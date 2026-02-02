Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes que obtengan permiso de residencia y trabajo gracias a la regularización extraordinaria tengan también derecho a voto. Una semana después de anunciar el proceso para dar permiso de trabajo y residencia a entre 500.000 y 800.000 migrantes, el partido morado amplía su lista de exigencias al Ejecutivo, reclamando no sólo el derecho al voto sino una modificación legal para reducir el plazo necesario para obtener la nacionalidad española.
| etiquetas: podemos , inmigración , regularización , inmigrantes , nacionalización
Payasos
Ha costado la de dios desmontar el bulo de que los regularizados pueden votar...
...y viene Podemos a pedir eso.
Si ya le has dado los permisos de residencia para que puedan trabajar, ¿que necesidad hay de darles también la nacionalidad?, a no ser que por la irrelevancia política que han quedado su estrategia desesperada es hacer mucho ruido.
Brindis al sol. Esto requeriría una reforma constitucional y el apoyo de dos tercios de congreso y senado, disolución de las cortes, referéndum...
para la izquierda
Que mueve el péndulo