El pasado al lado del PP del juez que debe decidir si abre expedientes disciplinarios a Peinado

El pasado al lado del PP del juez que debe decidir si abre expedientes disciplinarios a Peinado

Ricardo Conde, que estuvo afiliado a la asociación conservadora APM, ocupó un alto cargo en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Rajoy y antes fue asesor en el Ejecutivo de Aznar. Intentó que no se expedientase al juez que acusó a Sánchez de "golpismo" y se burló de su mujer llamándola "Barbigoña", propuesta desautorizada por el CGPJ, que ordenó investigar esos insultos

El pasado al lado del PP del juez que debe decidir si abre inventarse una justificación para no abrir expedientes disciplinarios a Peinado
Vamos como el VAR revisando jugadas polémicas a favor del R. Madrid.
#3 Todo casual ... aunque estadísticamente sea imposible.



:-D :-D :-D
Es imposible, está todo el CGPJ en manos conservadoras y estos están mucho más radicalizados y deshinibidos que nunca por el clima que tenemos.
De verdad esto ya es para .........no lo digo........
Debiera preocuparnos cómo están ocurriendo, y con qué criterio, las incorporaciónes a la judicatura de los jóvenes jueces, sustitutos de los actuales ancianos.
Ricardo Conde no ha encontrado tiempo para resolver las quejas contra Peinado en estos cuatro meses. Según las funciones atribuidas al promotor de la Acción disciplinaria,

Habrá que darle más tiempo para que este juez tan imparcial encuentre algo... :foreveralone:
