El pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que posponga su eutanasia

James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia Castillo, la joven que se acogera a su derecho a la eutanasia. “Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo”, expresa Rhodes, que pide que no siga adelante con la decisión que ha tomado. “Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios si existe otra opción”, expone