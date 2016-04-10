PLD Space desvela el secreto: así es la primera unidad del cohete Miura 5

La firma creada por Raúl Torres y Raúl Verdú cumple así con el hito que se había marcado de tener listo el nuevo vehículo para realizar las pruebas definitivas a finales de este año, con la intención de iniciar la campaña de lanzamiento en el primer trimestre del próximo año. España se situará así a la vanguardia de este sector en Europa, algo que muy pocos hubieran firmado hace solo unos años.
#5 No están solos. Los retrasos no son bienvenidos porque hay competencia que se consolida (que ya tiene el lanzador) y otra que avanza. Así que cualquier retraso son más posibilidades de que no sobreviva la empresa.
En realidad, cada vez hay más empresas que necesitan lanzar sus satélites, con lo que hay clientes de sobra para todos. ¿Qué más da si Orbex o Isar lanzan antes? Si PLD es más barata o más fiable, puede conseguir también clientes.
Al final lo importante para ser competitivo no es ser el primero, sino hacer las cosas mejor.
No han realizado ningún lanzamiento comercial ni puesto en órbita ningún satélite, y desde su creación se mantienen a flote por la confianza de los inversores privados y las ayudas públicas. Siendo optimistas, empezarán a ser rentables en 2027, cuando, si todo va bien, conseguirán mantener un ritmo de lanzamientos que les permita cubrir gastos.
Así que sí, lo de "vendehumos", por mal que suene, es cierto.
Ojo que no les quito mérito. En el sector espacial, los tiempos de diseño y producción son muy largos. De hecho, tienen un calendario extremadamente rápido en su campo.
No son rentables, vale, ni han iniciado actividad comercial, cierto. Pero el cohete parece real, no es de cartón piedra y han hecho pruebas. Y nadie está vendiendo que van a ser líder en el sector adelantando a chinos y americanos con un cohete revolucionario-nuca-visto.
Podría ser (esperemos que no) que el proyecto fracasara por mil razones distintas.
La sede de Elche tiene dos plantas: la de arriba es de oficinas (ingeniería, marketing, RRHH, y la de abajo son las plantas de fabricación).
Pero, como dice #23, el material (por ejemplo, el cobre) es comprado.
Mientras, tanto en otro país surgen un montón de empresas de las que luego unas pocas triunfan. Y se tiene todo normalizado.
Diría que son autoimpuestos (y muy, muy exigentes).
Luego nos preguntamos por qué somos un país de camareros.
Yo creo que lo lanzarán en 2030 (como pronto)
Lo que no creo que hagan es un lanzamiento suborbital de MIURA 5, lo lógico es hacerlo orbital en una misión sencilla (sin recuperación).
Piensa que tienen que probar en vuelo, durante la duración máxima de la misión y respetando las condiciones lo máximo posible (el motor del segundo estadio opera en vacío).
Pues entonces, la cosa pinta mejor de lo que me pensaba.
Es que esta empresa ya me está empezando a cansar. Veo poco resultado para el entorno en el que estamos.
De los 4500M€ presupuestados para el sector aeroespacial del PERTE, PLD sólo ha recibido 40M.
Tres años para un lanzador orbital es algo que roza lo imposible, por mucho que tengas tecnología de vuelo probada con el suborbital. Es que el diseño del MIURA 5 no tiene nada que ver con el del MIURA 1: el anterior era pressure fed y este funciona con turbopompa.
Eso si es un nombre para un cobete!
Y no Apollo...o Hermes...mariconadas.
Se nos está quedando un continente cojonudo para nuestros hijos, id enseñándoles inglés y chino que lo necesitarán para ser buenos camareros
Somos la rehostia, ojalá logren algo los de PLD
Luego nos extrañamos de por qué somos un país de camareros.
No querían los useños que se siguiera desarrollado la bomba atòmica para tenen controlado a marruecos