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Pregunta: "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" Trump : ‘Yo y el ayatolá" [ENG]

Pregunta: "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" Trump : ‘Yo y el ayatolá" [ENG]  

Collins (CNN): "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" TRUMP: "Ehhh… se controlará de forma conjunta." Collins: "¿Por quién? Trump: " Quizá por mí. Quizá por mí. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea. También habrá una forma seria de cambio de régimen. Mira Venezuela."

| etiquetas: trump , ayatolá , ormuz , irán
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12 comentarios
10 1 0 K 151 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
Jooooder, ¿Pero como pueden dar las llaves del cortijo a semejante patán?
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Halaa! Ya cualquier cosa! Como si se emborracha, ya vale decir cualquier chorrada.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Me acuerdo de un chiste (creo que de Eugenio)

Va un aragonés en un burro y se le aparece dios y le pregunta ¿A donde vas, buen hombre?
- A Zaragozaaaaaaa
- Será "Si dios quiere"
- Y si no, también.
Total, que el dios se mosquea, lo convierte en sapo y lo deja en un pozo que había al lado. Al cabo de un mes se arrepiente, lo saca del pozo, lo vuelve humano de nuevo y le pregunta de nuevo:
- ¿A donde vas, buen hombre?
Y el maño dice:
- A Zaragozaaaaaaa
- Será "Si dios

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#9 Albarkas
El Ayatolá creo que no opina como Donald :troll:
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jm22381 #11 jm22381
El viejo Ayatolá era un cabrón pero el joven Ayatolá es majo! :popcorn:
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 bueno si al actual dirigente de Siria paso de ser un peligroso terrorista con un cartel de se busca a estar en el Despacho Oval con Trump… imagina lo que puede hacer el nuevo Ayatolá xD
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calde #3 calde
Si le deja el ayatolá... :troll:
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Cantro #8 Cantro
Sería entrañable, si no fuese por absolutamente todo lo demás
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Cuñado #10 Cuñado
#8 A mí me resulta muy desentrañable.
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neiviMuubs #5 neiviMuubs
En realidad fijo que pensó

yo, yo mismo e irene y bibi
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#6 fremen11
Menos mal que esto lo hacía para luchar contra el malvado régimen de los Ayatolás, vamos otro Delcy........
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asbostrusbo #7 asbostrusbo
Está como las maracas de Machín!
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menéame