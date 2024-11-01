El plan estadounidense para invadir Canarias en 1898 y por qué Tenerife estuvo en su punto de mira

Durante la guerra entre España y Estados Unidos, en 1898, Canarias estuvo muy cerca de convertirse en objetivo militar. En aquellos meses de tensión internacional, el Gobierno estadounidense llegó a barajar seriamente la posibilidad de tomar el Archipiélago como base estratégica en el Atlántico. Y dentro de todas las islas, Tenerife fue la que más atención despertó. El interés de Washington no era casual, como subrayaba un análisis publicado en la revista Ejército, la publicación oficial del Ministerio de Defensa.