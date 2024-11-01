Pregunta: "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" Trump : ‘Yo y el ayatolá" [ENG]  

Collins (CNN): "¿Quién va a estar al mando del estrecho de Ormuz? ¿Quién va a controlarlo?" TRUMP: "Ehhh… se controlará de forma conjunta." Collins: "¿Por quién? Trump: " Quizá por mí. Quizá por mí. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea. También habrá una forma seria de cambio de régimen. Mira Venezuela."
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Va un aragonés en un burro y se le aparece dios y le pregunta ¿A donde vas, buen hombre?
- A Zaragozaaaaaaa
- Será "Si dios quiere"
- Y si no, también.
Total, que el dios se mosquea, lo convierte en sapo y lo deja en un pozo que había al lado. Al cabo de un mes se arrepiente, lo saca del pozo, lo vuelve humano de nuevo y le pregunta de nuevo:
- ¿A donde vas, buen hombre?
Y el maño dice:
- A Zaragozaaaaaaa
- Será "Si dios
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yo, yo mismo
e ireney bibi