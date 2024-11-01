Irene Montero: «Tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar»  

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fijaron este sábado como próximo objetivo lograr el derecho a voto de los inmigrantes que sean regularizados tras la resolución del Consejo de Ministros del martes pasado, pactada con este partido. Lo hicieron en sus respectivas intervenciones en el acto central de la campaña de las elecciones aragonesas, en Zaragoza, donde Belarra presumió de acudir «con una victoria en la mano» en favor de los derechos de los inmigrantes y cargada con una bolsa de «lágrimas de facha"
| etiquetas: irene montero , regularización , inmigrantes , nacionalidad , voto
verás qué risa cuando vean lo que votan.
¿Has visto el vídeo del acto de campaña?
Diculpas. ahha
No te hagas la victima
Otro clavo en el ataúd.
En Público.es
