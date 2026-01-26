edición general
La modernización de la derecha radical (Parte I)

El fascismo no muere, solo se transforma. Cambia de forma cada vez que el mundo se fractura un poco más. Entra por las grietas del desencanto, del miedo, de la pérdida de sentido. Se disuelve en la cultura digital, se mezcla con la estética del fitness, con la ironía de internet, con el tedio de una generación criada entre crisis y pantallas. Ya no necesita proclamar su nombre para existir: basta con que contagie su lógica. En el siglo XXI, la derecha radical se mueve como un virus: silenciosa, adaptable, distribuida. Se apropia de símbolos ...

#6 kaos_subversivo
No soy fascista pero soy el primero que salta a ladrar en estas noticias! :troll:
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#6 ladrando solo te van a entender los perros.
bronco1890 #3 bronco1890
Por supuesto, fascista es todo aquel que no comparte mis elevados principios morales.
#5 soberao
#3 Aunque no te lo creas, los fascistas existen, no como insulto sino como definición.
Druidaferal #7 Druidaferal
#5 exacto fascista es aquel que deshumaniza a otro por no pensar como el.
#10 guillersk
#7 pues entonces la panda de gritones de izquierdas de esta web?
#11 soberao *
#10 ¿Tú eres de Podemos entonces o te contradices con tu presencia aquí, comunista?
#18 guillersk
#11 yo votaba a podemos peto responde a la pregunta, ¿ Eres nazi?
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#10 ni caso, llegas, te echas unas risas con ellos y te vas a tus cosas.
#14 soberao
#7 En España ser fascista nunca ha sido un problema, no sé por qué lloras tanto. Ahora resulta que en España no hay y nunca ha habido fascistas sino solo "marginados de pensamiento".
#13 drstrangelove *
#3 No.

Eso es un intolerante.

Un fascista o es un burgués asustado, o un obrero que aspira a ser burgués asustado.
#2 Febrero2027
El fascismo se transforma.
Bildu no es ETA pero Iker Jiménez sí es nazi
Druidaferal #1 Druidaferal
Paso uno: deshumanizar a los que piensan diferente o te critican llamándolos extrema derecha, ultras, fascistas, etc.

Paso dos: quejarte de que el país está lleno de extrema derecha.

Paso tres: perder las elecciones y no ganarlas nunca más, desaparecer para siempre y que tus antiguos votantes a los que llamas nazis por criticarte sientan vergüenza de decir que alguna vez te votaron.

Es para podemos, sumar, psoe.
#4 encurtido
#1 Y cuando el enésimo experimento, golpe de efecto, candidato, etc. resulte fallido entonces "no era la verdadera izquierda".
#8 guillersk
#4 "la culpa es de los medios"
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#1 Paso 1: Aprende lo que es deshumanizar. Ideas políticas son algo humano, por lo que ningún término que has empleado es dehumanizar. Deshumanizar es llamar rata y cosas así.

Paso 2: Lleno no, pero desgraciadamente cada vez hay más.

Paso 3: Mejor votar con orgullo a los nazis, donde va a parar... Y no hablo del PP, aunque esté comprando ideas de los nazis.
#15 Cincocuatrotres
Ahora llaman nazis a cualquier aficionado, que plastedaz, los que son mas intolerantes que nadie dando carnets, que cada uno "piense" lo que le de la gana.
