El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos tras su presunta relación con el caso Epstein

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha anunciado este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. Relacionadas: www.meneame.net/story/principe-andres-creia-tener-sexo-conmigo-era-der www.meneame.net/story/principe-andres-dijo-epstein-volverian-jugar-pro
Este humor británico
Habría que poner un titular acorde a la situación actual entonces.
Que asco de gente
Esta mujer se suicidó. Espero sus pague por sus mierdas
www.bbc.com/news/articles/c0kpjyjyrlno.amp