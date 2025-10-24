edición general
23 meneos
100 clics
El ‘picasso’ desaparecido y ahora recuperado en Madrid no salió del portal: lo cogió una vecina que pensó que era un paquete

El ‘picasso’ desaparecido y ahora recuperado en Madrid no salió del portal: lo cogió una vecina que pensó que era un paquete

Una empresa de transportes tenía que recoger ‘Naturaleza muerta con guitarra’ en un inmueble de la capital para trasladarla junto a otras obras para una exposición a Granada, pero se lo dejaron olvidado.

| etiquetas: picasso , robos , falsas alarmas , madrid , arte
20 3 0 K 411 actualidad
11 comentarios
20 3 0 K 411 actualidad
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Debo de estar viviendo en una historieta de Mortadelo y Filemón y no me explico cómo he llegado aquí. :-S
10 K 138
#2 MPR
#1 Los de la TIA la han cagado pero bien, menuda seguridad.
2 K 43
TripleXXX #3 TripleXXX
#1 Cuando descubras que vivimos en una historieta de Ibáñez...
1 K 25
OCLuis #9 OCLuis *
¿Había alguien vestido de cura por los alrededores? Esta situación me recuerda mucho al intento de secuestro de la familia de Luis, alias el Cabrón.
0 K 14
#11 Suleiman
Entre el Louvre y este, no se como no han robado mas....
0 K 13
Casiopeo #5 Casiopeo *
Las señoras mayores y el arte, esa relación complicada. Acordaos del Ecce Homo.
0 K 11
#7 DenisseJoel
Siguen unos protocolos tan estrictos y tan secretos, que ni ellos saben cuáles son.
0 K 11
drocab2012 #8 drocab2012
Con lo que vale un Picasso pensaba yo que llevaba escolta armada las 24 horas, pero veo que no... deber ser una copia...
0 K 7
#4 kobofen
"Creí que era un paquete para mi hijo. Los han dejado ahí otras veces"
0 K 7
#6 Feliberto
#4 A falta de leer la noticia porque tiene muro de pago y no se puede, yo iba a decir eso, que la señora se ha robado un paquete que ha visto por ahi y no era suyo, y cuando se ve que la han pillado se ha tenido que inventar la excusa"
0 K 10
#10 Hynkel
#6 La señora no robó nada.

Según esas fuentes, una empresa de transportes tenía que recogerlo en un edificio de la avenida Pío XII, junto con otras obras, pero se les olvidó en el portal y una mujer que reside en el inmueble lo guardó en su casa creyendo que era un paquete de un pedido.

Los lumbreras del transporte se lo dejaron tirado. Aún ha habido suerte de recuperarlo de una pieza.
0 K 7

menéame