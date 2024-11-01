edición general
La pesadilla de Violeta tras su chiste sobre el Ramadán: «Me están dando ataques de pánico»

Una fotografía publicada en Tik Tok en la que la influencer Violeta Magriñán felicitaba el Ramadán mostrando un plato repleto de jamón y dos cervezas se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla para la valenciana. El chiste de la joven en referencial al mes sagrado por la religión islámica en el que está estrictamente prohibido el consumo de carne de cerdo y sus derivados o el alcohol no ha sentado nada bien, hasta el punto en el que Magriñán confesó que había tenido que contratar escolta «porque temo por mi seguridad

7 comentarios
#1 surco *
Pues puede tener más o menos gracia, pero volvemos a lo mismo. En este país hay libertad de expresión. Si yo salgo poniéndome hasta las cartolas de chuleton en Cuaresma y felicitando al Papa a nadie se le ocurre llamarme de todo, no? Pues lo mismo
1 K 22
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 Ojito, que lo mismo te encuentras una demanda de Hazte Oir...
0 K 16
skaworld #5 skaworld
#1 #2 Van 25 pesetas de las de agujero a que estais comentando indignados el enesimo caso de autopromocion de una "influencer"
2 K 42
KoLoRo #7 KoLoRo
#5 Lo he pensado, no te dire yo que no, pero es que como me la sudan tanto... que se promocione o no me da lo mismo xD El punto es que mezcla tantisisimas cosas...
0 K 7
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Esto pasa por hacer famosa a cualquier mindundi. Después se le va la fama de las manos y hay que hacer dramas...
1 K 22
sotillo #6 sotillo *
#3 Editado
0 K 10
KoLoRo #2 KoLoRo
me están tildando de ser de extrema derecha

Violeta, bienvenida al mundo de cuando algo no gusta es extrema derecha, ponte un burka y pasaras directamente a la Izquierda y solusionado muchacha.
0 K 7

