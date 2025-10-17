edición general
La pobreza repunta en la Comunidad de Madrid, mientras mejora en el conjunto de España

El 55,5% de la población madrileña en riesgo de pobreza o exclusión social son mujeres mayores de 16 años y en tan solo un año, casi 55.000 niños y niñas han pasado a estar en esta situación. Un estudio de CCOO de Madrid refleja que casi un millón y medio de la población madrileña vive en riesgo de pobreza o exclusión social, un 7,7% más que en 2023

OCLuis #8 OCLuis
Los madrileños han votado para tener libertad, libertad para ser pobres en lugar de cualquier otra opción.
sotillo #2 sotillo
Lo típico de las políticas de derechas, unos pocos mucho más ricos que pagan menos impuestos y una alta degradación en lo público que hace aumentar la pobreza
#6 rekus
Los desempleados de la CAM pasan el día defendiendo a la lideresa en Menéame, no hay tiempo para más. Lo de encontrar trabajo es secundario.
Pipepito #3 Pipepito
Pero a organizar huelgas por la masacre de Gaza (que ojo no digo que no) en lugar de los problemas que atañen a la gente de España eh CCOO?
oceanon3d #9 oceanon3d
#3 Da pena tu comentarios. Ad hominem de enmarcar.
Pipepito #12 Pipepito
#9 lo que da pena es la clase sindical que ofrecen UGT y CCOO.

Levantan la voz porque en Madrid no está su cuerda o por que hay un problema que quieren atajar?

Todas las medidas que proponen en ese documento me parecen a mi lo suficientemente serias como para hacer levantarse a la clase trabajadora y no sólo en Madrid, si no en toda España.

Se pueden ir bastante a la mierda esos 2.
Kantinero #4 Kantinero
Sigan votando a la víbora, con la F1 serán libres y ricos.

P.D. No apto para curar lo de la gilipollez.
UnoYDos #10 UnoYDos *
@admin #_5 siempre va con la misma mierda en todas las putas noticias, ¿lleva ya mas de año asi? cuando tenéis pensado hacer algo que realmente le pare? Nosotros solo tenemos negativos y luego vienen las sanciones por abuso de ello.
founds #7 founds *
Si ha mejorado en el resto de comunidades, será que si le va mal a Madrid, le va bien al resto?
Podríamos entonces convertirla en un pantano para el resto de la península y así dejaremos ya de que nos den la murga con la Ayuso :troll:
alcama #11 alcama
#7 Vale,pero todos los paletos que han venido a Madrid os los lleváis de vuelta a vuestros pueblos ¿vale?
#5 BoosterFelix
"mejora" ...

Tranquilos, cuando los jóvenes se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.
