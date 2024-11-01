edición general
Algunas personas nunca tienen sexo, esta es la razón

Algunas personas nunca tienen sexo, esta es la razón

Claves: - El uno por ciento de la población nunca ha tenido una experiencia sexual. - Los genes asociados con la inteligencia están relacionados con la falta de sexo. - La falta de sexo se asoció con menos consumo de alcohol, no fumar cigarrillos y no consumir cannabis. “El sexo es como el dinero; solo demasiado es suficiente”.- John Updike. Eso puede ser cierto en general, pero no todos son ricos y algunas personas nunca tienen relaciones sexuales. El uno por ciento de la población adulta nunca ha tenido ninguna forma de experiencia sexual.

HeilHynkel #5 HeilHynkel
El matrimonio. :shit:
8 K 103
jonolulu #7 jonolulu
#5 Menéame
1 K 24
manc0ntr0 #20 manc0ntr0
#5 los mejores polvos de soltero, las mejores pajas de casado
1 K 21
#24 mbcn
#20 Hablando de pajas, tengo sexo bastante frecuente, lo disfruto como el que más y no dejaría de tenerlo para nada del mundo, pero para mi, y no se si es habitual, cuando tengo un día de esos que el sexo sale de absoluta maravilla, lo supera la paja del día después pensando en ello.
0 K 6
Supercinexin #3 Supercinexin
Imagínate no necesitar sexo nunca... la de minutos al año que te quedarían libres :troll:
7 K 98
Pablosky #14 Pablosky
#3 ¿Qué minutos? ¡SEGUNDOS! :-P
1 K 15
#15 Juantxi
#3 Cuando se acercaban los exámenes hubieramos tenido muchas más horas para estudiar sin darle a la ale-manita.
0 K 12
silencer #17 silencer
#15 five against the bald
1 K 19
#16 Luiskelele
#3 pseee, los iba a desperdiciar igualmente, casi prefiero hacerlo follando xD
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El problema es peor, es esta gráfica donde el 55% de los hombres menores de 30 años no ha tenido relaciones sexuales, justo desde el crecimiento de la extrema derecha a nivel mundial, surgen los incels, empeoran las condiciones de vida y nos vamos la extinción  media
5 K 74
Pablosky #12 Pablosky
#1 ¿De dónde hostias has sacado esta gráfica? Me parece una jodida burrada de cifra. ¿Pero qué cojones está pasando hoy en día?
1 K 21
#18 oscarcr80
#1 #12 Michel Houellebecq en su Ampliación del campo de batalla:

En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante; otros se ven reducidos a la masturbación y a la soledad”.

Gráfico de regalo:  media
0 K 9
Pablosky #19 Pablosky
#18 Bueno, ese es el gráfico que sacan para "justificar" o explicar el auge de los incels. Y algo de razón puede haber en ese gráfico, aunque no sé si tan sumamente exagerado.

Pero de verdad que no he visto por ninguna parte la noticia de que el 50% de los hombres menores de 30 no han follado.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #22 NPCMeneaMePersigue
#12 washintong post, ahora no lo encuentro pero es de pago (me salte el pago)  media
0 K 17
WcPC #2 WcPC
Menudo gilipollas que ha follado poco puede decir la tontería que "solo demasiado es suficiente"...
Y lo mismo para el dinero...
2 K 34
#9 PerritaPiloto
#2 O es un adicto a varias cosas, incluida el sexo.
1 K 17
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
La pregunta más importante es si se refiere a con otras personas...
1 K 24
Lyovin81 #21 Lyovin81
#11 ¿No será que "tu amiga" es más fea que un frigorífico por detrás?
1 K 13
#8 josejon
personas varones o personas mujeres?
o va todo junto en la estadistica?
0 K 10
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#8 El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Princeton analizó los genes de 400,000 personas en el Reino Unido entre las edades de 39 y 73 y 13,500 australianos, de 18 a 89 años. Examinaron los datos para encontrar personas que nunca hayan tenido ningún tipo de experiencia sexual con el mismo sexo o con el sexo opuesto. Esto los dejó con un conjunto de datos de 2,068 mujeres sin sexo y 1,861 hombres sin sexo. Lo que encontraron es sorprendente.

Parece sorprendente como a veces, si lees el artículo, te soluciona las dudas que entran solo leyendo un titular y entradilla.
Deberíamos cambiar las normas de meneame para que no esté prohibido hacerlo.
1 K 19
#4 oscarcr80
Porque es caro?

Y no. No estoy hablando de pros****ción.
1 K 8
hazardum #23 hazardum *
Salvo que se refiera a no tener sexo voluntariamente, un 1% parece poco para lo que salen en otras gráficas, como la que han puesto por arriba, que el 55% de hombres menores de 30 (en USA) no habían tenido parejas sexuales desde los 18, asi que salvo que lo hayan hecho antes, todos esos no tienen sexo.
0 K 8
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
se me hace raro... lo jovenzuelos de la familia ya han follado antes de los 18..
0 K 8
#11 PerritaPiloto
#6 Y los incel no follan ni pagando, pero no va de ellos. Va de adultos equilibrados para los que el sexo no es una prioridad. En el caso de una amiga mía está tan abajo en su lista de prioridades que seguramente de aquí a que fallezca no volverá a tener sexo con otra persona. Quizás si se desgofe con sus propias manos o con un dildo, pero tiene interés mínimo en sexo con otras personas. Sencillamente porque cuesta lo mismo ponerse de acuerdo con otros para follar como para hacer otra actividad más interesante como ir a cocinar cupcakes o ver una exposición nueva en un museo.
0 K 8

