El presidente alemán dice que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial [ENG]

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, criticó duramente la política exterior estadounidense durante la presidencia Donald Trump e instó al mundo a no permitir que el orden mundial se desintegre en una "guarida de ladrones" donde los sin escrúpulos tomen lo que quieren. En comentarios inusualmente fuertes, que parecían referirse a acciones como el derrocamiento de Venezuela del presidente Nicolás Maduro el fin de semana, el ex ministro de Asuntos Exteriores dijo que la democracia global estaba siendo atacada como nunca antes.

19 comentarios
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Parece que "el orden mundial" para este señor es que hagan las cosas sin disimular, mientras las hacían con "disimulo" el "orden mundial ese" estaba a salvo.
6 K 91
Bretenaldo #12 Bretenaldo
#4 pues podría parecer lo mismo, pero no lo es. Las apariencias eran importantes porque marcaban límites que ahora ya no existen.
2 K 19
Ratef #16 Ratef
#12 Eso es, antes mal, pero ahora peor.
0 K 10
antesdarle #2 antesdarle
Creo que los alemanes son los más indicados en detectarlo :troll:
3 K 63
azathothruna #5 azathothruna
#2 No es eso.
Si cae la OTAN se acaba el chiringuito de la UE
Encima se acaba el chiringuito con los zionistas
1 K 29
#8 z1018
#2 en cambio de Israel y su parecido con lo que pasó en su país hace 90 años no dice nada
2 K 45
azathothruna #10 azathothruna
#8 A veces pienso que el antisemitismo genocida del bigote de brocha tuvo su origen en algo parecido a lo que puso family guy en su primer episodio.
0 K 18
Veelicus #9 Veelicus
Lo que esta pasando y nadie parece querer reconocerlo es que Europa que durante siglos y siglos ha estado en la parte alta de la cadena alimenticia ahora ve que esta siendo el banquete de otro mas fuerte que el.
2 K 31
Ratef #17 Ratef *
#9 De qué siglos hablas? Si Europa ha sido siempre caos y guerras. Como actor unificado sólo existe post-UE. Otra cosa es que el Imperio Romano, el posterior sacro imperio romano y finalmente el imperio español hasta su defunción, tuvieron un desarrollo sociopolítico y tecnológico top, singular e inigualable a nivel mundial (hasta la llegada del desarrollo último científico/técnico del mundo anglosajón y el motor de combustión). Los Estados europeos en constante competición (con el imperio…   » ver todo el comentario
0 K 10
Veelicus #18 Veelicus
#17 Se ve que no has entendido mi comentario.
Europa, vease, España, Alemania, Francia, UK... han tenido colonias en otros continentes durante siglos y ahora de repente se dan cuenta de que ahora son una colonia de EEUU
0 K 11
Ratef #19 Ratef *
#18 Me parece que generalizas. España pereció en 1898, ya venía mal con el ridículo inmenso que hicimos por la invasión casi total napoleónica (y a pesar de todo conservábamos las colonias hasta entonces); pero ya los USA nos dieron el golpe final (matando a más de 50,000 españoles por cierto, que eso se olvida—la mayoría por fiebre amarilla y enfermedades tropicales más que en combate, lo que evidenciaba nuestra obsolescencia sanitaria y tecnológica total).
Desde entonces hemos sido una…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 Thirsk
Todos dicen, nadie hace.
2 K 24
mmlv #14 mmlv
¿Ahora se da cuenta?
1 K 20
Gry #11 Gry
una "guarida de ladrones" donde los sin escrúpulos tomen lo que quieren.

¡Ya era hora de que los alemanes abrieran los ojos y se posicionaran contra Israel! :hug:
1 K 19
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Parece que aun quedan pelotas en la UE
1 K 18
josete15 #6 josete15
Cuando ha votado en contra de todas y cada una de las resoluciones de la ONU no lo ha estado destruyendo.
Ya les ha costado abrir los ojos.
1 K 14
#3 BurraPeideira_
Tranquilos, que no es que estuvieseis en la cima precisamente.
0 K 11
ur_quan_master #15 ur_quan_master *
Está tardando en enséñale la puerta a los militares americanos que moran en las bases en suelo aleman.
0 K 11
urannio #13 urannio
definitivamente el orden mundial lo imponen los imperios, y desafortunadamente no siempre tiene que ser negativo para todos. Básicamente si no te gusta el orden mundial establecido solo te queda construir otro imperio o boicotear el que hay.
0 K 9

