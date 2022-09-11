¿Puede Irán poner un peaje en Ormuz? Las petroleras buscan tratados internacionales, leyes y sanciones para evitarlo

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz como condición previa para reabrir la vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo. Pero ¿es esto posible? La mayoría de los países del mundo han ratificado la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar, que prohíbe interferir en los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz. "Irán ha firmado de esta convención", y no puede interrumpirlo, pero es la ley del más fuerte.
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cada día que pasa esto es más complicado
Lo vas pillando.
Irán está perjudicando a la economía mundial y por lo tanto hay que tomar medidas.
Estás tardando
Que les den por el culo!
Nosotros a las renovables y la electrificación.
...
Oh wait!!!
Que cuando viene otro a saltárselas y tus portaviones no sirven de nada te dice que hables con su abogado.
Es un poco ridícula tu letanía de normas y leyes tal como está el patio.
Lo de imponerse por la fuerza ya lo han demostrado esas dos potencias,por tierra mar y aire...
www.lavanguardia.com/economia/20220911/8515784/cruzar-bosforo-caro-pea
Derecho de Paso en Tránsito: Los buques gozan de un derecho de paso continuo y rápido que no puede ser suspendido ni condicionado al pago de tasas.
Prohibición de Gravámenes: El Artículo 26 de la CONVEMAR prohíbe imponer gravámenes a buques extranjeros por el solo hecho de su paso por el mar territorial.
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No es una pregunta capciosa, estamos hablando que estamos en un contexto en el que a Irán la han atacado saltándose cualquier derecho existente. Así que si su postura ahora es saltarse los derechos existentes, cosas que puede hacer porque de facto tiene el poder de controlar el tráfico marítimo ¿Que le van a hacer?
Lo siguiente sera una resolucion menos bonita que la anterior y se abrira por la fuerza por una coalicion. USA no necesita el estrecho como el resto e Israel puede tirarse años de campaña aerea sobre Iran con el beneplacito de casi todos los paises de la zona. Los iranies pueden salir muy mal parados si los ayatolas no se la envainan
Se cruzan el tráfico de entrada y salida con el de ferris que cruza las dos orillas del estrecho, cosa que no ocurre en Ormuz
Pero el canal navegable por calado para petroleros esta en aguas territoriales de Iran. Nada impide a los petroleros navegar por aguas territoriales de Oman...salvo por el detallito de que no hay calado.
Si cuando el objetivo de los bombardeos es Iran las leyes no aplican, entiendo que Iran opine que las de navegación tampoco. Es más, si yo fuera Irán estaría colocando explosivos en todos los depositos de gas y petróleo compartidos con los paises de su entorno y si la cosa escala mandar todo ese petróleo y ese gas a tomar por culo.
Si no pagas, no pasas.
O intentas pasar y te llevas un dronazo.
A eso se limitan los tratados, leyes o sanciones a las que pueden recurrir los propietarios de barcos...o las aseguradoras que antes de cubrir los petroleros pediran un recibito de pago de peaje o no emitiran poliza de seguro.
Esto va para #_6 que debe ser multicuenta de alguien y ya pone por defecto a la gente en ignore para que no le pisen la propaganda.