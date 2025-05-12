Rabia y frustración en los países del golfo atrapados en un conflicto que no iniciaron: "Esta no es nuestra guerra"

Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin o Kuwait están siendo blanco de los ataques con drones y misiles de Irán, en represalia por los bombardeos de EEUU, lo cual está llevando a las monarquías petroleras a replantearse su alianza de seguridad con Washington.
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Que tengan cuidao, Trump es un gran defensor de los DDHH y de los pueblos oprimidos y ellos no son precisamente democráticas plenas
Perdón, sí que es SU guerra, joder ahora van y se hacen los santos, amos no me jodas, claro que es su guerra y bien que la están pagando vía inversiones en IA, o es que nos pensamos que la burbuja de la IA era por que los inversores son gilipollas y de verdad piensan que la IA (que actualmente está tirando de la economía americana y salvando los muebles de los aranceles) es viable. Claro que saben que no, pero tenían que pagar primero a USA para que se metiera en ese… » ver todo el comentario
Como tampoco estuve de acuerdo con el atentado que sufrió España el 11M del 2004. Es verdad que el HDP de Aznar apoyó a Bush pero la mayoría de españoles salieron a l calle a decir No a la guerra y aún así sufrimos las consecuencias.
¿Estás diciendo que nos lo merecíamos porque hemos dejado a USA bases en España, los hemos introducido en Europa y tenemos acuerdos comerciales con ellos? Si es su guerra, también la de Irak era la nuestra.
Si los gringos atacaran a, por ejemplo, Andorra desde las bases españolas, ¿Te parecería extraño que los andorranos bombardearan Rota? ¿Tendríamos derecho a quejarnos?
Han sido sus aliados incondicionales y les permiten el uso de las bases, que les manden a la mierda.
El nombre históricamente reconocido y más aceptado internacionalmente es Golfo Pérsico. Así aparece en documentos históricos, en la toponimia tradicional y en organismos internacionales. Algunos países árabes lo llaman Golfo Arábigo, pero esta denominación no es la oficial ni la más usada globalmente.
¿Cuál es su “nombre real”?
- Nombre histórico y oficial: Golfo Pérsico
- Documentado desde la Antigüedad en mapas griegos, romanos, persas y europeos.
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Gracias.
Ya te ha respondido muy bien #18.
En castellano se llama Golfo Pérsico. En árabe se llama El Golfo o Golfo Árabe. No tiene nada de raro.
Jajajajajajaja que no es su guerra, dicen. Menudo puto chiste.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirma que el ataque contra la isla de Kharq, en Irán, procedía de los Emiratos Árabes Unidos.
Seguidamente comentó : "No puedo creer que los Emiratos Árabes Unidos hayan cometido un error tan grave. ¿Por qué permitirían que Estados Unidos se aprovechara de ustedes?"
x.com/MirMAKOfficial/status/2032873939626766485
Se confirmó el uso de Himars en el ataque
Por ejemplo una pequeña muestra:
Trump defiende el regalo de Qatar de un avión para usarlo como ‘Air Force One’: “Es un gran gesto”
elpais.com/internacional/2025-05-12/trump-defiende-el-regalo-de-qatar-
Que amenacen con cortar todo su petroleo a occidente y oriente si Trump y Netanyahu no paran la guerra de verdad.
Si EE.UU. está con sus numerosas bases militares para defender a los estados del golfo, ahora de han vuelto en su contra.