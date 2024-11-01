Las plantillas de las televisiones autonómicas se rebelan contra el control político del Partido Popular

El pasado mes de marzo, los comités de empresa de los distintos medios públicos de comunicación autonómicos mantuvieron un encuentro para explorar vías de protesta conjunta. Desde las plantillas de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, IB3, RTPA, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla-La Mancha, Canal Extremadura, Telemadrid, CSAG y TV3 conformaron la alianza RTV’s Públicas en Lucha, que prepara una gran movilización conjunta para visibilizar la “situación de desesperación ante el deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas
| etiquetas: televisión pública , tvg , canal sur , à punt
La objetividad y la libertad periodísticas son una entelequia aquí y en todas partes.
El que paga manda y al que no obedece se le echa. En la pública y en la privada de todo el mundo.
Por desgracia.
Es decir, que los comités de empresa de todas las televisiones gobernadas por el PP decidan reunitse para tomar una decisión conjunta para protestar contra la usual bajeza, miseria, casposidad,sectarismo, parcialidad e intolerancia que exhiben los nuevos NODOS de las distintas Comunidades autónomas, con el objeto de dejar con el culo al aire al partido más corrupto que ha habido en la democracia.
Bromas aparte, la tele aragonesa es directamente un chiringuito de Ibercaja y Heraldo sin el menor disimulo. Es un puto engendro que no creo que vea nadie con menos de 70 años.
Ahora no se mueven
Recordad: para la izquierda no es el qué, es el quién