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El PP ilumina la fachada del Ayuntamiento y arma una programación contra el aborto y la muerte digna

El PP ilumina la fachada del Ayuntamiento y arma una programación contra el aborto y la muerte digna

El Ayuntamiento de Santander organiza actos junto a la Asociación Cántabra Pro-Vida en una jornada vinculada a la "vida desde la concepción" hasta la muerte

| etiquetas: aborto , eutanasia , pp , santander , laicismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Los cristofascistas ya no se esconden. Incluso el PP está lleno de fundamentalistas católicos.

Esta gente nos va a gobernar en todos los sitios en los que PP y Vox acuerden una coalición. El derecho al aborto y a la muerte digna serán solo dos de los damnificados.
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#5 Tronchador.
#1 Incluso... El PP siempre ha estado lleno de teofascistas pero disimulaban por el que dirán, porque no todos sus votantes se tragan el dogmatismo.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Contra la muerte digna.

Tienen a Ayuso como abanderada, toda una especialista en la materia.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#6 si están en contra de la muerte digna, lo que quieren es que mueras con sufrimiento y dolores?
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#10 La duda ofende. xD
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javierchiclana #2 javierchiclana *
Para ellos gobernar es imponer los ridículos dogmas de su secta (teocracia). Lo del Estado a-confesional que dicta la Constitución les resbala.
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#4 Pixmac
Mucho partido pro-vida pero las muertes en guerras por religión o petróleo no tienen importancia para ellos.
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#7 Tronchador. *
#4 Les gusta mandar, el fascismo es así. Y eso incluye decidir quién vive y quién muere.
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sat #3 sat
Ahí, ahí! Siempre luchando por mejorar la vida de los ciudadanos.
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#8 konde1313
Desde la concepción si eres pobre y no te puedes pagar el aborto en Londres y hasta la muerte sólo si eres rico y te puedes permitir un seguro privado. Y todo esto si eres español de origen español porque si no lo eres tu vida les importa absolutamente nada. Que igual hay que explicar estas cosas con algo más de detalle.
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#9 mcfgdbbn3 *
Se quejan mucho de la eutanasia, pero... ¿Qué hacen ellos para que algunas personas no prefieran morirse?
O esto otro: ¿Qué hacen ellos para que una persona que no quiera morirse, pueda vivir más y más años?
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menéame