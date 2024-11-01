Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo

Javier Ruiz le ha dado una réplica de diez al secretario general del PP: "El respeto está y el espíritu crítico debe de estar. Y es lo que hace TVE y es lo que hace esta casa. Nosotros entendemos que, en ocasiones, a ciertos responsables políticos les gusta más las televisiones públicas que ellos sí controlan donde se llama miserable al presidente del Gobierno. Entonces no se hacen discursos de respeto. Miserable o rata han pasado totalmente por pasillos de televisiones públicas sin que el Partido Popular haya puesto el grito en el cielo".