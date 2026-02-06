edición general
Trump firmó el decreto que habilita la importación de 80 mil toneladas de carne argentina a Estados Unidos

Luego de la firma del acuerdo de reciprocidad comercial con Argentina, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó este viernes la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina. El país norteamericano contará con un cupo anual de 80.000 toneladas libres de aranceles. Trump justificó la decisión señalando su responsabilidad de "garantizar que los estadounidenses trabajadores puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias", tras constatar que la oferta nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna.

Leconnoisseur
@Findeton dirá que esto es bueno porque al incrementar las exportaciones subirá el PIB argentino, aunque ese PIB se reparta entre 4 y el resto de la población viva de comer patatas. Porque lo más importante es el PIB no los argentinos, porque son tan rancios que siguen defendiendo las teorías del Trickle-down de la época Reagan
teneram
Ojito, que eso son como dos estadios Bernabeus llenos de vacas.
#1
#1
A mí si no me lo dices en piscinas olímpicas, no termino de pillarlo.
teneram
#3 #2 Por asiento
#5
#5 Al precio que lo venden se espera que entre una vaca sin problemas.
#1
#1 ¿En volumen o en superficie?
#4
Los ganaderos estadounidenses estarán contentísimos.
Supercinexin
#4 En Argentina los pobres pasan hambre y reducen su ingesta de calorías para poder seguir sobreviviendo, en Estados Unidos los ganaderos se van al carajo porque llega carne mucho más barata de Argentina. Entre medias: intermediarios muchimillonarios volviéndose archimillonarios.

Éste es el comercio que defienden las derechas. El Capitalismo Occidental es ésto.
Urasandi
#8 Unos pocos argentinos se forraran porque pueden venderla más cara en el extranjero.
HeilHynkel
#8

Aquí tenemos una definición para eso desde hace tiempo: Capitalismo de amiguetes.
Paltus
#4 Esto se trata de hacer que el liberalismo funcione si o si.
#6
Parece que falta carne en los USA.

(Nov-2025)
Las exportaciones australianas de carne vacuna a EE. UU. crecen un 45 % pese a los aranceles: récord histórico.
Durante los últimos tres meses, los envíos australianos han superado las 40.000 toneladas mensuales,

www.agronewscastillayleon.com/australia-carne-vacuna-expo/
obmultimedia
#6 Normal si es el pais numero 1 en restaurantes fast foods
josde
Y los ganaderos de EEUU tan contentos, verán que con los aranceles a otros paises y esa importación se van a comer ellos su ganado.
#9
El pueblo argentino se alegrará por los amigos usanos que comerán su churrasco. :hug:
