Pregunta: "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" Trump : ‘Yo y el ayatolá" [ENG]  

Collins (CNN): "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" TRUMP: "Ehhh… se controlará de forma conjunta." Collins: "¿Por quién? Trump: " Quizá por mí. Quizá por mí. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea. También habrá una forma seria de cambio de régimen. Mira Venezuela."