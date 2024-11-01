edición general
El espeluznante relato del perito que destapó los falsos abusos sexuales: «Hay talibanes de género haciendo periciales»

«Me impactó la brutalidad con la que se trató a esa criatura de apenas 8 años. La mujer se levantó y dio un manotazo en la mesa que tembló todo. El niño, tremendamente asustado, se echó para atrás y ella volvió a la carga… ¿Me vas a decir tú a mí que tu padre no te mete la pija por el culo? Literal. Yo no daba crédito», reconoce. Aquel episodio se reprodujo durante el juicio. Tras aquella frase, Bronchal mandó parar el vídeo: «A partir de este momento, todo lo que diga el niño ya no tiene ningún valor, absolutamente ninguno, porque ya no vamos

#1 lectorcritico
«Me impactó la brutalidad con la que se trató a esa criatura de apenas 8 años. La mujer se levantó y dio un manotazo en la mesa que tembló todo. El niño, tremendamente asustado, se echó para atrás y ella volvió a la carga… ¿Me vas a decir tú a mí que tu padre no te mete la pija por el culo? Literal. Yo no daba crédito», reconoce.

Aquel episodio se reprodujo durante el juicio. Tras aquella frase, Bronchal mandó parar el vídeo: «A partir de este momento, todo lo que diga el niño ya no tiene

#8 Akuandi
#5 Me autorespondo:
apfs.es/condenan-a-la-junta-por-mala-praxis-en-la-valoracion-de-un-men

#1 No sería mejor cambiar el enlace del envío?

En todo caso, es del 2022
#10 Akuandi
#8 Aunque viendo quienes son estos de Anavid, igual es mejor Libertad digital y todo :palm:
#13 lectorcritico *
#10 La indemnizacion al padre no la paga la asociacion Anavid, que no solo hizo mal el peritaje, sino que aparenta total mala fe. La indemnizacion la paga la admin.
Si quiers puedes ver la entrevista en #1.
A este hombre le entrevisto Samanta villar en un programa suyo.
#15 Akuandi
#13 Anavid no pinta nada en esta historia, solo es otra fuente donde está publicada.
La cagó el Eicas.
#16 lectorcritico
#15 Me he equivocado, adima
la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ( Adima ),
#14 Akuandi
#10 Algo más clásico:
www.abc.es/sociedad/absuelto-tras-anos-rejas-abusos-falsos-hijo-202209

Nota mental: dejar de conversar conmigo mismo en meneame...
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
Ya hay casos donde las madres son las que utilizan a los hijos para hacer el mayor daño al padre, el caso de Rafael Marcos es uno de ellos, este tipo de violencia apenas se reconoce institucionalmente, una pena que solo se llame violencia vicaría en aquellos casos en que es el padre del menor quien los utiliza para hacer daño a la madre, es una discriminación hacia las víctimas...
#9 lectorcritico
Revertir un error judicial y ahorrar 10 años a un inocente y al contribuyente su coste es rancio?
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Huele a Brumel y farias rancio solo con ver el título.
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Cuando llegue el desastre os preguntaréis cómo ha podido pasar.
oceanon3d #17 oceanon3d
#4 ¿Porque idiotas redomados se dejarán engañar y votarán al desastre?
#6 Leon_Bocanegra *
Libertad digital. Con dos cojones... copa y puro.

Y de 2022. Hoy toca traer esto aquí porque ... Porque si
Febrero2034 #12 Febrero2034
Eso no te lo van a poner en Eldiario
#11 Nasser
Lo más brutal es la manipulación que hace el "panfleto" Libertad Digital, con ellos Trump y Epstein serían almas puras
#5 Akuandi
La fuente es libertad digital.
Si algo así no tiene ninguna otra fuente...
tronchastiles #7 tronchastiles
#5 Ese caso está documentado, aparece en el libro "Esto no existe". Cuesta creer que algo así pase en nuestra democracia, pero pasa, y no entiendo por qué estás barbaridades no abren telediarios, y haya gente que con su silencio o ninguneo indirectamente lo apoye.
