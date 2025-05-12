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Rabia y frustración en los países del golfo atrapados en un conflicto que no iniciaron: "Esta no es nuestra guerra"

Rabia y frustración en los países del golfo atrapados en un conflicto que no iniciaron: "Esta no es nuestra guerra"

Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin o Kuwait están siendo blanco de los ataques con drones y misiles de Irán, en represalia por los bombardeos de EEUU, lo cual está llevando a las monarquías petroleras a replantearse su alianza de seguridad con Washington.

| etiquetas: irán , eeuu , emiratos árabes unidos , qatar , bahréin , kuwait
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Sí es su guerra, introdujeron en la zona a los mayores agresores de la historia que además están compinchados con los mayores genocidas de la historia y ahora hacen como que no tienen la culpa de la agresión y del genocidio.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#3 #4 introdujeron bases norteamericanas en sus países, han donado e invertido dinero en empresas norteamericanas…

Que tengan cuidao, Trump es un gran defensor de los DDHH y de los pueblos oprimidos y ellos no son precisamente democráticas plenas
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Herumel #25 Herumel
#4 #8 #14
Perdón, sí que es SU guerra, joder ahora van y se hacen los santos, amos no me jodas, claro que es su guerra y bien que la están pagando vía inversiones en IA, o es que nos pensamos que la burbuja de la IA era por que los inversores son gilipollas y de verdad piensan que la IA (que actualmente está tirando de la economía americana y salvando los muebles de los aranceles) es viable. Claro que saben que no, pero tenían que pagar primero a USA para que se metiera en ese…   » ver todo el comentario
2 K 35
beltzak #14 beltzak
#4 Pues no estoy de acuerdo.

Como tampoco estuve de acuerdo con el atentado que sufrió España el 11M del 2004. Es verdad que el HDP de Aznar apoyó a Bush pero la mayoría de españoles salieron a l calle a decir No a la guerra y aún así sufrimos las consecuencias.

¿Estás diciendo que nos lo merecíamos porque hemos dejado a USA bases en España, los hemos introducido en Europa y tenemos acuerdos comerciales con ellos? Si es su guerra, también la de Irak era la nuestra.
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zogo #22 zogo
#14 dinamitar un par de trenes de trabajadores es un acto terrorista.
Si los gringos atacaran a, por ejemplo, Andorra desde las bases españolas, ¿Te parecería extraño que los andorranos bombardearan Rota? ¿Tendríamos derecho a quejarnos?
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Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
#4 Las bases militares no está para defender a los países del golfo, está para dar estabilidad a las monarquías corruptas del golfo.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
“Esta es la peor pesadilla del golfo”, afirma Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House. “Existe una profunda ira y frustración hacia Estados Unidos porque esta no es la guerra [de los países del golfo] y, sin embargo, son los que sufren las consecuencias”.

Han sido sus aliados incondicionales y les permiten el uso de las bases, que les manden a la mierda.
6 K 94
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#7 Hay una gran incompetencia en la administración Trump, pero también por parte de Israel. Los estados del golfo son países con una gran fragilidad política y económica, son estados corruptos y tremendamente dependientes del exterior. Pero además el dolar se puede ver muy afectado por el corte de las exportaciones de petróleo.
2 K 51
Beltenebros #1 Beltenebros *
Golfo Pérsico. Hay que llamar a las cosas por su nombre.
4 K 75
#2 IsraelEstadoGenocida
#1 como trump se ponga tonto le pone su nombre
3 K 58
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#2 freedom trump golfus
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#6 Robe7064
#1 En árabe se llama "Golfo Árabe".
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#18 Barriales *
#6 no es así.
El nombre históricamente reconocido y más aceptado internacionalmente es Golfo Pérsico. Así aparece en documentos históricos, en la toponimia tradicional y en organismos internacionales. Algunos países árabes lo llaman Golfo Arábigo, pero esta denominación no es la oficial ni la más usada globalmente.

{0x1f30d} ¿Cuál es su “nombre real”?
- Nombre histórico y oficial: Golfo Pérsico
- Documentado desde la Antigüedad en mapas griegos, romanos, persas y europeos.
-…   » ver todo el comentario
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Beltenebros #21 Beltenebros
#18
Gracias.
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Beltenebros #23 Beltenebros
#6
Ya te ha respondido muy bien #18.
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#24 Robe7064 *
#18 A tu Copilot le falta aprender algo de relativismo. Los golfos no hablan, sus nombres "correctos" son los que les dé la gente.

En castellano se llama Golfo Pérsico. En árabe se llama El Golfo o Golfo Árabe. No tiene nada de raro.
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#16 Kuruñes3.0
Lo suyo es vivir del cuento y abusar de sus lacayos, con esto no contaban esas ratas.
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alpoza #5 alpoza
Quien con niños se acuesta cagao se levanta.
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Supercinexin #20 Supercinexin
Que no es "su guerra", dicen los petrojeques, después de hacer billones (españoles, no anglosajones) de dólares en negocios con los agresores durante décadas y décadas, comerciar armamento con ellos, alojarlos en sus países todo lo que ha hecho falta y más, cooperar con ellos para destruir a todos los panarabistas, cooperar con ellos para joder a Irán, callar ante el Genocidio Palestino y pactar con Israel una y otra y otra y otra vez.

Jajajajajajaja que no es su guerra, dicen. Menudo puto chiste.
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alehopio #17 alehopio *
¿¿¿ ¡¡¡ Atrapados en la guerra !!! ???

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirma que el ataque contra la isla de Kharq, en Irán, procedía de los Emiratos Árabes Unidos.

Seguidamente comentó : "No puedo creer que los Emiratos Árabes Unidos hayan cometido un error tan grave. ¿Por qué permitirían que Estados Unidos se aprovechara de ustedes?"

x.com/MirMAKOfficial/status/2032873939626766485

Se confirmó el uso de Himars en el ataque
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capitan__nemo #13 capitan__nemo *
¿Cuanto dinero, apoyo y acuerdos le dieron a Trump y eeuu antes de la guerra?

Por ejemplo una pequeña muestra:

Trump defiende el regalo de Qatar de un avión para usarlo como ‘Air Force One’: “Es un gran gesto”
elpais.com/internacional/2025-05-12/trump-defiende-el-regalo-de-qatar-

Que amenacen con cortar todo su petroleo a occidente y oriente si Trump y Netanyahu no paran la guerra de verdad.
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Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Israel y EE.UU. se han lanzado en una guerra contra Irán donde nada está saliendo como se esperaba, o mejor dicho se han asumido demasiados riesgos en una guerra donde habían informes que ya advertían que las posibilidades de guerra rápida con cambio de régimen podía fracasar, ahora pueden haber consecuencias no deseadas, como las dudas, la rabia y frustración de un conflicto que no iniciaron.
Si EE.UU. está con sus numerosas bases militares para defender a los estados del golfo, ahora de han vuelto en su contra.
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mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Pues ajo y agua! Es lo que tiene poner el culo en pompa, que cuando vienen mal dadas por eso mismo, al enculador se la suda.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
"Si no sabe aguantar una broma, márchese del pueblo"
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Quizás no es una alianza tan segura...
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menéame