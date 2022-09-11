¿Puede Irán poner un peaje en Ormuz? Las petroleras buscan tratados internacionales, leyes y sanciones para evitarlo

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz como condición previa para reabrir la vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo. Pero ¿es esto posible? La mayoría de los países del mundo han ratificado la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar, que prohíbe interferir en los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz. "Irán ha firmado de esta convención", y no puede interrumpirlo, pero es la ley del más fuerte.