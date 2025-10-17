La pobreza repunta en la Comunidad de Madrid, mientras mejora en el conjunto de España

El 55,5% de la población madrileña en riesgo de pobreza o exclusión social son mujeres mayores de 16 años y en tan solo un año, casi 55.000 niños y niñas han pasado a estar en esta situación. Un estudio de CCOO de Madrid refleja que casi un millón y medio de la población madrileña vive en riesgo de pobreza o exclusión social, un 7,7% más que en 2023