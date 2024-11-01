edición general
Las plantillas de las televisiones autonómicas se rebelan contra el control político del Partido Popular

El pasado mes de marzo, los comités de empresa de los distintos medios públicos de comunicación autonómicos mantuvieron un encuentro para explorar vías de protesta conjunta. Desde las plantillas de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, IB3, RTPA, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla-La Mancha, Canal Extremadura, Telemadrid, CSAG y TV3 conformaron la alianza RTV’s Públicas en Lucha, que prepara una gran movilización conjunta para visibilizar la “situación de desesperación ante el deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas

#2 unocualquierax
Por desgracia, la independencia informativa no existe.
La objetividad y la libertad periodísticas son una entelequia aquí y en todas partes.
El que paga manda y al que no obedece se le echa. En la pública y en la privada de todo el mundo.
Por desgracia.
K 38
#5 okeil
#2 Pues imagínate lo que puede estar pasando en esas TV para que la gente, además, proteste contra el control político. (El todos son iguales otra vez no, por favor)
K 17
#8 vGeeSiz
#5 todos iguales noooooo, el tuyo el bueno, el otro el malo xD
K 10
Desideratum #7 Desideratum *
#2 Sí, debe ser una desgracia, pero imagínate el grado de podredumbre informativa, capado de la información y tergiversación de la realidad que hay ahora para que, por primera vez en la historia, ocurra algo que no ha ocurrido nunca. Y cuando digo nunca es JAMÁS.

Es decir, que los comités de empresa de todas las televisiones gobernadas por el PP decidan reunitse para tomar una decisión conjunta para protestar contra la usual bajeza, miseria, casposidad,sectarismo, parcialidad e intolerancia que exhiben los nuevos NODOS de las distintas Comunidades autónomas, con el objeto de dejar con el culo al aire al partido más corrupto que ha habido en la democracia.
K 18
#9 concentrado
#2 En Madrid, con Cristina Cifuentes al mando, TeleMadrid recuperó audiencia gracias a que no era TeleElMandatariodeTurno. Por supuesto que había un sesgo pro-PP, pero no era una televisión panfletaria donde no se da información sino doctrina, y donde la censura de lo que no gusta domina.
K 19
cromax #1 cromax
Deberían rebelarse contra el mal gusto también. :troll:
Bromas aparte, la tele aragonesa es directamente un chiringuito de Ibercaja y Heraldo sin el menor disimulo. Es un puto engendro que no creo que vea nadie con menos de 70 años.
K 23
#3 lamarisevadecañas
Yo creo que hoy en día sobran todas
K 10
SegarroAmego #6 SegarroAmego
¿En Asturias (RTPA) y Cataluña (TV3) gobierna el PP? Apanfletado me hallo
K 6
alcama #4 alcama *
¿Os acordáis cuando los sindicatos en RTVE montaban los viernes negros por el control político de la cadena, por el PP?
Ahora no se mueven

Recordad: para la izquierda no es el qué, es el quién
K 1
#10 concentrado
#4 ¿Os acordáis cuando el PP mandaba y en las tertulias los afines al PP eran los más izquierdistas que estaban presentes en ellas? Y luego se extrañaron que VOX les comía la tostada :-D
K 19

