Las reacciones tras las elecciones en Castilla y León: "Han votado más toreros y menos bomberos"

Durante los últimos días, algunos medios de la derecha, e Isabel Díaz Ayuso, agitaron de nuevo el miedo a un pucherazo, esta vez con la disculpa del DNI digital. Ya sucedió en otras elecciones con el voto por correo. Ahora que han ganado ya no se escuchará nada más... hasta las próximas elecciones.
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Aquí al de los Santos Inocentes lo tachan de sindicalista.
Perdón, hablo de Ávila en el sur de Gredos
Pero eso duele más y requiere indagar en algo que no gusta. Así que mejor llamamos a todos lamebotas o fascistas y apañado.
La campaña brutal de bulos e informaciones falsas ayuda mucho. Pero según tú eso no existe.
Del mismo modo que es evidente que alguien que vote a Podemos no se cree ni de coña las mentiras de las cloacas del Estado.
Ahora bien ¿Cual es el motivo que esta gente deje de votarles?
Lo dicho, siempre la misma respuesta cloacas o fachas.
Pues nada hasta la irrelevancia y más allá.
Por cierto, a mí, plim.. Los que se van a joder son los de castilla León. Eso sí, luego nada de llorar, a tragar y callarse.
¿Quieren mas PP y mas VOX? Pues eso es lo que van a recibir, igual que los "latinos por Trump" recibieron exactamente lo que pidieron cuando el ICE fue a por algunos de ellos.
Decir que "la izquierda" tienen que asumir cosas o cambiar el discurso porque la gente es imbecil del todo y prefiere perder sus derechos antes de pararse a pensar a quienes estan poniendo al mando de sus vidas, es tan estúpido como pretender votar a VOX para ganar derechos laborales.
La otra opción es decir "han votado lo que yo no quiero" que les den por culo. Pero eso solo demuestra un infantilismo absoluto dentro de la izquierda que no sabe mirarse delante de un espejo.
Si de verdad quieres quitar al PP y a VOX (e incluso diría que al PSOE) hay que hacer las cosas de otra manera. En otro caso no esperes un resultado distinto.
Asumid de una puta vez la culpa y dejad el hembrismo reclacitrante a un lado o estáis destinados a desaparecer. Nadie que se crea los bulos de las cloacas os va a votar EN LA PUTA VIDA. Asumidlo. Os han dejado de votar los que antes os votaban. No y ahora no votan a VOX ni niño muerto. Ahora no votan o como mucho al PSOE o IU.
Total votantes 1.251.408
Abstenciones 654.459 En blanco 18.312 Nulos 16.352 Escaños en blanco: 4.762 = 693.885
Votos al partido ganador, el PP : 438.096
efe.com/castilla-y-leon/2026-03-10/podemos-pide-psoe-si-quiere-sus-vot
www.zamoranews.com/articulo/zamora/miguel-angel-llamas-podemos-reclama
No entiendo el rechazo de los votantes a tan ilusionante programa.