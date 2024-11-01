La policía dispara a soldados durante un ejercicio [en Alemania]: lo que se sabe hasta ahora [ALE]

Durante unas maniobras a gran escala del ejército alemán en Baviera, un soldado ha resultado herido de bala en Erding. Se informó a la policía de que había una persona sospechosa en el sureste de Erding, vestida con ropa de camuflaje y armada con un rifle. Los soldados, por su parte, pensaron que la llegada de la policía formaba parte del escenario del entrenamiento y abrieron fuego con munición de maniobras La policía, que sospechaba que se trataba de un ataque real, respondió con armas de fuego.
Esa me la sé : MAL
Y según la policia de la localidad, no estaban informados.
Me da que algun general qleman ya solto un comentario del estilo:
Todos los planes de guerra soportados en papel se diluyen al primer disparo.
Durante unas maniobras a gran escala del ejército alemán en Baviera, un soldado ha resultado herido de bala en Erding. Según se ha informado, la policía local disparó con munición real «debido a una mala interpretación». Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el incidente.
En el marco de las grandes maniobras del ejército alemán «Marshal-Power», un soldado ha recibido un disparo de la policía en Erding, en la Alta Baviera. «Debido a una mala interpretación»,
