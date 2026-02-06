Trump firmó el decreto que habilita la importación de 80 mil toneladas de carne argentina a Estados Unidos

Luego de la firma del acuerdo de reciprocidad comercial con Argentina, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó este viernes la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina. El país norteamericano contará con un cupo anual de 80.000 toneladas libres de aranceles. Trump justificó la decisión señalando su responsabilidad de "garantizar que los estadounidenses trabajadores puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias", tras constatar que la oferta nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna.