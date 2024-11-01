edición general
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo

Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo

Javier Ruiz le ha dado una réplica de diez al secretario general del PP: "El respeto está y el espíritu crítico debe de estar. Y es lo que hace TVE y es lo que hace esta casa. Nosotros entendemos que, en ocasiones, a ciertos responsables políticos les gusta más las televisiones públicas que ellos sí controlan donde se llama miserable al presidente del Gobierno. Entonces no se hacen discursos de respeto. Miserable o rata han pasado totalmente por pasillos de televisiones públicas sin que el Partido Popular haya puesto el grito en el cielo".

43 comentarios
Comentarios destacados:            
fareway #3 fareway
Hacer el ridículo se ha convertido en el deporte favorito de Tellado.
oceanon3d #4 oceanon3d *
#3 Y del PP en general, VOX, y sus medios (casi todos y las Tvs generalistas) y de todos sus secuaces en la redes ...

Están tan acostumbrados a la manipulación con tertulias en los que tres son de derechas y el cuarto de ultraderecha que ya todo lo que no sea eso es manipulación y sesgo.

Me cago en la mierda ya joder ... se nos va el país por el retrete ... y si; por culpara delas derechas otra vez.
fareway #5 fareway *
#4 Si se moviliza el país, la derecha no gana. Y están haciendo lo posible para movilizarlo.
SeñorMarron #12 SeñorMarron
#4 Todo lo que queda a la izquierda de Franco y Hitler, es comunismo estalinista. Ese es el nivel
Kasterot #17 Kasterot *
#4 hay uno en box...... el "Frigodedo".
Cada vez que habla sube el pan, los huevos y toda la cesta de la compra. Un nivel paupérrimo
marihuanO #30 marihuanO
#3 hace el ridículo porque les funciona. Ese sacrificio los va a llevar a la Moncloa.
#35 atabey
#3 No sé si de verdad piensas eso, pero Tellado hace exactamente lo que le da votos.

Lo que para ti (y para mí) es hacer el ridículo, es un cálculo milimétricamente medido para arañar el mayor número de votos posible. Lo contrario le haría perderlos, pero él y su partido saben perfectamente qué hacer para poner a sus ovejas en el redil.
pitercio #6 pitercio *
El pepe y su banda golpista está intentando enmierdar al máximo la opinión publicada para alterar la tranquilidad pública diciendo que ellos traerán el orden a la galaxia. Por el camino se desvelan como gañanes empeñados en la kale borrika a falta de cualquier mérito personal o profesional.
el_Tupac #9 el_Tupac
La derecha en España es una puta mierda franquista. Ya está, no hay más.
Empresaurio_Pantano #21 Empresaurio_Pantano
Soy el único al que se le atragantan estos titulares de mierda que vemos 20 veces al dia en menéame?

Javier ruiz indigesta... [poner facha cualquiera]
Silvia Intxahurrondo aplasta/hunde/humilla a... [poner facha cualquiera]
etc etc

Luego te metes en la noticia y ves que realmente son fantasías de ssurdo
#24 Jesucripto
#21 Zurdos contra Adiestrados. :troll:
Arachne #29 Arachne
#21 Totalmente. Luego algunos se quejan de que sus "recomendados" son tendenciosos.
Que esto me parece una mierda, pero salen mierdas por todos los lados.

Culpa mía por tragarme un "indigesta", huele a mierda, parece mierda y aún así pincho :wall:
mie #31 mie
#21 nunca pensé que ese tipo de titulares llegarían a meneame
Empresaurio_Pantano #36 Empresaurio_Pantano
#31 es que son los únicos que llegan...
autonomator #13 autonomator
Si el Tellado este es de lo mejor que tienen... Tengo membrillos que transmiten más y mejor.
1 K 20
#26 Grahml
Al final del vídeo se oye a alguien ahogándose en sus propias flemas.
vicus. #19 vicus.
Es muy difícil cuadrar el circo acusasdo y condenado a un ciudadano sin pruebas. Ardo en deseos de leer la sentencia, y que la lean en el tribunal de Estrasburgo, por supuesto..
#7 dclunedo
El portavoz del PSOE gana al portavoz del PP :troll:
yoyasieso #15 yoyasieso
Nada de lo que ha dicho Tellado es mentira. Lo de TVE con la condena al fiscal ha sido vergonzoso e indigno de una tv pública. La periodista es un estómago agradecido más.
2 K 14
Itrio #18 Itrio
#15 Tenían que haber puesto una corrida de toros.
yoyasieso #25 yoyasieso
#18 Prefiero un buen programa de música en directo pero elegir entre una tertulia de política dirigida por sectarios y que torturen a un bicho, desgraciadamente me quedo con lo primero. Apago la tele y no matan a ningún bicho
Itrio #33 Itrio
#25 Tienes varios errores en tu razonamiento. El más evidente es que al bicho le van a matar igual apagues o no la tele.
yoyasieso #37 yoyasieso
#33 y tú en tu entendimiento. Prefiero la mierda de debate político en ese caso.
#38 Crtx89
#15 y mientras la novia de este presentador, enchufada en TVE, llamando subnormales y estupidos a los votantes de vox.
Pero eh! Que son muy respetuosos en RTVE….
1 K 15
#40 monsterboy
#38 Te diste por aludido?
dunachio #43 dunachio
#28 a quién he amenazado yo. Lo mismo es que no sabes leer, porque yo he dicho que le quedan unos años de Gobierno, porque es así y es lo que se ha votado, no es porque yo lo diga. Y para basura la derecha de este país, que es una mierda putrefacta y asquerosa. Un abrazote, chaval, que parece que estás falto de cariño. Disfruta de los años que te quedan de Perro Sánchez. xD xD xD
Al ignore.
#11 poxemita
Luego ha dado paso a una sanitaria del Virgen del Rocío.
starwars_attacks #22 starwars_attacks
amén.
#8 Anahera
Hostia, de verdad?
0 K 9
#34 crissis
Javier Ruiz indigesta a cualquiera con su mera presencia
NESSI #32 NESSI
...no comió a gusto las bellotas entonces....estamos en montañera.... aún tiene tiempo
Kmisetas #27 Kmisetas
Ruiz repartiendo carnés de “respeto” mientras TVE va con el sesgo puesto desde que la PSOE la maneja como un NODO con HD es puro teatro. Te suelta la homilía sobre “espíritu crítico” justo después de que Intxaurrondo hiciera el triple tirabuzón para salvarle el día al Gobierno, pero claro, él prefiere mirar al PP porque así nadie habla de la condena del fiscal, de Cerdán, ni del 2% que huele a Marbella 1995.

Y lo de “miserable” y “rata” es buenísimo: según Ruiz, si lo dicen en teles que no controla la PSOE es intolerable, pero si lo suelta el entorno sanchista, entonces está enmarcado en un discurso “contundente”. Vamos, doble vara olímpica.
#41 monsterboy
#27 Pues eso, doble cara como la de Tellado.

Supongo que no eres ni gallego ni Madrileño...
Quepasapollo #39 Quepasapollo
Como duelen las collejas que le ha metido en directo a la rubia favorita del régimen.
#42 monsterboy
#39 Como anda el patio si lo que toca es elogiar al zoquete de Tellado...

Hay gobierno para rato {0x1f605}
alcama #2 alcama
Algo tienen que celebrar los zurdos.
Esto es como cuando el Atlético de Madrid celebra ganar al Real Madrid en liga, y el Real Madrid celebra ganar Champions
dunachio #10 dunachio
#2 llevas unos años gobernado por Perro Sánchez (y lo que te queda). Algo tenéis que celebrar los fachas, que Tellado haya hecho el ridículo otra vez.
Glidingdemon #14 Glidingdemon *
#10 Hombre que es alcaspa, no le dejes en ridículo, se basta y sobra el solo. No ves que es de, madrid. xD xD xD xD xD
Kmisetas #28 Kmisetas
#10 Que tengas que amenazar a alguien con que una puta Mafia le va a seguir gobernando dice mucho de la basura progresista de este país.
Gazpachop #20 Gazpachop *
#2 me hace mucha gracia cuando usáis "zurdos" como palabra despectiva. No os da para más xD xD xD xD
#23 Porrancho
#2 Te voya dar un dato : 8 añicos que lleva el perro , y lo que le queda.

Pero tu sigue muy fan de Tellado, que dios los cria y ellos se juntan.
