 13 millones de iraníes firmaron para dar su vida en el conflicto contra EE. UU

La preparación ante una posible operación terrestre estadounidense.

| etiquetas: irán , eeuu , guerra , reclutamiento , soldados
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6 comentarios
10 2 1 K 150 actualidad
Moderdonia #1 Moderdonia *
-¿De dónde eres, recluta?
-Señor, de Teherán, Señor.
-¿De Teherán? En Teherán sólo hay cabras y maricones, y no te veo el hiyab.
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Connect #3 Connect
Creo que pocos quieren volver al terror de la era del Sha. No les gusta esa democracia americana.
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Aokromes #4 Aokromes
#3 no veo yo la epoca del sha una democracia, era una dictadura de las que gusta a los eeuu.
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loborojo #6 loborojo
#3 No volverían ni a eso, serian un estado fallido como Irak, Siria o Libia en guerra permanente auspiciada por el sionismo
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#5 laruladelnorte
Cualquiera preferiría morir matando defendiendo a los suyos viendo como esos dos asesinos no dudan en bombardear un colegio sin el menor reparo.
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
Va a ser que al final Netantrump le ha hecho un favor al régimen de los Ayatolás
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menéame