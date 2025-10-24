El ‘picasso’ desaparecido y ahora recuperado en Madrid no salió del portal: lo cogió una vecina que pensó que era un paquete

Una empresa de transportes tenía que recoger ‘Naturaleza muerta con guitarra’ en un inmueble de la capital para trasladarla junto a otras obras para una exposición a Granada, pero se lo dejaron olvidado.
| etiquetas: picasso , robos , falsas alarmas , madrid , arte
Según esas fuentes, una empresa de transportes tenía que recogerlo en un edificio de la avenida Pío XII, junto con otras obras, pero se les olvidó en el portal y una mujer que reside en el inmueble lo guardó en su casa creyendo que era un paquete de un pedido.
Los lumbreras del transporte se lo dejaron tirado. Aún ha habido suerte de recuperarlo de una pieza.