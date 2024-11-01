La pesadilla de Violeta tras su chiste sobre el Ramadán: «Me están dando ataques de pánico»

Una fotografía publicada en Tik Tok en la que la influencer Violeta Magriñán felicitaba el Ramadán mostrando un plato repleto de jamón y dos cervezas se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla para la valenciana. El chiste de la joven en referencial al mes sagrado por la religión islámica en el que está estrictamente prohibido el consumo de carne de cerdo y sus derivados o el alcohol no ha sentado nada bien, hasta el punto en el que Magriñán confesó que había tenido que contratar escolta «porque temo por mi seguridad