La primera grabación de un cerebro humano moribundo muestra ondas similares a los flashback (eng)

Imagina revivir toda tu vida en cuestión de segundos. Como un relámpago, te encuentras fuera de tu cuerpo, presenciando momentos memorables que viviste. Este proceso, conocido como «recuerdo de vida», puede ser similar a una experiencia cercana a la muerte.

Qué sucede dentro del cerebro durante estas experiencias y después de la muerte son preguntas que han intrigado a los neurocientíficos durante siglos.

13 comentarios
Comentarios destacados:      
ElPerroDeLosCinco #1 ElPerroDeLosCinco
Pensaba que era el Perro Sanxe vestido de médico.
4 K 47
Quecansaometienes... #9 Quecansaometienes...
#1 A mi me ha recordado a un famoso medico joven...:roll:. Jordi, creo que se llamaba, del apellido no me acuerdo :shit:
0 K 11
#12 crissis
#1 Será que ambos están generados por IA.
0 K 6
#2 slimedition
El proceso de salida de datos del cuerpo durante el evento de ascensión. :troll:
2 K 30
obmultimedia #11 obmultimedia
#2 Yo tengo la teoría que justo mueres revives al completo tu vida a modo de recuerdo para darte cuenta de las cagadas que hiciste en vida, como un autojuicio
Si alguien ha sufrido un dejavu es que está en ese proceso.


no hacerme mucho caso, voy medicado
0 K 11
angelitoMagno #3 angelitoMagno
El de la foto es una mezcla entre Pedro Sánchez y Jordi ENP :-S
7 K 86
#7 MPR
#3 Se te ve muy puesto en porn.

No como yo que no sé de quién me estás hablando.

:-D
1 K 19
ewok #10 ewok *
#3 Subo a una mezcla entre el Robbie Williams y el Contador de hace unos 10-15 años.
0 K 12
SegarroAmego #4 SegarroAmego
Interesante. Pero lo es aún más el comentario que tiene la publicación original
0 K 5
#5 Leclercia_adecarboxylata *
Todos hemos visto a Pedro Sánchez en la foto, verdad?
1 K 31
capitan__nemo #6 capitan__nemo
(ia)
Como un relámpago, te encuentras fuera de tu cuerpo, presenciando momentos memorables que viviste… eso puede ocurrir con ciertas sustancias psicodélicas o disociativas.

Entre ellas:

- Ketamina: produce experiencias extracorporales, sensación de flotar y ver el propio cuerpo desde fuera.
- DMT (dimetiltriptamina): genera visiones intensas, sensación de abandono del cuerpo y, a veces, una “revisión de vida” en cuestión de segundos, como un destello.
-

…   » ver todo el comentario
1 K 30
Cyberbob #8 Cyberbob *
Creo que aunque sea más cuqui pensar que esa actividad cerebral es un recorrido por nuestros recuerdos bonitos, tal y como se especula en el artículo tiene más puntos que sea simplemente ruido, el cerebro muriendo vaya.

No creo que el cerebro se vaya con elegancia… No hay cierre de sesión, hay botonazo con alguna chispa.
2 K 31
Kamillerix #13 Kamillerix *
A ver si es lo que llamo "soy tan desgraciado que a la hora de morir me quitaran lo bailao" :-D
0 K 10

