Sobreestimulación, dopamina, miedo al rechazo: así es como las redes sociales usan la neurociencia contra los adolescentes
Años de evidencia sobre el daño cerebral en menores impulsan ahora una oleada regulatoria global que comenzó en Australia, seguirá en Europa y ha abierto "el juicio del siglo" en EEUU
#1
NPCMeneaMePersigue
Pedro prohibe y la izquierda apoya pero se llevan nuestros datos que quiere Elon Musk y la tecnoelite.
Son las dos caras de la misma moneda. Con una la izquierda apoya y hacen unas cosas y con la otra la derecha apoya y hacen otras
Pero se llevan nuestros datos
0
K
20
#2
Enésimo_strike
Empieza la campaña mediática. No tan fuerte nacho.
0
K
11
#3
Cabre13
#2
Entiendo que este tema no te importa en absoluto y te has pasado años sin saber que cada cierto tiempo se escriben artículos explicando los problemas que pueden generar las redes sociales.
Supongo que por eso tu primera reacción es ignorar el meneo y llamarlo propaganda.
4
K
53
#4
casicasi
La extrema derecha está en contra de controlar todo eso porque ahora mismo las redes sociales son su principal herramienta de manipulación, especialmente de niños y adolescentes. Al mismo tiempo imponen el silencio en las escuelas (el pin parental) para que no sea posible contrarrestar el tsunami de bulos y el lavado de cerebro que están perpetrando. Todo con el argumento habitual: libertaz.
0
K
10
#5
MoñecoTeDrapo
Que no digan que la ciencia-ficción ciberpunk no advirtió de estas cosas
0
K
10
#6
ApaRRRRa
¿Sólo en niños y adolescentes? Es casi peor en mayorinos...
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
