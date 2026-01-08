El presidente alemán dice que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial [ENG]

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, criticó duramente la política exterior estadounidense durante la presidencia Donald Trump e instó al mundo a no permitir que el orden mundial se desintegre en una "guarida de ladrones" donde los sin escrúpulos tomen lo que quieren. En comentarios inusualmente fuertes, que parecían referirse a acciones como el derrocamiento de Venezuela del presidente Nicolás Maduro el fin de semana, el ex ministro de Asuntos Exteriores dijo que la democracia global estaba siendo atacada como nunca antes.