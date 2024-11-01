edición general
La policía dispara a soldados durante un ejercicio [en Alemania]: lo que se sabe hasta ahora [ALE]

Durante unas maniobras a gran escala del ejército alemán en Baviera, un soldado ha resultado herido de bala en Erding. Se informó a la policía de que había una persona sospechosa en el sureste de Erding, vestida con ropa de camuflaje y armada con un rifle. Los soldados, por su parte, pensaron que la llegada de la policía formaba parte del escenario del entrenamiento y abrieron fuego con munición de maniobras La policía, que sospechaba que se trataba de un ataque real, respondió con armas de fuego.

