Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo

Javier Ruiz le ha dado una réplica de diez al secretario general del PP: "El respeto está y el espíritu crítico debe de estar. Y es lo que hace TVE y es lo que hace esta casa. Nosotros entendemos que, en ocasiones, a ciertos responsables políticos les gusta más las televisiones públicas que ellos sí controlan donde se llama miserable al presidente del Gobierno. Entonces no se hacen discursos de respeto. Miserable o rata han pasado totalmente por pasillos de televisiones públicas sin que el Partido Popular haya puesto el grito en el cielo".
Están tan acostumbrados a la manipulación con tertulias en los que tres son de derechas y el cuarto de ultraderecha que ya todo lo que no sea eso es manipulación y sesgo.
Me cago en la mierda ya joder ... se nos va el país por el retrete ... y si; por culpara delas derechas otra vez.
Cada vez que habla sube el pan, los huevos y toda la cesta de la compra. Un nivel paupérrimo
Lo que para ti (y para mí) es hacer el ridículo, es un cálculo milimétricamente medido para arañar el mayor número de votos posible. Lo contrario le haría perderlos, pero él y su partido saben perfectamente qué hacer para poner a sus ovejas en el redil.
Javier ruiz indigesta... [poner facha cualquiera]
Silvia Intxahurrondo aplasta/hunde/humilla a... [poner facha cualquiera]
Luego te metes en la noticia y ves que realmente son fantasías de ssurdo
Que esto me parece una mierda, pero salen mierdas por todos los lados.
Culpa mía por tragarme un "indigesta", huele a mierda, parece mierda y aún así pincho
Pero eh! Que son muy respetuosos en RTVE….
Y lo de “miserable” y “rata” es buenísimo: según Ruiz, si lo dicen en teles que no controla la PSOE es intolerable, pero si lo suelta el entorno sanchista, entonces está enmarcado en un discurso “contundente”. Vamos, doble vara olímpica.
Supongo que no eres ni gallego ni Madrileño...
Hay gobierno para rato
Esto es como cuando el Atlético de Madrid celebra ganar al Real Madrid en liga, y el Real Madrid celebra ganar Champions
Pero tu sigue muy fan de Tellado, que dios los cria y ellos se juntan.