Irene Montero: «Tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar»

Irene Montero: «Tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar»  

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fijaron este sábado como próximo objetivo lograr el derecho a voto de los inmigrantes que sean regularizados tras la resolución del Consejo de Ministros del martes pasado, pactada con este partido. Lo hicieron en sus respectivas intervenciones en el acto central de la campaña de las elecciones aragonesas, en Zaragoza, donde Belarra presumió de acudir «con una victoria en la mano» en favor de los derechos de los inmigrantes y cargada con una bolsa de «lágrimas de facha"

Feindesland #4 Feindesland *
Luego lo del reemplazo es bulo conspiranoico.

xD xD

verás qué risa cuando vean lo que votan. ;)
#6 Kuruñes3.0 *
No hay mal que por bien no venga, cuando todos esos latinos fachas voten os mandaran a la mierda. Hundirán el pais pero no tendremos que aguantaros.
Pertinax #3 Pertinax
#1 La tiraron hace poco. Suerte con ello.
Gotsel #5 Gotsel *
#3 , #0 habría que haber subido la de público para ponerlos contra la espada y la pared:

www.publico.es/politica/irene-montero-le-da-vuelta-teoria-reemplazo-oj
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Y esa la votas bulo.
¿Has visto el vídeo del acto de campaña?
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano *
#11 Pensé que era la anterior, también descartada. Debí votar "duplicada" y a la tuya, triplicada, pero no es posible.

www.meneame.net/story/irene-montero-defiende-teoria-reemplazo-ojala-po
desastrecolosal #13 desastrecolosal *
#11 A ver, que #3 es un manipulador sin conciencia ni vergüenza. Todo vale para el y para los de su grupo.
Pertinax #14 Pertinax
#13 Vaya dominguito tenemos ¿eh?
desastrecolosal #15 desastrecolosal
#14 ups, sorry, me referia a #8

Diculpas. ahha
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#15 Así que el hecho de que diga que una noticia es duplicada, siendo duplicada y poniendo el enlace, para ti "es ser un "manipulador sin conciencia ni vergüenza". Pues qué quieres que te diga, te retratas tú solito.
desastrecolosal #18 desastrecolosal *
#17 por votar bulo a la otra, en resumen, por tratar de hundirla a toda costa.

No te hagas la victima
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#18 Pues cita otro comentario, por ejemplo en el que digo que también era duplicada y que la confundí con el anterior envío. Pero eso te da igual, lo que querías era soltar la tontería y tener tu pequeño rato de protagonismo.
Pertinax #21 Pertinax
#17 Hombre, pocos aquí han sido penalizados por manipulación de karma. :roll:
#7 DatosOMientes
#1 No conocía el medio y quería contrastar con algunos otros, porque me parecía un tiro en el pie monumental (aunque ya no les queden pies sanos). Pero sí, es cierto. Lo dice.
Otro clavo en el ataúd.
rendri #10 rendri
#7 igual os votan todos los venezolanos traumados con el "comunismo". Bien por regularizar pero nacionalizar solo da más base de votos a la derecha porque los inmigrantes no quieren que vengan más a competir por sus puestos de trabajo.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Sacrilegio!!!
#20 crissis *
No os fiéis de vuestros ojos ni de vuestros oídos, la teoría del reemplazo es una conspiranoia de Iker Jiménez. Que lo he leído en menéame, en un mensaje destacado, votado por 15 meneantes ilustres.
