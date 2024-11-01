La primera grabación de un cerebro humano moribundo muestra ondas similares a los flashback (eng)

Imagina revivir toda tu vida en cuestión de segundos. Como un relámpago, te encuentras fuera de tu cuerpo, presenciando momentos memorables que viviste. Este proceso, conocido como «recuerdo de vida», puede ser similar a una experiencia cercana a la muerte.
Qué sucede dentro del cerebro durante estas experiencias y después de la muerte son preguntas que han intrigado a los neurocientíficos durante siglos.
etiquetas: cerebro moribundo , flashback
Si alguien ha sufrido un dejavu es que está en ese proceso.
no hacerme mucho caso, voy medicado
No como yo que no sé de quién me estás hablando.
Como un relámpago, te encuentras fuera de tu cuerpo, presenciando momentos memorables que viviste… eso puede ocurrir con ciertas sustancias psicodélicas o disociativas.
Entre ellas:
- Ketamina: produce experiencias extracorporales, sensación de flotar y ver el propio cuerpo desde fuera.
- DMT (dimetiltriptamina): genera visiones intensas, sensación de abandono del cuerpo y, a veces, una “revisión de vida” en cuestión de segundos, como un destello.
-
No creo que el cerebro se vaya con elegancia… No hay cierre de sesión, hay botonazo con alguna chispa.