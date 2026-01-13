Rafa (75), albañil jubilado: “Los jóvenes no tienen ni idea, trabajan y lo que preguntan es cuánto van a ganar”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "Ahora mismo la gente joven es que no tiene ni idea de nada", expuso el albañil. Agregó que esto es en parte porque antes se trabajaba desde edades mucho más tempranas, como fue su caso a los 13 años, "porque había que ayudar a tus padres". "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil...