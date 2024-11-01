El pasado al lado del PP del juez que debe decidir si abre expedientes disciplinarios a Peinado

Ricardo Conde, que estuvo afiliado a la asociación conservadora APM, ocupó un alto cargo en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Rajoy y antes fue asesor en el Ejecutivo de Aznar. Intentó que no se expedientase al juez que acusó a Sánchez de "golpismo" y se burló de su mujer llamándola "Barbigoña", propuesta desautorizada por el CGPJ, que ordenó investigar esos insultos