edición general
19 meneos
25 clics
Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes que obtengan permiso de residencia y trabajo gracias a la regularización extraordinaria tengan también derecho a voto. Una semana después de anunciar el proceso para dar permiso de trabajo y residencia a entre 500.000 y 800.000 migrantes, el partido morado amplía su lista de exigencias al Ejecutivo, reclamando no sólo el derecho al voto sino una modificación legal para reducir el plazo necesario para obtener la nacionalidad española.

| etiquetas: podemos , inmigración , regularización , inmigrantes , nacionalización
17 2 4 K 87 politica
15 comentarios
17 2 4 K 87 politica
Comentarios destacados:      
Kantinero #1 Kantinero
Gracias Podemos, cada vez estáis más empeñados en que gobierne la derecha, no era suficiente caladero de votos para el PP la Irene ahora colaboran todos los demás.

Payasos
14 K 117
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo
#1 Es que es increible como le siguen el juego a la (extrema)derecha.

Ha costado la de dios desmontar el bulo de que los regularizados pueden votar...

...y viene Podemos a pedir eso.
0 K 19
Alakrán_ #4 Alakrán_
Podemos dando alas a los argumentos de la derecha y de la extremaderecha. Extraña forma de luchar contra el fascismo.

Si ya le has dado los permisos de residencia para que puedan trabajar, ¿que necesidad hay de darles también la nacionalidad?, a no ser que por la irrelevancia política que han quedado su estrategia desesperada es hacer mucho ruido.
6 K 73
#6 thekeeper
Lo del permiso laboral todo mi apoyo, esto otro lo siento pero no, deben seguir los tramites actuales para la nacionalidad, en el caso de los latinos es de tan solo 2 años (mi mujer es latina) y otras nacionalidades 10 (un amigo es marroqui y creo que tardo eso) pero darle la nacionalidad o dejarle votar a alguien que lleva meses aqui… que sentido tiene?
5 K 47
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#6 si se van a madrid que se lo regalen.
0 K 8
#2 okeil
Cojonudo, conociendo a los de Podemos, ahora se enzarzaran en que si no se aprueba que puedan votar no aprueban el decreto y se jodió el asunto.
3 K 46
mmlv #10 mmlv *
reclamó también "evidentemente, modificar la ley para que las personas no nacionalizadas que viven y que trabajan ya en España legalmente puedan ejercer su derecho a voto como el resto de personas",

Brindis al sol. Esto requeriría una reforma constitucional y el apoyo de dos tercios de congreso y senado, disolución de las cortes, referéndum...
1 K 25
#14 luzer *
#10 ¿seguro que es necesario reformar la constitucion? ¿no será unicamente la ley electoral por mayoría absoluta? Vamos en cualquier caso tampoco la van a tener.
0 K 7
mmlv #5 mmlv
Son un cáncer para la izquierda
3 K 21
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 Son un cáncer para la izquierda
2 K 29
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
El plumero...

Que mueve el péndulo :-(
1 K 19
plutanasio #9 plutanasio
Los latinos que conozco que están nacionalizados, excepto mi cuñada que es petrista, todos votan a la derecha e incluso algunos a la turboderecha xD xD
1 K 13
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#9 cristo así lo ordena.
0 K 8
#11 Troylanas
Como forma de mover la ventana de Overton me parece una idea cojonuda. Lástima que en un país de racistas que no saben que lo son, va a costar muchos disgustos.
1 K 1

menéame