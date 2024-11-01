edición general
Heterofatalismo para todos

El desplome de la fertilidad no vendrá de la guerra, las enfermedades o el cambio climático, sino de hombres jóvenes que optan por masturbarse hasta la extinción mientras las compañías tecnológicas se benefician de cada movimiento de sus muñecas. El relativamente reciente y muy viral artículo de Jean Garnett para The New York Times Magazine, “The Trouble With Wanting Men” (El problema con querer hombres), ofrece a los lectores una clase magistral en lo que Nietzsche llamó ressentiment –la peculiar alquimia de la fortaleza-de-la-debilidad.

Sinfonico #3 Sinfonico *
Como vivimos sobrados de pasta y tener una vivienda es barato este dice que la gente no tiene hijos porque hay una epidemia de pajeros... aquí cada loco con su tema
Malaguita #8 Malaguita
La culpa siempre es de los hombres. Si los hombres follan malo; si no follan, peor.
Si las mujeres tienen un satisfyer es porque se han liberado, los hombres que se masturban son unos perdedores.
Y así, con todo. Y si te quejas eres un incel pollaherida.
Pd: a quien venga a decirme incel y mierdas de éstas le diré que tengo una vida sexual plena en pareja desde hace muchísimos años, que nos conocemos.
Malaguita #9 Malaguita
Pasando a un análisis del artículo he de decir que mi experiencia de campo es que nada ha cambiado con respecto a los hombres.
Los hombres follamos lo que nos dejan, ni más ni menos.
Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado y las mujeres tienen hoy unas expectativas muy diferentes a las de sus madres y abuelas (para lo bueno y lo malo) y eso tiene unas consecuencias.
A mayor expectativa, menos sujetos disponibles. Y ya está, se le pueden dar muchas vueltas al asunto porque es un tema con…   » ver todo el comentario
#11 oscarcr80
#9 votantes de VOX

Te has pasado 3 pueblos.
Malaguita #12 Malaguita
#11 se calcula que dos tercios de los votantes de VOX son hombres. Y la mayoría de ellos bastante pobres. Y seguro que además no son los lápices más afilados del estuche.
A mí no me parece casualidad, ahí hay un núcleo importante de gente que culpa de sus males a los inmigrantes y al feminismo.
#2 oscarcr80
Este grafico lo dice todo;  media
azathothruna #7 azathothruna
#2 Y por eso hay mas incel masculinos que femeninos.
azathothruna #1 azathothruna
Y no nos olvidemos que las tias en general buscan tios guapos y ricos.
Los tios, tias buenas, o en el peor de los casos, que los acepten, y si no, nace un forever alone o un incel
#6 Emotivo
No son las relaciones sexuales, son las relaciones sociales las que han cambiado y con ello la tasa de natalidad.
Cuando había más pobreza en España la natalidad era más alta que en este nuevo formato social.
#5 Kuruñes3.0
ya, que en el pueblu no se la cascaban como monas... xD
neo1999 #4 neo1999
Sólo una palabra: Menéame.
eltxoa #10 eltxoa
#4 Tú te tocas en meneame?

vaya gente más rarita :troll:
