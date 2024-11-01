La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.
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Casa Real informa de que la princesa Leonor ha evangelizado a su primer indio.
Como buenos patriotas, el bachillerato en Inglaterra.... ahí defendiendo lo patrio...
En la juancarlosputero (rey emirato en los emèritos) del pp cantaba mucho.
Resumen de Rankings (Ciencias Políticas y Áreas Afines):
Universidad Complutense de Madrid (UCM): Generalmente mejor posicionada internacionalmente en áreas sociales y humanidades. Según QS World University Rankings by Subject 2026, la UCM se sitúa entre las 101-150 mejores del mundo en Politics. Además, lidera en España en Artes y Humanidades (puesto 58 mundial).
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): Destaca más en rankings nacionales… » ver todo el comentario
Espero que la Comunidad de Madrid sostenga como es debido y sin discriminaciones, los centros donde va a estudiar la futura reina de España.
Esto va para #_4 que me tiene en ignore porque no le gusta que le hagan counter a la propaganda.