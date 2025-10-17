La pobreza repunta en la Comunidad de Madrid, mientras mejora en el conjunto de España

El 55,5% de la población madrileña en riesgo de pobreza o exclusión social son mujeres mayores de 16 años y en tan solo un año, casi 55.000 niños y niñas han pasado a estar en esta situación. Un estudio de CCOO de Madrid refleja que casi un millón y medio de la población madrileña vive en riesgo de pobreza o exclusión social, un 7,7% más que en 2023
| etiquetas: pobreza , desigualdad , madrid
Levantan la voz porque en Madrid no está su cuerda o por que hay un problema que quieren atajar?
Todas las medidas que proponen en ese documento me parecen a mi lo suficientemente serias como para hacer levantarse a la clase trabajadora y no sólo en Madrid, si no en toda España.
Se pueden ir bastante a la mierda esos 2.
P.D. No apto para curar lo de la gilipollez.
Podríamos entonces convertirla en un pantano para el resto de la península y así dejaremos ya de que nos den la murga con la Ayuso
Tranquilos, cuando los jóvenes se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.