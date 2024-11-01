Los precios de la carne se disparan en EE.UU: los ganaderos pierden miles de millones y 4 megamataderos controlan el mercado

Los precios de la carne alcanzan cifras históricas en los supermercados estadounidenses, pero la realidad en los campos es radicalmente distinta. Mientras los consumidores pagan más por el bistec y la carne picada, miles de ganaderos afrontan pérdidas millonarias, venden rebaños a toda prisa y contemplan el cierre de granjas familiares. El precio de la carne en el supermercado ha subido, llegando a un aumento del 70 % en apenas cuatro meses.Las autoridades antimonopolio han comenzado a investigar.