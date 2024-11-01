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764, la red de neonazis y pederastas que amenaza a Irene Montero

Las autoridades internacionales han encendido las alarmas ante la expansión de peligrosas comunidades en línea que manipulan y explotan a menores vulnerables cuyas edades oscilan entre los 9 y los 17 años. Estas redes, vinculadas a grupos neonazis y aceleracionistas, utilizan plataformas digitales para captar a sus víctimas, coaccionarlas para generar contenido sexual y obligarlas, bajo chantaje, a participar en actos de autolesión, abuso o violencia. La dinámica suele seguir un patrón similar al de los grupos coercitivos o las sectas...

| etiquetas: 764 , neonazis , irene montero , román cuesta
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