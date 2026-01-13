edición general
Rafa (75), albañil jubilado: “Los jóvenes no tienen ni idea, trabajan y lo que preguntan es cuánto van a ganar”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "Ahora mismo la gente joven es que no tiene ni idea de nada", expuso el albañil. Agregó que esto es en parte porque antes se trabajaba desde edades mucho más tempranas, como fue su caso a los 13 años, "porque había que ayudar a tus padres". "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil...

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A lo mejor es que valoran sus derechos. No se.
elmakina #12 elmakina
#3 A lo mejor, crack, es que confundes derechos con no dar un palo al agua y pretender cobrar como si supieras algo. Que no te enteras, que el tipo no critica que pregunten por el sueldo, critica que no sepan hacer nada y aun así vayan exigiendo, a ver si aprendes la diferencia.
skaworld #28 skaworld
#12 Dame tu coche, te pienso dar por el 50 pavos.
elmakina #31 elmakina
#28 ya te gustaría estar al volante de mi makinón, jajajaja.
Nihil_1337 #34 Nihil_1337
#31 El más rápido en la carretera... y en la cama xD
elmakina #36 elmakina
#34 envidia que tenéis algunos.
skaworld #37 skaworld
#31 ¿No me lo das? Pero si es una birria, estoy perdiendo dinero ofreciendote esos 50 pavos, con todo lo que vas a aprender sobre comercio deberias pagarme tu a mi, o que el estado me diese una paguita por sacartelo de encima. Los jóvenes no teneis ni idea de mecánica, os creeis que vuestra tartana es la leche y lo unico que preguntais es cuánto vais a cobrar
elmakina #40 elmakina
#37 Jajajaja, ojalá, campeón. Ya te gustaría a ti tener mi coche, por eso te escuece y sueltas bilis, que la envidia es muy mala. Y ojalá fuese cierto eso de que soy joven, sí, pero tranquilo, que aunque no lo sea sigo llevándote ventaja en carretera y en la vida.
traviesvs_maximvs #45 traviesvs_maximvs
#37 el tio pechea con su coche, y se le presupone una edad ya. Gran jolgorio.
2 K 34
skaworld #48 skaworld
#45 Canallita marchoso
traviesvs_maximvs #52 traviesvs_maximvs *
#48 seguro que tiene un bemeta y en el instagram pone fotos del cuentarrevoluciones. Ojalá pudiera ser como él.
skaworld #54 skaworld
#52 diesel del 2006 xD
elmakina #51 elmakina
#45 No saqué yo el tema del coche, campeón, que no te enteras.
TripleXXX #39 TripleXXX
#28 Ya me lo quitaste, joio >:-(
yabumethod #47 yabumethod
#12 ¿Si no da para vivir para que vas a ir ? Aun sin saber nada y entender que cobraras menos hay que entender que la gente tiene que llegar viva final de mes.
elmakina #49 elmakina *
#47 menuda chorrada, campeón. ¿Tú piensas antes de escribir la primera ocurrencia? Si no llegas a final de mes tendrás que aceptar lo que sea, que eso que te den, a poco que sea, será mejor que nada. Pero mejor que te mantengan los papis o esperar a por una paguita, claro está.
Verdaderofalso #57 Verdaderofalso *
#12 preguntó por mis derechos al igual que me dicen mis obligaciones, si llegamos a un acuerdo entre lo que ofrecen y lo que me interesa.

Firmamos el contrato laboral.
Que no se cumple la legislación o el contrato, denuncia laboral.

Si el empleador no encuentra candidatos, que mejore la oferta
elmakina #66 elmakina *
#57 El tipo no está diciendo que no se pregunte por derechos ni por el sueldo, está diciendo que hay gente que llega sin saber hacer nada y ya va exigiendo como si fuera imprescindible. Contexto básico, que no te enteras. Y lo de “si no encuentra candidatos que mejore la oferta” queda muy bien, pero en oficios donde primero tienes que aprender y demostrar, la oferta también depende de lo que aportas, no solo de lo que reclamas. A ver si aprendemos a hacer una lectura comprensiva y sin hacer trampas, que algunos solo queréis montar un muñeco de paja para moralizar.
Dragstat #17 Dragstat
#3 antes normalmente teniendo un trabajo te daba para vivir, mejor o peor pero había unos mínimos. Hoy en día las nuevas generaciones deberían preguntar antes lo que van a cobrar porque lo mismo trabajan para nada.
#42 Sammy_Jankis
#3 Cierto. Y lo mejor también para saber si les va a llegar para el alquiler, más que nada por tener una idea.
zentropia #4 zentropia
Terrible. Piden cual sera su sueldo.
Que sera lo siguiente? Que pidan cual sera su horario?
Lyovin81 #7 Lyovin81
Rafa, si me lees: sobnormal, que eres subnormal.
8 K 77
dunachio #15 dunachio
Chavales, solo os digo una cosa, no seáis como Rafa.
Rafa, tonto, que eres un tonto.
traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
Obreros preguntando su sueldo. Esta es la España que nos deja el socialcomunismo.
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
El trabajo es el trabajo. Punto.
Si luego te quieren pagar....
O darte de comer, ya tal.
#22 Tronchador.
La foto de Rafa  media
Aguarrás #20 Aguarrás
Si el trabajo fuese bueno, los ricos ya lo habrían acaparado todo para ellos.
Hay que joderse, querer cobrar y todo... :troll:
cocolisto #27 cocolisto
Un sr sacado de la película de Los inocentes, viviendo del "cuento de las pensiones", juzgando a quien no quiere ser explotado por un salario de mierda. ¡Que vuelva a la talocha si tanto le gusta currar!
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Señor que cobraba 5.000€ en el 2008, se queja de que los trabajadores actuales, pregunten si les van a pagar más de 1.500€.

No sé por qué, pero me da en la nariz, que usó ese dinero que se ganaba en aquella época para hacer su propia empresa donde nunca nadie (que no sea él) va a cobrar lo que cobraba él.
#25 covacho
#10 "a pesar de haberse dedicado toda su vida a esto, recibe una pensión que califica como "una pensión de pobre".

Confirmado que no sólo cobraba bien, sino que además cobraba en negro.
6 K 68
#16 Suleiman
Tiene la mala costumbre de querer comer y poder dormir en cubierto.Si es que se quejan de todo.
Urasandi #6 Urasandi
Es curioso que haya llegado hasta los 75 sin preguntar lo que iba a cobrar.
Eso pasa cuando se cobra mucho y no te preocupan esas menudencias.
Battlestar #14 Battlestar
#6 Si ahora se queja de que tiene "una pensión de autónomo de pobre" igual es que tendría que haber preguntado :roll:
3 K 37
Battlestar #9 Battlestar
Cuando lees cosas como estas nunca estoy seguro si son una parodia o si van en serio.
Como referencia, el español es un medio "serio" o es más como el mundo today?
Tontolculo #26 Tontolculo
En la generación de Domínguez, sobre todo en los oficios, es común que haya habido "cosas raras", en relación con la Seguridad Social y la cotización, con lo cual acaban recibiendo pensiones muy bajas, como es el caso del albañil.
Cosas raras dicen... defraudar se llama y encima luego nos quejamos de pensión baja
Elbaronrojo #38 Elbaronrojo *
#26 Mi padre era jubilado de unión fenosa. En sus último años trabajando coincidió con uno de esos contratistas locales que se dedican a hacer casas, reformas.....lo que salga por la zona.

- No hay derecho a que los que os jubiláis en unión cobréis tanto.

- ¿Y tú cuanto pagas a la seguridad social?

- Eso a ti no te importa.

- Pues a mi me descuentan de la nómina para la seguridad social y la empresa también paga, así que no te quejes y paga como los demás.
traviesvs_maximvs #23 traviesvs_maximvs
ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar"

Lo que no parece entender Rafa y una legión de paniaguados es que el único (y recalco, el único) incentivo para ir a trabajar es la contraprestación económica que vas a recibir a final de mes. Es como si me quejo yo de que el que me viene a poner las ventanas a casa o a cambiar la caldera me dice de antemano lo que va a cobrar, sin saber yo si es bueno o no en lo suyo.
#43 Zerjillo
#23 Justo habría que decirle a este tipo cuando vaya a hacer una obra: tu hazla, y cuando acabes, ya evaluo yo si me convence como la has hecho y te pago en consecuencia. A ver qué opina.
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo
Los jóvenes no saben apreciar lo que tienen. Nosotros vivíamos en una casucha que se caía a cachos con agujeros en el techo...
youtu.be/XDQVDeUbWd4?si=0eMEYt-YjiHG7xLQ
Catacroc #50 Catacroc
#19 Que suerte tenias, nosotros una casucha con agujeros en el techo lo considerabamos un palacio. xD xD
#13 Drazz
también parece añorar los tiempos en los que entrabas a trabajar con 13 años en la obra para ayudar en casa...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El motivo por el que considera esto como algo tan indignante es que "primero, me tienes que demostrar lo que sabes hacer o me tengo que fiar de lo que tú me digas". Este cambio de mentalidad en las generaciones más jóvenes, quienes no se han visto reflejados en este oficio, sino que "nadie quiere trabajar duro; en la hostelería pasa lo mismo".
#30 omega7767
típico currante anticuado que se indigna porque otros pregunten el salario en un pais donde la explotación, temporalidad y precariedad es lo habitual

Este no se entera que en sus tiempos, con que el padre trabajara de albañil llegaba para comprar casa y mantener familia de 6. Las cosas han cambiado mucho
elTieso #32 elTieso
Rafa, si cobras poca pensión vuelve a la obra a media jornada que la ley te lo permite, pero no preguntes sueldo y di que vas para sustituir a los chavales.
OrialCon_Darkness #21 OrialCon_Darkness
Bueno, si no pasó de ser un simple albañil, es que tampoco valía para más :troll:
Un_señor_de_Cuenca #24 Un_señor_de_Cuenca *
Para eso está el periodo de prueba. Este señor opina que hay que entrar a los trabajos sin preguntar el salario, ¿no? Eso iba para "Y sigues leyendo" que me tiene bloqueado. Menudo pieza
#29 MetalAgm
#24 Es el problema del pais: se han acostumbrado muchas generaciones anteriores a vivir sin preguntar porque "es lo que hay"... y asi va España a la cola de Europa en muchas cosas, por gente como Rafa que se dedicaron en su tiempo a "ver, oir y callar"...
#35 Leon_Bocanegra
Otro viejo gritando a las nubes?
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
más razón que un santo
Nihil_1337 #33 Nihil_1337
#2 Trabajar gratis es de esclavos. Me alegro mucho por las nuevas generaciones, algo bien hemos debido de hacer para que no sean tan lamebotas y padefas como las anteriores.
maspipinobreve #60 maspipinobreve
#33 Y cobrar sin trabajar es de .... o espera, es un facha!!!
Un_señor_de_Cuenca #41 Un_señor_de_Cuenca
Qué tiempos aquellos cuando trabajábamos los tiempos del señor feudal y no preguntábamos nada. Agradecíamos el saco de trigo que nos daba todos los años, eso sí.
dunachio #62 dunachio
#61 "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil"
Toma, te lo vuelvo a poner, artista, que debe ser que no lo has leído.
¡Guapa!
#59 okeil
Un fachapobre leyendo el manual del buen fachapobre explotador. Fijo que no se ha jubilado después de llegar a los 65 picando, huele a "empresa de reformas".
elmakina #63 elmakina *
#_62 Sigue así, que entender una frase en su contexto ya sabemos que te va grande. @dunachio, que no das para más. #61
elmakina #64 elmakina *
Que no te da, artista. Y lo de ¡Guapa! muy ingenioso, sí, a ver si la próxima vez pruebas con leer y entender antes de repetir como un loro.
#65 Perrota
Pues tendríamos que hacer lo mismo. Primero contratar a los albañiles y luego preguntar el precio. Si es caro, les decimos que no nos interesa…
Elbaronrojo #46 Elbaronrojo
El señor no sabe que existe un periodo de pruebas para eso.
traviesvs_maximvs #67 traviesvs_maximvs
Com esa mentalidad nunca vais a tener un coche como @elmakina
Elbaronrojo #44 Elbaronrojo
Domínguez señaló que antes construir una vivienda era mucho más simple, ya que antes "no te pedían ni la mitad de las cosas; no hacía falta pedir permisos de nada".

Y así pasaba. Los planos que tengo de la casa de mis padres no se parecen a ella ni por asomo. Con un plano hacían veinte y cada una diferente. No había quien comprobase nada.
elmakina #68 elmakina *
edit
elmakina #8 elmakina *
#_6 ¿Y tú de dónde sacas que no preguntó, crack?
elmakina #18 elmakina *
#_15 Llamar tonto a alguien después de 60 años currando es la salida fácil del que no tiene ni un argumento y se cree ingenioso. Vas de listo y no tienes ni idea, a ver si aprendes que insultar no tapa tus limitaciones, campeón.

Va para ti, @dunachio, que sé que leerás esto. No te enteras,
dunachio #53 dunachio
#18 "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil
Llamar tonto a alguien que dice eso no es la salida fácil, es la verdad, es un tonto, que se indigna con la gente que quiere saber cuánto va a ganar, y él todo lo justifica diciendo que antes se empezaba a trabajar a los 13 años y sin…   » ver todo el comentario
elmakina #55 elmakina *
#_53 Que no te enteras, artista. El tipo no se indigna porque pregunten el sueldo, se indigna porque pretenden cobrar sin saber hacer la O con un canuto, pero tú sigues empeñado en leer lo que te da la gana. Mezclas trabajar a los 13 con pedir condiciones como si fueran lo mismo y así te montas tu muñeco de paja, muy digno todo. Y lo de llamarlo tonto lo haces porque no te da para más, que insultar sí, pero argumentar ya tal. Lo de GUAPA te lo puedes ahorrar, crack, que vas de ingenioso y no…   » ver todo el comentario
dunachio #56 dunachio
#55 "Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil"
Toma, te lo vuelvo a poner, artista, que debe ser que no lo has leído.
¡Guapa!
traviesvs_maximvs #58 traviesvs_maximvs *
#56 pues mira algo de razón tiene. Yo cuando voy a trabajar lo que me reconforta como una mullida bata caliente en una noche invernal es la sonrisa de mi jefe. El dinero es secundario. Hay que ser menos materialista en esta vida, tio.
elmakina #61 elmakina *
#_56 A ver si así te entra, crack, que te faltan entendederas. La frase no critica preguntar el sueldo, critica pretender cobrar sin saber hacer nada, comparando aprender desde cero con exigir desde el minuto uno. Pero tú lees “cuánto van a ganar” y te quedas ahí, sin contexto ni matiz, y encima vas de sobrado. Que no te enteras aunque te lo repitan dos veces, artista.

Lo de ¡Guapa! te lo devuelvo con la misma profundidad que tu comprensión lectora. #55

Para ti, @dunachio, que ni leer sabes.
