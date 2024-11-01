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La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.

| etiquetas: princesa , leonor , esutidos , universidad carlos iii
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 A_S
La acaban de matricular y ya tiene 3 matrículas de honor y 4 sobresalientes
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ombresaco #19 ombresaco
#1 ...de 5 asignaturas? ;)
2 K 29
#30 tropezon
#19 Esto acerca a Pablo Iglesias a dar clase en la Carlos III :troll:
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Ankor #20 Ankor
#1 Y un doctorado Cum Laude.
2 K 28
makinavaja #23 makinavaja
#20 Y la semana que viene ya tendrá un aula con su nombre...
0 K 12
Escafurciao #28 Escafurciao
#23 la fraternidad con su nombre tendrá fama.
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Moderdonia #3 Moderdonia *
Leonor empezó doblando premios princesa de Asturias.

Casa Real informa de que la princesa Leonor ha evangelizado a su primer indio.
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Noeschachi #14 Noeschachi
#12 Con Monedero de profesor xD
4 K 66
Spirito #34 Spirito
#14 Bueno, posiblemente sería uno de los mejores profesores para ella.
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Kasterot #2 Kasterot
En un curso se ventila toda la carrera y a otra cosa.
4 K 53
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#2 Esa familia es muy de ventilarse gente, en todos los sentidos.
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Deviance #9 Deviance
#6 #2 Se ve que esa carrera no la imparten en la Juan Carlos I.
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#10 Seat127 *
#9 No fue en la UJCI donde se sacó su máster Cifuentes ?
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Deviance #13 Deviance
#10 Y alguno/a más.... efectivamente.
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manzitor #16 manzitor
#10 Pero está es la Carlos III, el aparentemente espabilao de la familia
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Escafurciao #29 Escafurciao *
#16 lo que hizo con los jesuitas le quitó un mundo de problemas.
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#39 pirat
#2 Media, a lo fra casado.
Como buenos patriotas, el bachillerato en Inglaterra.... ahí defendiendo lo patrio...
En la juancarlosputero (rey emirato en los emèritos) del pp cantaba mucho.
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Noeschachi #7 Noeschachi
Me fascina que haya elegido Ciencias Politicas en una universidad pública, lugar que tradicionalmente es un nido de rojos.
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devilinside #12 devilinside
#7 Habría sido peor en la Complutense
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#26 Oliram
#12 curioso teniendo en cuenta los rankings de ambas:
Resumen de Rankings (Ciencias Políticas y Áreas Afines):
Universidad Complutense de Madrid (UCM): Generalmente mejor posicionada internacionalmente en áreas sociales y humanidades. Según QS World University Rankings by Subject 2026, la UCM se sitúa entre las 101-150 mejores del mundo en Politics. Además, lidera en España en Artes y Humanidades (puesto 58 mundial).
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): Destaca más en rankings nacionales…   » ver todo el comentario
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devilinside #27 devilinside
#26 No sea que ideologizasen a la Princesa en un caso de Síndrome de Estocolmo
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#31 tropezon
#26 Pero si Iglesias ya no está en la UCM... lo mismo lo llaman de la UC3M xD
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manzitor #18 manzitor
#7 Pero la financiación a las universidades públicas no la cambiarán
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Spirito #35 Spirito
#7 Supongo que le pondrán doble vacuna. xD
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josde #33 josde
Estudie lo que estudie ya esta aprobada.
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#17 Sacapuntas *
En tiempos se elegía una facultad u otra dependiendo de los catedráticos/profesores que iban a impartir las materias. Hoy en día, dada la precariedad del profesorado universitario, sobre todo en los primeros cursos, no se hace y tampoco lo dice la noticia.

Espero que la Comunidad de Madrid sostenga como es debido y sin discriminaciones, los centros donde va a estudiar la futura reina de España. :troll:
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#32 tropezon
#17 Teniendo en cuenta que la otra posibilidad era la complutense donde estaban todo el núcleo de Podemos... lo mismo si que la han elegido teniendo en cuenta los profesores :troll:
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#24 fremen11
Le darán el título como al padre se lo dieron en la Autónoma de Madrid, que apareció el día de la foto y ya no volvió a ir.
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#5 Pand_
Me sorprende que no se vaya de Madrid.
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#36 diosmioporque
Y qué más da. O qué.
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Andreham #21 Andreham *
Sí, lo de no estudiar nada y que le aprueben mientras medra entre ricos se le da de puta madre a esta parásita.

Esto va para #_4 que me tiene en ignore porque no le gusta que le hagan counter a la propaganda.
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#37 Bravok1
Me la pela completamente, espero que se elimine la monarquía cuanto antes y que les den a todo el plantel de estafadores vividores.
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kinnikuman #38 kinnikuman
Traducción: "A la princesa Leonor le aprobarán ciencias políticas por su coño borbónico"
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Baalverith #11 Baalverith
Si en tres años a llegado a capitana general, en un semestre se saca el doctorado :popcorn:
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ayatolah #15 ayatolah
#11 Y el Máster!! que hoy en día sin Máster no vas a ningún lado.
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Baalverith #22 Baalverith
#15 Tres Máster!! que uno solo es de pobres.
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makinavaja #25 makinavaja
#15 Los másteres, porque se sacará varios, serán después del verano...
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Mesto #4 Mesto
Muy bien elegido para la formación de la futura reina.
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diedvalar #8 diedvalar
#4 Estaba entre esto y una FP de chapa y pintura....
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menéame