PP, Vox y Junts bloquearon la regulación de precios en emergencias mientras se disparan la luz, el gas y los combustibles

El Congreso rechazó hace doce días el decreto del Gobierno que permitía intervenir los precios de productos básicos en situaciones de emergencia o catástrofe. La iniciativa fue tumbada tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. La votación se produjo en un contexto marcado por los efectos de la DANA en varias zonas del país y por la volatilidad de los precios energéticos. La medida planteaba habilitar al Ejecutivo para fijar límites temporales a determinados precios cuando se produjeran emergencias que afectaran al suministro.
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No se ha aprobado por ir en un decreto omnibus junto con la prohibición de los desalojos por impagos.
Que lo vuelvan a presentar por separado como hicieron con las subidas de las pensiones.
Era para evitar que en caso de catástrofes sufridas como el descarrilamiento y quedar paralizado el tren las aerolíneas no se aprovechan subiendo los precios.
O con las inundaciones de Grazalema o Ubrique los hoteles no pudiera subir los precios aprovechando la situación.
Topar precios, en situaciones de emergencia.
Y el motivo para rechazar la medida (que según describes, tendría un impacto incluso mucho menor)... cuál ha sido?