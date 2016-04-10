PLD Space desvela el secreto: así es la primera unidad del cohete Miura 5

La firma creada por Raúl Torres y Raúl Verdú cumple así con el hito que se había marcado de tener listo el nuevo vehículo para realizar las pruebas definitivas a finales de este año, con la intención de iniciar la campaña de lanzamiento en el primer trimestre del próximo año. España se situará así a la vanguardia de este sector en Europa, algo que muy pocos hubieran firmado hace solo unos años.