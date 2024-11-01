La Policía Nacional deja marchar de impunemente a un neonazi después de decirle “¡Vamos, levanta y no seas maricón!”

Imagen del vídeo donde el policía le señala con el brazo al neonazi que se fuera Este sábado la organización neonazi Núcleo Nacional volvía a hacer impunemente otro acto de apología del nazismo en el centro de Madrid, llevando a cabo una performance con el objetivo de llamar la atención, generar repercusión mediática y victimizarse. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, la Policía Nacional detuvo a tres personas.