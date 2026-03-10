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Las reacciones tras las elecciones en Castilla y León: "Han votado más toreros y menos bomberos"

Las reacciones tras las elecciones en Castilla y León: "Han votado más toreros y menos bomberos"

Durante los últimos días, algunos medios de la derecha, e Isabel Díaz Ayuso, agitaron de nuevo el miedo a un pucherazo, esta vez con la disculpa del DNI digital. Ya sucedió en otras elecciones con el voto por correo. Ahora que han ganado ya no se escuchará nada más... hasta las próximas elecciones.

| etiquetas: elecciones , castilla y león , reacciones
17 8 0 K 217 CastillaLeón
16 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cualquiera que viviera por aquí ya lo sabría de sobra.

Aquí al de los Santos Inocentes lo tachan de sindicalista.  media
9 K 110
sotillo #3 sotillo
#1 No tienen ni hospitales que dependen de Talavera, una comunidad “roja” y siguen votando a los mismos, ahora cuando las ambulancias se dirigen hacia un hospital al otro lado de la Sierra y a más de una hora amenazan a los sanitarios por no ir a Talavera que está a media hora, yo lo de esta gente es que pienso que no son ni para los suyos
Perdón, hablo de Ávila en el sur de Gredos
0 K 9
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 Sin entrar a discutir algo evidente. Está claro que este tipo de gente nunca iba a votar Podemos. La cuestión es ¿Quien ha dejado de votarles y cual es el motivo?

Pero eso duele más y requiere indagar en algo que no gusta. Así que mejor llamamos a todos lamebotas o fascistas y apañado.
2 K 34
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

La campaña brutal de bulos e informaciones falsas ayuda mucho. Pero según tú eso no existe.
2 K 40
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 ¿He dicho yo que eso no exista? Puedes buscar mis comentarios y verás que en ningún momento he dicho eso. Es más, creo que es evidente.

Del mismo modo que es evidente que alguien que vote a Podemos no se cree ni de coña las mentiras de las cloacas del Estado.

Ahora bien ¿Cual es el motivo que esta gente deje de votarles?

Lo dicho, siempre la misma respuesta cloacas o fachas.

Pues nada hasta la irrelevancia y más allá.
1 K 29
#11 Meinhard
#6 Para creerse las cloacas del estado, no hace falta ser de ningún partido, sencillamente te ha de faltar dos dedos de frente.
Por cierto, a mí, plim.. Los que se van a joder son los de castilla León. Eso sí, luego nada de llorar, a tragar y callarse.
1 K 25
Raziel_2 #12 Raziel_2
#9 Nosotros no tenemos que asumir nada, joder. Quienes votan mas madera, van a tener mas madera, es asi de sencillo.

¿Quieren mas PP y mas VOX? Pues eso es lo que van a recibir, igual que los "latinos por Trump" recibieron exactamente lo que pidieron cuando el ICE fue a por algunos de ellos.

Decir que "la izquierda" tienen que asumir cosas o cambiar el discurso porque la gente es imbecil del todo y prefiere perder sus derechos antes de pararse a pensar a quienes estan poniendo al mando de sus vidas, es tan estúpido como pretender votar a VOX para ganar derechos laborales.
2 K 46
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#12 A ver. Si fuese tan cenutrio como mi nick, me importaría una mierda. Pero si antes te votaban X y ahora te votan muchísimos menos, quizá, solo quizá se tenga que hacer ver lo que está pasando.

La otra opción es decir "han votado lo que yo no quiero" que les den por culo. Pero eso solo demuestra un infantilismo absoluto dentro de la izquierda que no sabe mirarse delante de un espejo.

Si de verdad quieres quitar al PP y a VOX (e incluso diría que al PSOE) hay que hacer las cosas de otra manera. En otro caso no esperes un resultado distinto.
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Raziel_2 #14 Raziel_2 *
#13 Ya, si la razon la tienes toda, pero cuando tienes a los medios de comunicación intoxicando dia si, dia tambien, no importa lo que dices, importa lo que se hace eco en los medios.
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vicvic #7 vicvic
Eran unas votaciones oficiales así que ha votado todo el que ha querido, y de hecho, la participación subió 12 puntos. Todo sean excusas por no admitir que la mayoría no ha votado lo que Público hace propaganda constantemente.
3 K 45
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos *
#7 Pues todavía siguen sin verlo con el barco a pique. Que si cloacas que si todos fachas.

Asumid de una puta vez la culpa y dejad el hembrismo reclacitrante a un lado o estáis destinados a desaparecer. Nadie que se crea los bulos de las cloacas os va a votar EN LA PUTA VIDA. Asumidlo. Os han dejado de votar los que antes os votaban. No y ahora no votan a VOX ni niño muerto. Ahora no votan o como mucho al PSOE o IU.
1 K 25
josde #2 josde
Cuando llegue el verano y los pirómanos que hay en CYL empiecen con lo suyo, vendrán los lamentos.
1 K 28
#8 tierramar *
Ha ganado la abstencion: www.meneame.net/m/Hemeroteca/elecciones-castilla-leon-extremadura-arag
Total votantes 1.251.408
Abstenciones 654.459 En blanco 18.312 Nulos 16.352 Escaños en blanco: 4.762 = 693.885
Votos al partido ganador, el PP : 438.096
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angelitoMagno #15 angelitoMagno
¿En las comunidades donde no gobierna el PP no hay incendios?
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angelitoMagno #16 angelitoMagno
Podemos proponía detener proyectos industriales en CyL, así como a la instalación de parques fotovoltaicos.
efe.com/castilla-y-leon/2026-03-10/podemos-pide-psoe-si-quiere-sus-vot
www.zamoranews.com/articulo/zamora/miguel-angel-llamas-podemos-reclama

No entiendo el rechazo de los votantes a tan ilusionante programa.
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FunFrock #10 FunFrock
Me espero a los incendios de 8va generación...
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menéame