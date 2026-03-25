·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13612
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8898
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
5787
clics
El fin de la programación como la conocemos
4753
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4612
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
691
Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros
390
Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo
568
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
451
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto
455
Denuncian que el Ayuntamiento de La Adrada miente con la fecha de construcción del chalet del juez Peinado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
23
clics
El PP ilumina la fachada del Ayuntamiento y arma una programación contra el aborto y la muerte digna
El Ayuntamiento de Santander organiza actos junto a la Asociación Cántabra Pro-Vida en una jornada vinculada a la "vida desde la concepción" hasta la muerte
|
etiquetas
:
aborto
,
eutanasia
,
pp
,
santander
,
laicismo
15
5
0
K
212
laicismo
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
5
0
K
212
laicismo
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Los cristofascistas ya no se esconden. Incluso el PP está lleno de fundamentalistas católicos.
Esta gente nos va a gobernar en todos los sitios en los que PP y Vox acuerden una coalición. El derecho al aborto y a la muerte digna serán solo dos de los damnificados.
5
K
78
#5
Tronchador.
#1
Incluso... El PP siempre ha estado lleno de teofascistas pero disimulaban por el que dirán, porque no todos sus votantes se tragan el dogmatismo.
0
K
8
#6
MiguelDeUnamano
Contra la muerte digna
.
Tienen a Ayuso como abanderada, toda una especialista en la materia.
4
K
62
#10
Verdaderofalso
#6
si están en contra de la muerte digna, lo que quieren es que mueras con sufrimiento y dolores?
2
K
43
#11
MiguelDeUnamano
#10
La duda ofende.
2
K
39
#2
javierchiclana
*
Para ellos gobernar es imponer los ridículos dogmas de su secta (teocracia). Lo del Estado
a-confesional
que dicta la Constitución les resbala.
2
K
43
#4
Pixmac
Mucho partido pro-vida pero las muertes en guerras por religión o petróleo no tienen importancia para ellos.
3
K
38
#7
Tronchador.
*
#4
Les gusta mandar, el fascismo es así. Y eso incluye decidir quién vive y quién muere.
1
K
16
#3
sat
Ahí, ahí! Siempre luchando por mejorar la vida de los ciudadanos.
0
K
11
#8
konde1313
Desde la concepción si eres pobre y no te puedes pagar el aborto en Londres y hasta la muerte sólo si eres rico y te puedes permitir un seguro privado. Y todo esto si eres español de origen español porque si no lo eres tu vida les importa absolutamente nada. Que igual hay que explicar estas cosas con algo más de detalle.
0
K
11
#9
mcfgdbbn3
*
Se quejan mucho de la eutanasia, pero... ¿Qué hacen ellos para que algunas personas no prefieran morirse?
O esto otro: ¿Qué hacen ellos para que una persona que no quiera morirse, pueda vivir más y más años?
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esta gente nos va a gobernar en todos los sitios en los que PP y Vox acuerden una coalición. El derecho al aborto y a la muerte digna serán solo dos de los damnificados.
Tienen a Ayuso como abanderada, toda una especialista en la materia.
O esto otro: ¿Qué hacen ellos para que una persona que no quiera morirse, pueda vivir más y más años?