El pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que posponga su eutanasia

James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia Castillo, la joven que se acogera a su derecho a la eutanasia. “Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo”, expresa Rhodes, que pide que no siga adelante con la decisión que ha tomado. “Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios si existe otra opción”, expone
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Pero que sea el estado el que apruebe y ejecute su muerte teniendo en cuenta que su problema es psiquiátrico me parece una barbaridad. Cuando necesitas terapia psicológica te comes listas de espera eternas, y tratamientos mediocres en muchos casos, pero para matarla no hay problema, ponemos fecha y listos. Vergonzoso.
Lo que discuto es que un estado incapaz de ofrecer servicios sanitarios de calidad especialmente en problemas mentales sea el encargado después de decidir si una persona "merece" ser eutanasiada o no. No tienen legimitidad moral, en mi opinión.
Esa es tu opinión, pero una eutanasia no se da así como así.
No se la dieron a mi padre con un cáncer terminal...
Fue abusado sexualmente y sabe de lo que habla.
Pero él no está postrado en una silla de ruedas, con una sonda para hacer sus necesidades y sufriendo dolores terribles.
Y te lo digo yo, que tengo la misma cantidad de ojos que Noelia Castillo, lo cual ya me hace comprenderla más.
No parece mal que ofrezca ayuda, en todo caso, lo que parece mal es la forma de hacerlo: ante los medios, para hacerse publicidad (aunque yo aquí no opino).
Lo que sí parece, al menos a mí, es una gilipollez como una casa. Si fuera tan fácil como darle tratamiento a la víctima, no se le concedería la eutanasia.
Lo que está haciendo es política, y lo que muchos hacen en este hilo es presuponer que no se le ha brindado ya toda la ayuda posible, psicológica y médica, porque patatas.
Pero las enfermedades mentales ya sabemos que no es nada prioritario para nuestras instituciones.
En fin.
Ejecutar es ponerle fin a la vida de alguien sin su consentimiento y con el fin de ajusticiar.
Nadie está ejecutando a Noelia. Les están garantizando una salida digna, bajo su responsabilidad y su consentimiento.
El lenguaje importa y lo estás usando mal para remarcar un algo y así no. Es ridículo, fuera de lugar y asqueroso.
Es una vergüenza que tenga que ser un ciudadano privado, y no el Estado, quien tenga que tratar de prevenir un suicidio.
No es extraño que una persona maltratada y con una gran discapacidad tenga pensamientos suicidas. Eso no significa que la sociedad deba actuar al servicio de esos pensamientos.
Y en todo caso, esa postura individualista deberían defenderla los "liberales", no las personas progresistas. Pero parece que el adoctrinamiento funciona.
Bien podría decirse que Rhodes se ha negado a terminar incluido en ese saco por la vía de los hechos y ha hecho de las pocas cosas que pueden hacerse sin empeorar la situación: no cuestionar a la persona, no negar la situación/dolor de la persona, ofrecer recursos, ofrecer apoyo.
Que luego habría que hablar de hacer algo como sociedad ante la realidad de que ninguna sentencia de años de cárcel repara el daño causado ante una agresión de este tipo.
(La serie de adolescencia viene al pelo para este tema la verdad)
Si, porque es un caso mediático. Tienes cientos o miles de personas en psiquiátricos buscando ayuda para salir de sus ideas suicidas, corre y ayuda allí. Y luego nos lo cuentas y te aplaudimos.
Y no, lo que hace Rhodes no es ayudar.
Si esa chiquilla decide no eutanasiarse por lo que he ha propuesto Rhodes...¿no la está ayudando?
Claro,.ahora esa chica que ha luchado contra viento y marea, contra su padre, contra los putos abogados cristianos, contra gente como tú, va a cambiar de idea porque no se que famoso le ofrece ayuda económica.
Hay que joderse.
Ya...y ¿si cambia de idea por esa ayuda económica te parece mal que no se mate? ¿y si toma la decisión de darle una oportunidad a la vida gracias a esto?
Que la chica sufra dolores neuropáticos, incontinencia y a saber qué padecimientos más lo obvian.
Yo creo que en este caso su depresión habrá sido un escollo en el proceso de autorizar la eutanasia, más que una razón para darla.
A esta chica la han brindado la oportunidad de acabar con su sufrimiento de manera digna y ella la ha aceptado.
En cuanto a culpar al estado de su trágico Donald, decir que éste se hace cargo de… » ver todo el comentario
Idos todos a la mierda, con buenas o malas intenciones, y dejad a cada cual tomar sus decisiones.
Me alegra que haya alguien que no se ponga de perfil, pero que un comité de expertos no haya planteado esta o una cuestión similar es bastante , cuando menos, llamativo..
Creo que está muy claro que el bagaje de Noelia ha estado y está estrechamente relacionado con su condición económico/social. Y esto es algo muy, muy extendido.
¿Podemos volver a hablar ya de la lucha de clases o todavía no toca?
Dejad ya de asumir que sabemos los motivos de esta chica para querer irse, porque no tenemos ni puta idea.
La noticia que nos trae, es que una niña fue violada en un centro de menores, los violadores estan libres y no les ha pasado nada, y esta chiquilla intento suicidarse que tuvo graves consecuencias, y ahora busca el suicidio asistido. Esta es la jodida realidad que como fanatico que eres, te niegas a ver.
Tómate la pastilla y a la cama, anda, que ya estás dando vergüenza otra vez.
Me temo, eso sí, que llega tarde. Pero me gustaría pensar que esta mujer va a sopesarlo.
Igual el estado debería hacer algo, aunque solo fuera analizar el problema.
Espero respeten su voluntad de tener una buena muerte, deje de sufrir y descanse en paz.
¿Tiene la cura de la parálisis? ¿Para qué sirve un psicólogo en un caso de parálisis?
Y puede que no haya cura para la parálisis, pero en China el uso de exoesqueletos es algo común, lo cual puede mejorar bastante la vida de las personas con parálisis.
Si varios tribunales de expertos que han examinado al paciente y lo han aprobado... No seré yo quién diga que se arregla con dinero.
Es una tragedia lo de la vida de esta chica.
Han intentado preguntar a los políticos de izquierda que propiciaron la ley de eutanasia y su aprobación con resultado desigual pero lo más llamativo es que la mayoría ahora no quiere pronunciarse sobre este caso en concreto una vez se ha sabido la realidad de Noelia cuando decidió quitarse sin éxito la vida.
Para los pobres, queda el "derecho a la muerte digna". Cuando no los matan directamente en sus genocidios.