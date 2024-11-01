PP, Vox y Junts bloquearon la regulación de precios en emergencias mientras se disparan la luz, el gas y los combustibles

El Congreso rechazó hace doce días el decreto del Gobierno que permitía intervenir los precios de productos básicos en situaciones de emergencia o catástrofe. La iniciativa fue tumbada tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. La votación se produjo en un contexto marcado por los efectos de la DANA en varias zonas del país y por la volatilidad de los precios energéticos. La medida planteaba habilitar al Ejecutivo para fijar límites temporales a determinados precios cuando se produjeran emergencias que afectaran al suministro.