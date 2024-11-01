edición general
Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)

Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)

Siguiendo una larga tradición estadounidense de identificar a los fascistas, una red de izquierdistas se ha propuesto nombrar y avergonzar a los agentes de inmigración de Trump

No han cambiado de línea de trabajo, siguen desenmascarando neonazis
