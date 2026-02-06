Trump firmó el decreto que habilita la importación de 80 mil toneladas de carne argentina a Estados Unidos

Luego de la firma del acuerdo de reciprocidad comercial con Argentina, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó este viernes la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina. El país norteamericano contará con un cupo anual de 80.000 toneladas libres de aranceles. Trump justificó la decisión señalando su responsabilidad de "garantizar que los estadounidenses trabajadores puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias", tras constatar que la oferta nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna.
| etiquetas: trump , carne , argentina
A mí si no me lo dices en piscinas olímpicas, no termino de pillarlo.
Éste es el comercio que defienden las derechas. El Capitalismo Occidental es ésto.
Aquí tenemos una definición para eso desde hace tiempo: Capitalismo de amiguetes.
(Nov-2025)
Las exportaciones australianas de carne vacuna a EE. UU. crecen un 45 % pese a los aranceles: récord histórico.
Durante los últimos tres meses, los envíos australianos han superado las 40.000 toneladas mensuales,
www.agronewscastillayleon.com/australia-carne-vacuna-expo/