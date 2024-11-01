Heterofatalismo para todos

El desplome de la fertilidad no vendrá de la guerra, las enfermedades o el cambio climático, sino de hombres jóvenes que optan por masturbarse hasta la extinción mientras las compañías tecnológicas se benefician de cada movimiento de sus muñecas. El relativamente reciente y muy viral artículo de Jean Garnett para The New York Times Magazine, “The Trouble With Wanting Men” (El problema con querer hombres), ofrece a los lectores una clase magistral en lo que Nietzsche llamó ressentiment –la peculiar alquimia de la fortaleza-de-la-debilidad.
Si las mujeres tienen un satisfyer es porque se han liberado, los hombres que se masturban son unos perdedores.
Y así, con todo. Y si te quejas eres un incel pollaherida.
Pd: a quien venga a decirme incel y mierdas de éstas le diré que tengo una vida sexual plena en pareja desde hace muchísimos años, que nos conocemos.
Los hombres follamos lo que nos dejan, ni más ni menos.
Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado y las mujeres tienen hoy unas expectativas muy diferentes a las de sus madres y abuelas (para lo bueno y lo malo) y eso tiene unas consecuencias.
A mayor expectativa, menos sujetos disponibles. Y ya está, se le pueden dar muchas vueltas al asunto porque es un tema con… » ver todo el comentario
Te has pasado 3 pueblos.
A mí no me parece casualidad, ahí hay un núcleo importante de gente que culpa de sus males a los inmigrantes y al feminismo.
Los tios, tias buenas, o en el peor de los casos, que los acepten, y si no, nace un forever alone o un incel
Cuando había más pobreza en España la natalidad era más alta que en este nuevo formato social.
vaya gente más rarita