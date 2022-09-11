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¿Puede Irán poner un peaje en Ormuz? Las petroleras buscan tratados internacionales, leyes y sanciones para evitarlo

¿Puede Irán poner un peaje en Ormuz? Las petroleras buscan tratados internacionales, leyes y sanciones para evitarlo

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz como condición previa para reabrir la vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo. Pero ¿es esto posible? La mayoría de los países del mundo han ratificado la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar, que prohíbe interferir en los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz. "Irán ha firmado de esta convención", y no puede interrumpirlo, pero es la ley del más fuerte.

| etiquetas: irán , peaje , ormuz , petróleo , estados unidos , derecho del mar
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44 comentarios
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Comentarios destacados:          
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Espera, están buscando leyes para evitar pagar un peaje que va a imponer un país que ha sido atacado saltándose las leyes internacionales y que los agresores han dicho que se pasan el derecho internacional por el forro?

xD xD xD xD cada día que pasa esto es más complicado
29 K 372
Aokromes #7 Aokromes
#1 y encima, dicen de sancionarle (mas) xD
2 K 28
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#1 si. Así es.
Lo vas pillando.
0 K 7
josde #17 josde
#1 Pueden buscar lo que quieran, si no aceptan lo que quiere Irán pueden pasarle muchas cosas
0 K 20
Mesto #27 Mesto
#1 El estrecho no es suyo y no pueden cortarlo. Es tan absurdo como si España cortase el estrecho de Gibraltar.

Irán está perjudicando a la economía mundial y por lo tanto hay que tomar medidas.
3 K -20
Txikitos13 #36 Txikitos13
#27 pues que tomen medidas y paren los ataques a su pais, espera , que para eso no se pueden reunir mira tu que cosas (porque decir que los ataques son ilegales si no haces nada al respecto no vale de nada)
1 K 14
Sacronte #37 Sacronte
#27 La mejor medida es dejar Israel hecho un solar
1 K 20
Destrozo #39 Destrozo
#27 join the army!
Estás tardando
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frankiegth #32 frankiegth *
#0 #1. Este excelente comentario de otra noticia explica muchas cosas al respecto en un contexto de "tiempos de guerra". Dejo enlace para posibles positivos y captura para mayor acceso : www.meneame.net/story/fuente-irani-dice-estados-unidos-acordo-desconge  media
3 K 39
calde #34 calde
#1 Es más, como si fuese la única vez que USrael acepta que manden más las leyes que las bombas.

Que les den por el culo!

Nosotros a las renovables y la electrificación.
0 K 17
#44 Grahml
#1 Ya verás, al final tendrán que negociar y todo.

...

Oh wait!!! :palm:
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Cuñado #11 Cuñado
No sé, ¿podía Estados Unidos enajenar una parte de Colombia, crearse un estado satélite, abrir un canal y cobrar peaje durante un siglo?
8 K 108
#16 laruladelnorte
#11 USando la persuasión y buenas palabras todo se puede... :shit:
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#2 Pepis
Y aquí el problema de saltarte las leyes internacionales porque tienen más portaviones que nadie.
Que cuando viene otro a saltárselas y tus portaviones no sirven de nada te dice que hables con su abogado.
8 K 86
Aokromes #23 Aokromes
#15 guiarte por un mar lleno de minas :troll:
3 K 58
#29 arreglenenlacemagico
#23 yo no le veo la gracia cuando empiecen las hambrunas en africa por la falta de fertilizante o suba el precio a tanto que no lo puedan pagar seguro que te parecera igual de gracioso
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Aokromes #31 Aokromes
#29 ah, pues ya sabes a quien tienes que quejarte, spoiler, no es a iran.
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cocolisto #33 cocolisto
#15 ¿Hay algún derecho legal que impida acercarse barcos a Cuba o Venezuela e incluso secuestralos? ¿Algún otro para secuestrar a un presidente y su esposa en Venezuela? ¿Asesinar al mandamás de Irán, después bombardearlo, asesinar a niñas estudiantes y destruir instalaciones civiles?
Es un poco ridícula tu letanía de normas y leyes tal como está el patio.
3 K 56
Ransa #22 Ransa
Todavía estarán buscando la ley según la cual se puede bloquear a la isla de Cuba el acceso de petróleo
1 K 30
#13 laruladelnorte *
¿Puede hacer eso Irán? "En el derecho del mar público no, pero al final, en el mar si tienes una fuerza militar muy potente, al final se impone la ley del más fuerte", concluye.

Lo de imponerse por la fuerza ya lo han demostrado esas dos potencias,por tierra mar y aire...
1 K 26
josde #28 josde
#24 Y tu ves muchas películas de cuando los romanos invadían todo.
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#6 arreglenenlacemagico
sensacionalista iran no puede cobrar un peaje por un estrecho natural va en contra de las leyes de la navegacion no hay que romperse mucho la cabeza
1 K 20
Aokromes #10 Aokromes
#6 el estrecho del bosforo (turquia) es natural y turquia cobra.

www.lavanguardia.com/economia/20220911/8515784/cruzar-bosforo-caro-pea
9 K 140
#15 arreglenenlacemagico
#10 La normativa principal es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece lo siguiente para estrechos internacionales:
Derecho de Paso en Tránsito: Los buques gozan de un derecho de paso continuo y rápido que no puede ser suspendido ni condicionado al pago de tasas.
Prohibición de Gravámenes: El Artículo 26 de la CONVEMAR prohíbe imponer gravámenes a buques extranjeros por el solo hecho de su paso por el mar territorial.
Excepción por Servicios…   » ver todo el comentario
2 K 27
#25 Tronchador. *
#15 Vale, y si lo hiciese ¿Que pasaría? ¿Lo van a bombardear? ¿Cuáles serían las consecuencias de saltarse la ley internacional?
No es una pregunta capciosa, estamos hablando que estamos en un contexto en el que a Irán la han atacado saltándose cualquier derecho existente. Así que si su postura ahora es saltarse los derechos existentes, cosas que puede hacer porque de facto tiene el poder de controlar el tráfico marítimo ¿Que le van a hacer?
0 K 7
#38 arreglenenlacemagico
#25 No soy experto en derecho internacional pero China y rusia ya han bloqueado una resolucion que obligaba a iran a abrir y eso que la suavizaron. Con el tiempo muchos paises se pondran de perfil hacia china y rusia por bloquear una resolucion que les impide importar fertilizante y combustible. Si China quiere mantener una buena relacion con los paises africanos va a tener que mandar a iran abrir.
Lo siguiente sera una resolucion menos bonita que la anterior y se abrira por la fuerza por una coalicion. USA no necesita el estrecho como el resto e Israel puede tirarse años de campaña aerea sobre Iran con el beneplacito de casi todos los paises de la zona. Los iranies pueden salir muy mal parados si los ayatolas no se la envainan
1 K 13
#43 Tronchador.
#38 Gracias por tu opinión.
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#21 arreglenenlacemagico
#10 y aparte leyendo tu noticia hay una base legal que es el tratado de montreux que lo pone en la noticia misma no hay ninguna base legal para que eso se aplique a iran se aplica el convemar
1 K 20
#35 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 No, cobran una tasa por asistencia y pilotaje, ya que tienen que regular el paso este-oeste y norte-sur.

Se cruzan el tráfico de entrada y salida con el de ferris que cruza las dos orillas del estrecho, cosa que no ocurre en Ormuz
0 K 14
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#6 El estrecho es natural y sus aguas se dividen en aguas territoriales de Iran y Oman a partes iguales.

Pero el canal navegable por calado para petroleros esta en aguas territoriales de Iran. Nada impide a los petroleros navegar por aguas territoriales de Oman...salvo por el detallito de que no hay calado.
2 K 38
josde #19 josde
#6 No puede según tu pero le han obligado a hacerlo, como una fuerza de presion contra los que le bombardearon sin haber declarado ni la guerra.
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#24 arreglenenlacemagico
#19 las guerras no se declaran algunos veis mucho juego de tronos , las ultimas guerras oficiales declaradas hace mas de 40 años y no segun mi criterio es el criterio de la ONU
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manzitor #20 manzitor
#6 Las leyes internacionales llevan varios años fuera de fuego. Que mierda de leyes internacionales van a valer cuando la propia declaración de DDHH ha saltado por los aires.
1 K 24
#26 arreglenenlacemagico
#20 si porque antes de hace varios años nunca se violaban los derechos humanos :roll: que tienes 5 años?
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manzitor #30 manzitor
#26 Las faltas de respeto sobran. Si ignoras lo que ha pasado en el mundo en los últimos 3 años, creo que es mejor no opinar de lo que no sabes.
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#40 aitkiar
#6 Las leyes internacionales prohiben bombardear un país distinto del tuyo. Las leyes internacionales en caso de guerra prohiben bombardear hospitales y centros sanitarios. Las leyes internacionales prohiben bombardear indiscriminadamente a civiles.

Si cuando el objetivo de los bombardeos es Iran las leyes no aplican, entiendo que Iran opine que las de navegación tampoco. Es más, si yo fuera Irán estaría colocando explosivos en todos los depositos de gas y petróleo compartidos con los paises de su entorno y si la cosa escala mandar todo ese petróleo y ese gas a tomar por culo.
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Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
Si quieres pasar, pagas.

Si no pagas, no pasas.

O intentas pasar y te llevas un dronazo.

A eso se limitan los tratados, leyes o sanciones a las que pueden recurrir los propietarios de barcos...o las aseguradoras que antes de cubrir los petroleros pediran un recibito de pago de peaje o no emitiran poliza de seguro.
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NoPracticante #4 NoPracticante *
No puede sobre el papel pero los afectados, que los que atacaron o facilitaron los ataques a Irán tampoco pueden impedirlo.
1 K 15
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Que los petroleros estén pasando de gratis total es una victoria de leyes intenacionales neocoloniales.
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
Puede un ladrón robarte la cartera a punta de navaja? Si buscas leyes pues no, pero si te cruzas con él verás como SÍ SE PUEDE
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Sandman #5 Sandman
Me imagino a un petrolero enseñándole la ley a una mina o a un misil a ver si no explota.
0 K 11
josde #18 josde
#5 O a Un Dron.
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#41 Jacusse
Que están en guerra, tontainas...
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Andreham #42 Andreham *
Anda, como Cuba, que no es de cierto país pero se esfuerza muchísimo en evitar que nadie entre desde hace un siglo casi.

Esto va para #_6 que debe ser multicuenta de alguien y ya pone por defecto a la gente en ignore para que no le pisen la propaganda.
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menéame