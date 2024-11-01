De la dopamina a la servidumbre: cómo la tecnología moderna está rediseñando la arquitectura del cerebro humano

Investigaciones recientes sugieren que el diseño de las redes sociales, basado en el refuerzo intermitente, está provocando una atrofia medible en la corteza prefrontal. Desde la neurología de la dopamina hasta la filosofía de la "sociedad del cansancio" de Byung-Chul Han, el análisis explora cómo hemos pasado de ser sujetos de voluntad a ser rehenes de una arquitectura diseñada para la autoexplotación y el estímulo constante.