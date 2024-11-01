Algunas personas nunca tienen sexo, esta es la razón

Claves: - El uno por ciento de la población nunca ha tenido una experiencia sexual. - Los genes asociados con la inteligencia están relacionados con la falta de sexo. - La falta de sexo se asoció con menos consumo de alcohol, no fumar cigarrillos y no consumir cannabis. “El sexo es como el dinero; solo demasiado es suficiente”.- John Updike. Eso puede ser cierto en general, pero no todos son ricos y algunas personas nunca tienen relaciones sexuales. El uno por ciento de la población adulta nunca ha tenido ninguna forma de experiencia sexual.