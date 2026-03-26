edición general
20 meneos
92 clics
El pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que posponga su eutanasia

El pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que posponga su eutanasia

James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia Castillo, la joven que se acogera a su derecho a la eutanasia. “Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo”, expresa Rhodes, que pide que no siga adelante con la decisión que ha tomado. “Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios si existe otra opción”, expone

| etiquetas: james rhodes , noelia castillo , eutanasia , gastos , médicos , psicólogo
16 4 3 K 144 actualidad
70 comentarios
16 4 3 K 144 actualidad
Comentarios destacados:              
#4 Leon_Bocanegra
Que ganas tiene todo el mundo de meterse en la vida de los demás. "Irse" a la mierda ya todos y dejad a la chiquilla que haga lo que le salga del coño. Que no es una decisión que haya tomado así a la ligera , lleva años intentándolo aún con la oposición durísima de su padre, los putos cristianos de mierda esos y el resto de gente que opina lo que tiene o no tiene que hacer.
8 K 95
#12 javi618
#4 Que haga lo que quiera, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a decidir cómo se va de este mundo aunque esté traumatizado y tenga toda la vida por delante.

Pero que sea el estado el que apruebe y ejecute su muerte teniendo en cuenta que su problema es psiquiátrico me parece una barbaridad. Cuando necesitas terapia psicológica te comes listas de espera eternas, y tratamientos mediocres en muchos casos, pero para matarla no hay problema, ponemos fecha y listos. Vergonzoso.
3 K 12
#14 Leon_Bocanegra
#12 no pienso discutir sobre la eutanasia. Los derechos de los demás no los discuto.
6 K 73
#57 javi618
#14 Empezaste tú opinando, disculpa.
0 K 10
#59 Leon_Bocanegra
#57 si, pero no sobre el derecho a la eutanasia.
0 K 10
#60 javi618
#59 Yo eso tampoco lo discuto, como ya dije en #12.

Lo que discuto es que un estado incapaz de ofrecer servicios sanitarios de calidad especialmente en problemas mentales sea el encargado después de decidir si una persona "merece" ser eutanasiada o no. No tienen legimitidad moral, en mi opinión.
0 K 10
#63 Leon_Bocanegra
#60 es que no es el estado el que decide la eutanasia, es un comité formado por médicos.
0 K 10
#66 javi618
#63 Ya, pero no es un comité elegido aleatoriamente, los elige el estado.
0 K 10
#68 Leon_Bocanegra
#66 como si lo elige Rita la cantaora. Al final los que deciden son los del comité .
0 K 10
eldarel #55 eldarel
#12 "Pero que sea el estado el que apruebe y ejecute su muerte teniendo en cuenta que su problema es psiquiátrico me parece una barbaridad"
Esa es tu opinión, pero una eutanasia no se da así como así.

No se la dieron a mi padre con un cáncer terminal...
1 K 17
#1 Meinhard
Lo hace a buena fe, pero no es algo que le incumbe. Ya ha pasado por varios psicólogos, para llegar a donde ha llegado.No ha sido un camino de rosas.
7 K 94
nemesisreptante #8 nemesisreptante
#1 lo hace de buena fe… delante de una cámara de televisión no lo hace por ella lo hace por sí mismo. No me puede dar más asco la caridad en directo
2 K 30
Rogue #16 Rogue
#8 Él sabe de primera mano lo que puede estar sufriendo y que puede salir de ahí con ayuda.
Fue abusado sexualmente y sabe de lo que habla.
3 K 35
#24 Leon_Bocanegra
#16 no, no sabe lo que está sufriendo. Sabe una parte, fue abusado como ella
Pero él no está postrado en una silla de ruedas, con una sonda para hacer sus necesidades y sufriendo dolores terribles.
3 K 47
#36 Mutiko30
#24 pero estara mas cerca que tu o yo de entenderlo. No me parece mal que le ofrezaca ayuda y que ella lo rechace o no.
1 K 17
buscoinfo #47 buscoinfo
#36 Sí, hombre. Nosotros estamos a cien mil kilómetros de entenderla y él está a 99.998 kilómetros.
Y te lo digo yo, que tengo la misma cantidad de ojos que Noelia Castillo, lo cual ya me hace comprenderla más.

No parece mal que ofrezca ayuda, en todo caso, lo que parece mal es la forma de hacerlo: ante los medios, para hacerse publicidad (aunque yo aquí no opino).
Lo que sí parece, al menos a mí, es una gilipollez como una casa. Si fuera tan fácil como darle tratamiento a la víctima, no se le concedería la eutanasia.
1 K 13
#48 Mutiko30
#47 No te compro ese cismos ya que, al menos yo, no he sufrido abusos sexuales ni se que secuelas dejan y Rhodes si. Algo mas cerca de entenderla si esta y eso, no es opinion, es dato.
0 K 7
sotillo #65 sotillo
#24 Ni aunque hubiera sufrido lo mismo lo sabría, el sufrimiento no se puede pesar ni medir, lo que para unos es una tontería para otros puede resultar insuperable, el ofrece no obliga
0 K 10
sotillo #62 sotillo
#8 Muy atrevido tu comentario y castiga cualquier acto de buena voluntad por muy cierto que fuera
0 K 10
#67 wonsterboy
#62 No, no castiga ningún acto de buena fe altruista, sin anunciar a bombo y platillo. Vas y se lo propones, sin camaras ni historias.

Lo que está haciendo es política, y lo que muchos hacen en este hilo es presuponer que no se le ha brindado ya toda la ayuda posible, psicológica y médica, porque patatas.
0 K 7
sotillo #69 sotillo
#67 Ok, vale, ¿Pero con todo esto tú sabes de verdad su intención? Yo es que tengo dudas por qué desconozco la situación
0 K 10
adoctrinacharo #10 adoctrinacharo
#1 No, no le incumbe, esto debería haber corrido a cargo del estado. Y no ahora, que ya es tarde, sino antes de su intento de suicidio.

Pero las enfermedades mentales ya sabemos que no es nada prioritario para nuestras instituciones. :-(
0 K 11
#23 DenisseJoel *
#10 No es tarde. El estado todavía no ha ejecutado a esa chica.
5 K -50
#38 Mutiko30
#23 Mejor sera que ella se corte las venas, se tire a un tren o haga explotar la casa. Que sufra dolor en un muerte indigna o que por accidente se lleve a alguien mas.
En fin.
0 K 7
Dakaira #43 Dakaira
#23 oooyyy como estamos...

Ejecutar es ponerle fin a la vida de alguien sin su consentimiento y con el fin de ajusticiar.

Nadie está ejecutando a Noelia. Les están garantizando una salida digna, bajo su responsabilidad y su consentimiento.

El lenguaje importa y lo estás usando mal para remarcar un algo y así no. Es ridículo, fuera de lugar y asqueroso.
2 K 17
Djangology #35 Djangology
#10 A mi lo que más me jode de todo este caso es donde estaba el estado cuando está chica fue violada por un grupo de mal nacidos. El estado se supone que tenía la tutela de esta niña. Quienes son los responsables de velar para que no ocurra algo así?
0 K 7
#17 Vamohacalmano
#1 Puedes intentar y ayudar a evitar la muerte de una persona pero no haces nada porque no te incumbe...hoy en individualismo a muerte: no me incumbe.
0 K 6
#19 DenisseJoel
#1 Pasar por varios psicólogos no es nada.

Es una vergüenza que tenga que ser un ciudadano privado, y no el Estado, quien tenga que tratar de prevenir un suicidio.

No es extraño que una persona maltratada y con una gran discapacidad tenga pensamientos suicidas. Eso no significa que la sociedad deba actuar al servicio de esos pensamientos.

Y en todo caso, esa postura individualista deberían defenderla los "liberales", no las personas progresistas. Pero parece que el adoctrinamiento funciona.
1 K 23
#51 Suleiman
#19 "Pasar por varios psicólogos no es nada." "Pero parece que el adoctrinamiento funciona." Estás dos frases te definen. Mejor no digo nada, que me banean.
1 K 16
qwertyTarantino #20 qwertyTarantino
#1 "no es algo que le incumba" pero al mismo tiempo "Hemos fallado como sociedad".

Bien podría decirse que Rhodes se ha negado a terminar incluido en ese saco por la vía de los hechos y ha hecho de las pocas cosas que pueden hacerse sin empeorar la situación: no cuestionar a la persona, no negar la situación/dolor de la persona, ofrecer recursos, ofrecer apoyo.

Que luego habría que hablar de hacer algo como sociedad ante la realidad de que ninguna sentencia de años de cárcel repara el daño causado ante una agresión de este tipo.
(La serie de adolescencia viene al pelo para este tema la verdad)
0 K 10
#32 cybermouse
#20 Es su vida y tiene todo el derecho a hacer con ella lo que le salga del coño. Hasta los webs de tanto santo varón metomentodo :wall:
0 K 8
sotillo #61 sotillo
#1 Es algo que el padre y los cristianos nunca hicieron, pero si, su convencimiento rezuma buena intención
0 K 10
Inutil #3 Inutil
¡Dejadla en paz, joder!
7 K 68
#6 Leon_Bocanegra *
A ver Rhodes, como tú te metes en la vida de los demás , me voy a permitir darte un consejo. Coge tú puto dinero, vete a un hospital psiquiátrico y ayuda a quien te lo pida, que habrá cientos de personas que quieran tu ayuda. Por qué esta chica? Porque es un caso mediático?
Si, porque es un caso mediático. Tienes cientos o miles de personas en psiquiátricos buscando ayuda para salir de sus ideas suicidas, corre y ayuda allí. Y luego nos lo cuentas y te aplaudimos.
4 K 58
#18 Vamohacalmano *
#6 Cuando alguien ayuda mal, cuando alguien no ayuda mal también. Como le salve la vida a la chica...espero que te pongas como loquito a ayudar en hospitales psiquiátricos.
0 K 6
#27 Leon_Bocanegra
#18 lo siento, ya trabajé en la planta de psiquiatría un año entero y no me apetece volver, estoy mejor en la UCI.

Y no, lo que hace Rhodes no es ayudar.
3 K 49
#31 Vamohacalmano *
#27 Si todos tenemos un trabajo por el que nos pagan que hemos elegido. No te las des de héroe que no cuela que además algo me dice que con el dinero de todos. He dicho ayudar, no trabajar.

Si esa chiquilla decide no eutanasiarse por lo que he ha propuesto Rhodes...¿no la está ayudando?
0 K 6
#34 Leon_Bocanegra
#31 No me las doy de héroe, me las doy de que no necesito que vengas a contarme lo que es un psiquiátrico y lo que hay allí.

Claro,.ahora esa chica que ha luchado contra viento y marea, contra su padre, contra los putos abogados cristianos, contra gente como tú, va a cambiar de idea porque no se que famoso le ofrece ayuda económica.

Hay que joderse.
1 K 17
#40 Vamohacalmano *
#34 Si yo no te cuento lo que es un psiquiátrico o no, lo que te digo es que ayudes. No que cobres por ello. Gente como yo que nos parece bien que exista la posibilidad de la eutanasia, pero que intentamos que la gente no tome esa vía.

Ya...y ¿si cambia de idea por esa ayuda económica te parece mal que no se mate? ¿y si toma la decisión de darle una oportunidad a la vida gracias a esto?
0 K 6
eldarel #58 eldarel
#34 Hay mucha gente que se ha quedado solo con una idea, depresión.
Que la chica sufra dolores neuropáticos, incontinencia y a saber qué padecimientos más lo obvian.
Yo creo que en este caso su depresión habrá sido un escollo en el proceso de autorizar la eutanasia, más que una razón para darla.
0 K 10
efectogamonal #28 efectogamonal
La depresión profunda es el estado mental más peligroso del que, en muchas ocasiones no se puede salir, el cerebro y el intestino se alinean para salir de dicha situación de manera inmediata, a toda costa y a cualquier precio, de ahí la lacra de la que ningún medio se hace eco a diario, los suicidios.

A esta chica la han brindado la oportunidad de acabar con su sufrimiento de manera digna y ella la ha aceptado.

En cuanto a culpar al estado de su trágico Donald, decir que éste se hace cargo de…   » ver todo el comentario
2 K 47
#22 DatosOMientes
Menudo circo tienen montado los medios sobre una decisión privada, como si todos tuviesen vela en este entierro.
Idos todos a la mierda, con buenas o malas intenciones, y dejad a cada cual tomar sus decisiones.
3 K 43
autonomator #7 autonomator *
La pregunta es simple. ¿El sufrimiento de ella es por su pobreza?
Me alegra que haya alguien que no se ponga de perfil, pero que un comité de expertos no haya planteado esta o una cuestión similar es bastante , cuando menos, llamativo..
Creo que está muy claro que el bagaje de Noelia ha estado y está estrechamente relacionado con su condición económico/social. Y esto es algo muy, muy extendido.
¿Podemos volver a hablar ya de la lucha de clases o todavía no toca?
2 K 43
#13 Leon_Bocanegra
#7 está muy bien eso de hablar de lucha de clases, pero pobres como ella hay a patadas.
Dejad ya de asumir que sabemos los motivos de esta chica para querer irse, porque no tenemos ni puta idea.
1 K 30
#21 Vamohacalmano
#7 Por fin alguien pone el dedo en la llaga. Mis dieses.
0 K 6
#29 DenisseJoel
#7 La gente pobre es ejecutada en nombre del derecho a la muerte digna, hay que joderse. Igual que se les facilita el aborto, pero se les dificulta la pa/maternidad.
0 K 11
#5 pozz
Me parece acojonantemente surrealista que en este pais se proteja a violadores mientras que se abandona cruelmente a la victima de esos desgraciados. :palm: :palm:
12 K 39
#41 Murciegalo
#5 perdona?? En este país "se protege a violadores"??? ¿quíen y cómo lo hace, según tú? Mira, cada uno es libre de decir todas las gilipolleces que quiera, pero son eso, gilipolleces.
6 K 65
#44 pozz
#41 Los que violaron a esta chiquilla no han sufrido ninguna consecuencia.. y parece que olvidas que hace un par de años el gobierno central legisló en favor de miles de violadores, que vieron reducidas sus penas y algunos incluso salieron antes de tiempo a la calle. Por supuesto que en este pais se protege a los putos violadores, no hay mas que ver el miserable silencio que hay de todos los casos que hay, ocultando informacion al ciudadano no vaya a ser que a alguien se le caiga el relato a la panda de hijoputas que estan en el gobierno mas preocupados de su poltrona que del bienestar del ciduadano. Las violaciones en este pais van en aumento.
2 K -14
#49 Murciegalo
#44 es muy muy muy muy difícil decir más tonterías cuñadiles en menos espacio, enhorabuena! Te lo enseñaron en algún master?
1 K 21
#50 pozz *
#49 Eres libre de pensar lo que quieras, yo no tengo ninguna duda de que el actual gobierno central PROTEJE a los violadores... hay un repunte de casos, y el gobierno oculta datos relevantes... En mi ciduad hubo dos violaciones en la ultima semana, ambos silenciados, y con un denominador comun.
La noticia que nos trae, es que una niña fue violada en un centro de menores, los violadores estan libres y no les ha pasado nada, y esta chiquilla intento suicidarse que tuvo graves consecuencias, y ahora busca el suicidio asistido. Esta es la jodida realidad que como fanatico que eres, te niegas a ver.
2 K -12
aPedirAlMetro #52 aPedirAlMetro *
#50 "yo no tengo ninguna duda de que el actual gobierno central PROTEJE a los violadores"
Tómate la pastilla y a la cama, anda, que ya estás dando vergüenza otra vez.
1 K 16
Ysinembargosemueve #70 Ysinembargosemueve
#41 El problema no sólo es el NAFO de pozz, lo son quienes le apoyan.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Esto es muy generoso por su parte. Cuántos con posibilidades no lo han hecho.

Me temo, eso sí, que llega tarde. Pero me gustaría pensar que esta mujer va a sopesarlo.
2 K 34
vviccio #15 vviccio
Rhodes parece más cristiano que los abogados cristianos y lo digo sin maldad. Uno es bondadoso mientras los otros solo buscan el interés malicioso.
2 K 31
#39 Banshee2x
#33 También hay miles sin parálisis que se quieren suicidar. Sin contar que la parálisis de esta chica es debido a un intento de suicidio, que parece que mucha gente da por hecho que los motivos de solicitar la eutanasia es por su parálisis actual.
2 K 26
#42 DenisseJoel
#39 Hay más de 3000 personas que se suicidan cada año. Más de 60 a la semana.
Igual el estado debería hacer algo, aunque solo fuera analizar el problema.
0 K 11
#46 Banshee2x
#42 Si, por supuesto, no solo analizar si no ofrecer una asistencia psicológica en condiciones, totalmente de acuerdo en eso.
0 K 10
#56 trasparente
¿Porqué no la dejáis en paz de una puta vez?. Que haga con su vida lo que le dé la gana.
1 K 20
Spirito #30 Spirito
Pobre chica. Es un tema que da bastante para reflexionar sobre mil cosas.

Espero respeten su voluntad de tener una buena muerte, deje de sufrir y descanse en paz.
1 K 16
#64 Onaj
Dejadla en paz.
0 K 12
#11 mcfgdbbn3
gastos médicos y psicológicos de Noelia

¿Tiene la cura de la parálisis? ¿Para qué sirve un psicólogo en un caso de parálisis?
0 K 11
#25 Vamohacalmano
#11 Para que entiendas que la vida es maravillosa aunque no puedas andar y que afortunadamente en occidente hemos avanzado para que la gente con parálisis pueda disfrutar la vida casi como una persona sin parálisis, por cosas de la empatía.
1 K 15
#45 mcfgdbbn3
#25 #33: Sería mejor investigar una cura y terminar con el problema, no exoesqueletos, microchips o autoengaños sicológicos.
0 K 11
#53 Vamohacalmano
#45 Adelante, investiga ¿qué te lo impide?
0 K 6
#33 DenisseJoel *
#11 Hay miles de personas con parálisis que no se quieren suicidar.
Y puede que no haya cura para la parálisis, pero en China el uso de exoesqueletos es algo común, lo cual puede mejorar bastante la vida de las personas con parálisis.
0 K 11
eldarel #54 eldarel
La eutanasia no se ha concedido por enfermedad mental, si no por secuelas físicas.
Si varios tribunales de expertos que han examinado al paciente y lo han aprobado... No seré yo quién diga que se arregla con dinero.

Es una tragedia lo de la vida de esta chica.
0 K 10
elsnons #9 elsnons *
Su destino y suerte no la han favorecido en su corta vida de 25 años además su semblante actual refleja mucha pena y dolor , dejarla partir para acortar su sufrimiento es lo más sensato después de haber agotado toda posibilidad de alargar su vida. Una vida de soledad y auto castigo . Si Rhodew quiere pagar aunque sea de manera oportunista que lo haga , es su dinero .

Han intentado preguntar a los políticos de izquierda que propiciaron la ley de eutanasia y su aprobación con resultado desigual pero lo más llamativo es que la mayoría ahora no quiere pronunciarse sobre este caso en concreto una vez se ha sabido la realidad de Noelia cuando decidió quitarse sin éxito la vida.
0 K 10
#37 DenisseJoel
#9 La cuestión es que los ricos pueden elegir entre suicidarse o gastarse su dinero en encontrar mejoras a su calidad de vida.
Para los pobres, queda el "derecho a la muerte digna". Cuando no los matan directamente en sus genocidios.
0 K 11
#26 DenisseJoel *
#neoliberal_6 ¿El resto de personas en psiquiátricos están arriesgándose a ser ejecutadas?
1 K -9

menéame