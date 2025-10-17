edición general
El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos tras su presunta relación con el caso Epstein

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha anunciado este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. Relacionadas: www.meneame.net/story/principe-andres-creia-tener-sexo-conmigo-era-der www.meneame.net/story/principe-andres-dijo-epstein-volverian-jugar-pro

| etiquetas: príncipe andrés , renuncia , títulos reales , epstein , pedofilia
14 comentarios
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos
Presunta...

woody_alien
#1 Presunto en portugués significa "jamón" así que presunta debe ser "jamona".

The_Ignorator
¿Trabajo?¿Familia real?
Este humor británico

Grahml
Entonces ya no es "príncipe".

Habría que poner un titular acorde a la situación actual entonces.

Albarkas
Que gentuza, tienen la vida resuelta desde que nacen y solo se les ocurre meterse en movidas chungas puteando a los demás.

txirrindulari
La pagita se la darán

Leclercia_adecarboxylata
Andrés tenía un serio problema con los desnudos.

Un_señor_de_Cuenca
Gente a la que le parece normal ir a una fiesta y que el anfitrión te ofrezca follarte a una jovencita.

GeneWilder
#4 Este ya mostraba la patita desde hace unos cuantos decenios.

pitercio
Es un guarro de talla internacional.

Rodobaldo
Todas las monarquías igual, con historias sucias y truculentas detrás.

Que asco de gente

Esta mujer se suicidó. Espero sus pague por sus mierdas


www.bbc.com/news/articles/c0kpjyjyrlno.amp  media

ElBeaver
#11 esa mujer también captaba menores para las orgías que montaba Epstein , la lista es larga de todo tipo de gente

amouseonmars
Se han equivocado con las comillas: distraigan de su "trabajo".

mariopg
a mí lo que me preocupa es la cantidad de epstein que habrá (y ha habido)


