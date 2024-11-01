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PP, Vox y Junts bloquearon la regulación de precios en emergencias mientras se disparan la luz, el gas y los combustibles

PP, Vox y Junts bloquearon la regulación de precios en emergencias mientras se disparan la luz, el gas y los combustibles

El Congreso rechazó hace doce días el decreto del Gobierno que permitía intervenir los precios de productos básicos en situaciones de emergencia o catástrofe. La iniciativa fue tumbada tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. La votación se produjo en un contexto marcado por los efectos de la DANA en varias zonas del país y por la volatilidad de los precios energéticos. La medida planteaba habilitar al Ejecutivo para fijar límites temporales a determinados precios cuando se produjeran emergencias que afectaran al suministro.

| etiquetas: precios , combustibles , gas , emergencia , decreto , pp , vox , bloquean
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4 comentarios
17 3 1 K 133 actualidad
#2 sliana
Primera parte de un plan en dos partes. Segunda parte? Culpar a perro del problema.
2 K 31
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Lee el decreto porque no es aplicable a esta situación, era para situaciones donde la subida de los precios no fuera por un incremento de costes de la actividad sino aprovechando la situación, como ocurrió con los hoteles y las aerolíneas.

No se ha aprobado por ir en un decreto omnibus junto con la prohibición de los desalojos por impagos.

Que lo vuelvan a presentar por separado como hicieron con las subidas de las pensiones.
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
No, esa normativa no era para este caso.
Era para evitar que en caso de catástrofes sufridas como el descarrilamiento y quedar paralizado el tren las aerolíneas no se aprovechan subiendo los precios.
O con las inundaciones de Grazalema o Ubrique los hoteles no pudiera subir los precios aprovechando la situación.
0 K 12
Edheo #3 Edheo
#1 Acaso no son esas situaciones de emergencia?
Topar precios, en situaciones de emergencia.
Y el motivo para rechazar la medida (que según describes, tendría un impacto incluso mucho menor)... cuál ha sido?
0 K 7

menéame