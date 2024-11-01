edición general
Los precios de la carne se disparan en EE.UU: los ganaderos pierden miles de millones y 4 megamataderos controlan el mercado

Los precios de la carne alcanzan cifras históricas en los supermercados estadounidenses, pero la realidad en los campos es radicalmente distinta. Mientras los consumidores pagan más por el bistec y la carne picada, miles de ganaderos afrontan pérdidas millonarias, venden rebaños a toda prisa y contemplan el cierre de granjas familiares. El precio de la carne en el supermercado ha subido, llegando a un aumento del 70 % en apenas cuatro meses.Las autoridades antimonopolio han comenzado a investigar.

azathothruna #3 azathothruna
Que lindo el neoliberalismo.
Ganancias a costa del sufrimiento humano.
Hasta los Ferengi eran menos BARBAROS
#4 Eukherio
Están abrazando el veganismo.
Urasandi #1 Urasandi
Es el mercado y es su amigo color cheeto
themarquesito #5 themarquesito
Otro éxito de las políticas económicas de Trump
#6 Archaic_Abattoir
En EEUU todo se dispara, por lo visto.
