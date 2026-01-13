Rafa (75), albañil jubilado: “Los jóvenes no tienen ni idea, trabajan y lo que preguntan es cuánto van a ganar”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "Ahora mismo la gente joven es que no tiene ni idea de nada", expuso el albañil. Agregó que esto es en parte porque antes se trabajaba desde edades mucho más tempranas, como fue su caso a los 13 años, "porque había que ayudar a tus padres". "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil...
Firmamos el contrato laboral.
Que no se cumple la legislación o el contrato, denuncia laboral.
Si el empleador no encuentra candidatos, que mejore la oferta
Que sera lo siguiente? Que pidan cual sera su horario?
Rafa, tonto, que eres un tonto.
Si luego te quieren pagar....
O darte de comer, ya tal.
Hay que joderse, querer cobrar y todo...
No sé por qué, pero me da en la nariz, que usó ese dinero que se ganaba en aquella época para hacer su propia empresa donde nunca nadie (que no sea él) va a cobrar lo que cobraba él.
Confirmado que no sólo cobraba bien, sino que además cobraba en negro.
Eso pasa cuando se cobra mucho y no te preocupan esas menudencias.
Como referencia, el español es un medio "serio" o es más como el mundo today?
Cosas raras dicen... defraudar se llama y encima luego nos quejamos de pensión baja
- No hay derecho a que los que os jubiláis en unión cobréis tanto.
- ¿Y tú cuanto pagas a la seguridad social?
- Eso a ti no te importa.
- Pues a mi me descuentan de la nómina para la seguridad social y la empresa también paga, así que no te quejes y paga como los demás.
Lo que no parece entender Rafa y una legión de paniaguados es que el único (y recalco, el único) incentivo para ir a trabajar es la contraprestación económica que vas a recibir a final de mes. Es como si me quejo yo de que el que me viene a poner las ventanas a casa o a cambiar la caldera me dice de antemano lo que va a cobrar, sin saber yo si es bueno o no en lo suyo.
Este no se entera que en sus tiempos, con que el padre trabajara de albañil llegaba para comprar casa y mantener familia de 6. Las cosas han cambiado mucho
Y así pasaba. Los planos que tengo de la casa de mis padres no se parecen a ella ni por asomo. Con un plano hacían veinte y cada una diferente. No había quien comprobase nada.
Llamar tonto a alguien que dice eso no es la salida fácil, es la verdad, es un tonto, que se indigna con la gente que quiere saber cuánto va a ganar, y él todo lo justifica diciendo que antes se empezaba a trabajar a los 13 años y sin…
