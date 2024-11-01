Heterofatalismo para todos

El desplome de la fertilidad no vendrá de la guerra, las enfermedades o el cambio climático, sino de hombres jóvenes que optan por masturbarse hasta la extinción mientras las compañías tecnológicas se benefician de cada movimiento de sus muñecas. El relativamente reciente y muy viral artículo de Jean Garnett para The New York Times Magazine, “The Trouble With Wanting Men” (El problema con querer hombres), ofrece a los lectores una clase magistral en lo que Nietzsche llamó ressentiment –la peculiar alquimia de la fortaleza-de-la-debilidad.